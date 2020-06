Het Koreaanse muziekgenre K-pop timmert ook in de Verenigde Staten en Europa flink aan de weg. Met dank aan de bloedfanatieke fans die zich online massaal laten horen rondom de Black Lives Matter-protesten. Hoe kan het dat deze fanbase zoveel met activisme heeft?

K-pop-sensatie BTS doneerde afgelopen week 1 miljoen euro aan de Black Lives Matter-beweging. De fans van BTS deden hier nog een schepje bovenop en harkten, nadat de hashtag #MatchAMillion massaal op Twitter werd gebruikt, binnen een mum van tijd ook dat bedrag bij elkaar.

Het voorbeeld is tekenend voor het fanatisme van K-pop-fans op digitale platforms als Instagram, Twitter, TikTok en YouTube. "Ze zijn enorm trouw en het is een zeer hechte gemeenschap, vooral online", zegt K-pop-expert Mai Verbij.

"Daar ligt ook de kracht", vult K-pop-fan Puck Arendsen aan. "Als één fan iets deelt, is het zo overgenomen door duizenden anderen."

Het fanatisme heeft meerdere redenen. Hoewel de muziekstroming ook in Europa de laatste jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen, genieten K-pop-artiesten hier nog niet zoveel erkenning als artiesten als Harry Styles of Ariana Grande. Verbij: "K-pop-artiesten zijn ondanks het enorme aantal streams eigenlijk niet terug te vinden in de Nederlandse hitlijsten. Fans over de hele wereld doen er alles aan om hun artiesten dan te promoten via sociale media, zodat ze alsnog erkenning krijgen."

252 BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)' Official MV

K-pop-artiesten nemen Amerikaanse politieapp over

Nog een voorbeeld: na de dood van de Amerikaan George Floyd vonden er over de hele wereld demonstraties tegen racisme plaats. In de Verenigde Staten verliepen deze protesten veelal onrustig. De politie in de Amerikaanse staat Dallas riep mensen op om via een app video's door te sturen van demonstranten die zich niet aan de regels hielden.

Maar de politie ontving niet het beeldmateriaal waarom gevraagd werd. K-pop-fans downloadden de app van de politie massaal en stuurden filmpjes in van optredende K-pop-artiesten. Een aantal uur later werd de app offline gehaald.

En ook in Nederland lieten K-pop-fans hun stem op ludieke wijze horen. De hashtag #Wildersdoesntmatter werd trending op Twitter, nadat Geert Wilders een tweet had geplaatst met de hashtag #Zwartepietmatters om te ageren tegen de Black Life Matters-protesten.

'De K-pop-gemeenschap is ontzettend hecht'

Het is geen toeval dat K-pop-fans juist inhaken op de racismediscussie, want dat is de tweede reden voor hun fanatisme: "K-pop-fans worden nog steeds vaak bestempeld als anders en enigszins hysterisch", zegt K-pop-expert Verbij. "Ik kan me voorstellen dat zij zich ook wel eens gediscrimineerd voelen en dat ze zich daarom goed kunnen vinden in de gedachte achter deze protesten."

Ook Arendsen concludeert dat K-pop-fans in het bijzonder op het onderwerp racisme aanslaan vanwege de vooroordelen waar ze zelf mee te kampen hebben. Het pleit volgens haar voor de fans dat ze daar op een ludieke manier sociale media als Twitter voor gebruiken. "Een vreedzame vorm van protest door zoveel mensen, dat is toch bewonderenswaardig?"

Wat is K-pop? K-pop is een muziekstijl afkomstig uit Zuid-Korea. K-pop wordt ook wel gezien als een subcultuur. De muziek is vaak een mix van hiphop en popmuziek.

K-pop kwam op in 1992 toen de band Seo Taiji and Boys op de Zuid-Koreaanse televisie voor het eerst rapmuziek liet horen.

Bekende K-pop-artiesten van nu zijn onder andere: PSY, Blackpink, BTS, BigBang en EXO.

'K-pop wordt nog steeds onderschat'

En ondertussen wint de muziekstroming terrein. Just Kist organiseert K-pop-evenementen in Nederland en ziet ook op deze evenementen de hechtheid van de fanschare. Hij is van mening dat de kracht van K-pop in ons land nog regelmatig wordt onderschat. "Het wordt in Nederland nauwelijks op de radio gedraaid, maar kijk maar naar de cijfers. BTS stond een aantal jaar geleden al eens in een uitverkocht Ziggo Dome."

En ook op YouTube heeft de populariteit van veel K-pop-bands een vlucht genomen. Zo is de videoclip van het nummer Kill This Love van Blackpink al ruim 850 miljoen keer bekeken. En het nummer Boy With Love, van BTS in samenwerking met de Amerikaanse zangeres Halsey heeft op YouTube meer dan 800 miljoen views.

193 BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

'K-pop draait om meer dan muziek'

Evementenorganisator Kist had nooit verwacht dat K-pop zo groot zou worden. Volgens hem is het niet alleen de muziek die fans bewonderen, maar draait het om meer. "Denk ook aan de kleding, de Koreaanse taal en de online cultuur. Het is allemaal erg afwijkend van andere artiesten, zoals die uit de Verenigde Staten."

Maar die andere artiesten beginnen het genre wel te omarmen. K-pop-artiesten werken steeds vaker samen met bekende zangers en zangeressen uit de VS of Europa. Zo is het nummer Sour Candy op het nieuwe album van Lady Gaga (Chromatica) een samenwerking tussen haar en K-pop-band Blackpink.

Al ziet Kist dit voorlopig nog slechts als een eerste, voorzichtige stap. "Dit soort samenwerkingen wordt nu vaker gedaan, maar ik weet niet of de Europese muziekscene al helemaal klaar is voor K-pop."