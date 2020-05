Nu veel mensen hun vakantie over de grens in het water hebben zien vallen, wordt er driftig gepuzzeld hoe de vakantie dan alsnog in Nederland kan worden doorgebracht. Vier natuurliefhebbers tippen ter inspiratie hun favoriete plekken voor overnachtingen en voor dagtrips, waar je het gevoel hebt de wereld voor jezelf te hebben.

'Graanrepubliek' Oldambt (Groningen)

De Oost-Groningse streek Oldambt verwierf in 2018 enige bekendheid door het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman, waarin hij de teloorgang van kleine boerenbedrijven in de regio beschrijft. "Het lijkt daar wel een andere wereld", zegt cultuurhistoricus en natuurliefhebber Sanne Meijer. "Zo enorm groot en uitgestrekt. Je hebt er overal om je heen de horizon in het zicht en in juli en augustus fiets je er langs kilometers lange graanvelden." Straatnamen zoals de Hamer en Sikkellaan verwijzen nog naar de periode dat Oltambt een communistische gemeente was. In de uitgestrekte omgeving is er weinig vertier, maar het is er wel rustig en beschikbare vakantiehuizen zijn er nog genoeg.

Vogelkijkhut 'De Kiekkaaste' in Oldambt. (Foto: Stella Dekker)

Zwemmen in het Blauwe Meer (Drenthe)

Wereldreiziger en reisblogger Pim Schaaf en zijn vriendin maakten een lange rondreis door Europa toen ze werden ingehaald door het coronavirus. Nu zitten ze in een huisje in Drenthe. "Ik zag een foto van een superblauw meer in een bos, en ik dacht: dat zal wel in Duitsland liggen", zegt Schaaf. "Bleek het gewoon in Drenthe te zijn." Omdat het Blauwe Meer is ontstaan door zandafgravingen, wordt het omringd door een wit zandstrand. Een speciaal mineraal in de grond zorgt voor de helderblauwe kleur van het water. Om er te mogen recreëren, betaal je een entreeprijs van 2,50 euro per persoon, bedoeld om het gebied te beheren.

Bushcraften op het Leersumse veld (Utrecht)

Het Leersumse Veld is onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug. Hier kun je bij verschillende boeren op het erf kamperen. Het is een afwisselend natuurgebied met zandverstuivingen, heidevlaktes en de Leersumse Plassen. Het Leersumse veld is een van de favoriete plekken van bushcrafter en alpinist Siegurd van Leusen, die er graag zonder tent of slaapzak onder de blote hemel slaapt. "Het is een prachtig, afwisselend gebied, waar we gelukkig wat kleinschalige activiteiten kunnen organiseren", zegt hij. Van Leusen organiseert er voor groepen van maximaal tien personen bushcraftworkshops zoals vuur maken, eetbare planten verzamelen en houtkerven.

Een workshop vis roken op de traditionele manier. (Foto: Siegurd.nl)

Wadlooptocht op de Waddenzee (Noord-Holland, Friesland en Groningen)

De vakantiechalets en kampeerplaatsen op de Waddeneilanden zijn bijna allemaal al vergeven, maar op het wad zelf is nog alle ruimte. Wadlooptochten met maximaal tien personen zijn bijvoorbeeld nog altijd mogelijk. "Er is geen enkele plek in Nederland waar je de ruimte en de stilte zo goed beleeft als op het wad", zegt wadloopgids Annie Rekker-Zwart. "Alle ruis van het vasteland laat je achter je. Als je 's ochtends vroeg vertrekt om een oversteek naar Ameland te maken, en je ziet de zon boven de Waddenzee opkomen, dan denk je: dit kan niet mooier."

Fietsen en wandelen in Westerwolde (Groningen)

Westerwolde is een streek in het zuidoosten van de provincie Groningen. Hier vind je een beekdallandschap vol kronkelende fietspaadjes en een van de oudste bossen van Nederland. "Tot de vorige eeuw was dit een van de meest geïsoleerde gebieden van West-Europa", vertelt Meijer. "Nog steeds lijkt het er alsof je teruggaat in de tijd. Westerwolde heeft veel cultuurhistorie, zoals het klooster van Ter Apel of Vesting Bourtange." In dit piepkleine vestingstadje kun je overnachten en serveren de medewerkers het ontbijt iedere ochtend in historische kledij.

Vanuit de lucht zijn de oude verdedigingswallen van Vesting Bourtange nog goed te zien. (Foto: Marketing Groningen)

Kamperen en kanoën in De Biesbosch (Zuid-Holland en Noord-Brabant)

Een van Schaafs favoriete kampeerplekken is natuurkampeerterrein De Knotwilg bij Werkendam, waar hij graag met zijn opa kwam. "Je moet vanaf Dordrecht met een pontje overvaren om er te komen. De stad is zo dichtbij, maar toch ben je meteen helemaal in de natuur", zegt hij. In de Biesbosch vind je veel wandel- en fietspaden en enorm veel water om te kanoën. Niet voor niets is dit het leefgebied van de bever. In De Biesbosch kun je ook meerdaagse kanotochten maken, waarbij je je eigen tent en kampeerspullen in de boot meeneemt voor de overnachtingen.

Wandelen in het Einde Gooi en Cronebos (Noord-Holland)

Het Einde Gooi is een bosgebied beheerd door Natuurmonumenten van ruim 150 hectare groot. Het is onder meer het leefgebied van de zeldzame das. "Het is er heel rustig, omdat je over de grond van particuliere boerderijen moet lopen", weet Van Leusen. "Niet iedereen weet dat dat mag." Het bosgebied staat vooral bekend om de monumentale beukenlanen die vroeger bij het landgoed hoorden. Het Einde Gooi is niet heel groot: het is een geschikt gebied om wandelingen van zo'n 7 of 8 kilometer te maken.

Naar het strand bij het Veerse Meer (Zeeland)

Het Veerse Gat in Walcheren is in de zomermaanden een geliefde plaats om aan het strand te vertoeven. Voor wie liever een rustiger plekje aan het water opzoekt, heeft Schaaf nog wel een tip: "Het Veerse Meer ligt er dichtbij en vormt een prettig alternatief voor als het strand wat te druk blijkt komende zomer." In het meer liggen kleine, onbewoonde eilandjes waar je kan aanmeren voor een picknick of voor een extra afgelegen plekje in de zon. Normaal gesproken zijn de toiletvoorzieningen vanaf half april open, maar die zijn nu nog gesloten in verband met het coronavirus.