Jacinda Ardern (39) is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de populairste politici ter wereld. Hoe kwam de Nieuw-Zeelandse premier aan deze status en krijgt ze echt alleen maar lof?

"We hebben hier een beetje last van een aardbeving. Best een flinke, mochten jullie dingen achter me zien bewegen", aldus Ardern deze week lachend tijdens een televisie-interview. "We zijn oké", stelt ze de interviewer gerust.

De video van het moment gaat de hele wereld over, als nieuw voorbeeld van Ardern als vriendelijke politicus die niet in paniek raakt van een aardbeving met een magnitude van 5.8, terwijl er ook nog een pandemie gaande is.

Ze heeft ook reden om te lachen: Ardern wordt in binnen- en buitenland geroemd om de succesvolle manier waarmee haar regering de coronacrisis aanpakte. Nieuw-Zeeland heeft momenteel één bekend geval van een besmetting met COVID-19. Verder liggen er geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis. Het virus koste 'slechts' 22 Nieuw-Zeelanders het leven.

Nieuw-Zeeland ging niet voor groepsimmuniteit

Ardern kondigde al in de beginfase aan dat haar land absoluut niet voor groepsimmuniteit ging - zoals onder meer Nederland als mogelijkheid noemde -, maar alles op alles ging stellen om de besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Om dat te bereiken werd het land tussen eind maart en eind april vrijwel volledig stilgezet; een stevige lockdown.

Vanaf dit weekend, zo stelde de regering van het land zich voor, kunnen de inwoners weer een beetje het leven ervaren zoals het was. Veel beperkingen zijn inmiddels inderdaad opgeheven.

Deze succesvolle aanpak bezegelde de status van Ardern als mondiale politieke ster, die wordt geprezen door vriend en vijand. Dat was voor de crisis al zo, en ook nu zijn haar populariteitscijfers nog indrukwekkend, met in september nieuwe verkiezingen voor de deur. Volgens de laatste peilingen vertrouwt 88 procent van de Nieuw-Zeelanders op de besluiten van de overheid. 65 procent van de bevolking keurt Arderns functioneren als premier goed.

Zware wapens verboden na de aanslag op twee moskeeën

Ardern won de verkiezingen in 2017 als leider van de sociaaldemocratische Labour-partij. Mondiaal kreeg zo voor het eerst veel lof rond de aanslag in Christchurch in 2019, toen een schutter in twee moskeeën 51 mensen doodschoot en er nog eens 49 verwondde.

Ze zei allereerst dat ze de naam van de dader nooit zou noemen. "Hij wilde van alles bereiken met deze terreurdaad, waaronder bekendheid. Daarom zal je mij zijn naam nooit horen uitspreken", aldus Ardern tijdens een toespraak voor het parlement.

Datzelfde parlement moest ze ervan zien te overtuigen om de wapenwetten te veranderen. "We hebben omstandigheden in dit land waardoor mensen in sommige situaties een wapen nodig hebben. Maar wapens om massaal mensen te doden horen daar niet bij", legde ze haar plannen uit om vooral semiautomatische aanvalswapens te verbieden. De nieuwe wetten gingen binnen een maand door het parlement, met uiteindelijk maar 1 van de 120 stemmen tegen.

Ardern wordt gezien als tegenpool van Donald Trump

Door haar sociale beleid en goedlachse voorkomen wordt Ardern door critici van Donald Trump vaak neergezet als de politieke tegenpool van de Amerikaanse president. De dag voordat ze tot nieuwe Labour-leider werd verkozen liep ze nog mee in de Women's March, een internationale protestactie op 21 januari 2017 tegen de aanstelling van Trump als Amerikaanse president.

Vanuit linkse hoek kwamen dan ook teleurgestelde reacties toen Ardern in haar functie als premier voor het eerst met Trump sprak, en die daarna verklaarde dat het een "fantastisch gesprek", was geweest. "Ardern moest zich vooral richten op handel, en daarmee haar meningsverschillen met Trump even opzij schuiven. Terwijl ze van het bestrijden van klimaatverandering juist haar levensdoel heeft gemaakt", schreef The Guardian kritisch na het bezoek.

Lof uit onverwachte hoek

Desondanks is de status van Ardern mondiaal nog steeds rijzende, zeker nu Nieuw-Zeeland de coronacrisis onder haar leiding zo goed te lijf is gegaan.

Het dwong de altijd uitgesproken rechtse televisiepresentator Piers Morgan tot een opmerkelijke ontboezeming. "Ik zou willen dat we een leider hadden zoals Jacinda Ardern", twitterde Brit bij een video waarin het beleid van de sociaaldemocrate met dat van Boris Johnson wordt vergeleken.

Zelfs partijleider Todd Muller van de Nieuw Zeelandse National Party - de grote concurrent van Arderns Labour - moest toegeven dat de aanpak van de coronacrisis in zijn ogen "indrukwekkend is". "En ik denk dat veel Nieuw-Zeelanders er ook zo over denken", voegde hij toe.

Ardern wordt door de oppositieleider omschreven als "zeer indrukwekkend, benaderbaar en down-to-earth, maar de grote kritiek is dat haar kabinet verder een collectie "lege stoelen" is. Naast haar zou de regering niet zo veel voorstellen.

'We willen geen PR-spin'

Ook is er kritiek op de hoeveelheid macht die Ardern in de crisis naar zich toe heeft getrokken. Dit werd verder versterkt nadat gezondheidsminister David Clark door de premier werd gedegradeerd vanwege een mountainbiketocht en een ritje met de familie naar het strand tijdens de strenge lockdown. Clark zat bovendien vast in zijn huis in het zuiden van het land, terwijl Ardern in Wellington op het ministerie van Volksgezondheid aan de touwtjes trok.

Vanuit de journalistiek kwamen klachten dat er te weinig mogelijkheden waren om vragen te stellen. "Ardern stuurt het schip uitstekend tijdens deze roerige tijden", schreeft Newshub-journalist Michael Morrah. "Maar we hebben wel transparante informatie nodig waar we niet te lang op hoeven te wachten. We willen geen PR-spin."

Ondanks deze kritiek staat Ardern er in binnen- en buitenland uitstekend op. "Waar ter wereld ik ook kom vragen mensen hetzelfde", zei de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill (bekend van onder meer Jurassic Park) in februari. "'Kunnen we Jacinda een tijdje van jullie lenen?'."