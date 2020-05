Wesley Sneijder leidde Oranje tien jaar geleden bijna naar WK-goud. NU.nl vroeg Bart Vlietstra, Oranje-volger bij alle grote toernooien waar Sneijder aan deelnam, ons mee terug te nemen naar het supertoernooi van de uitgesproken recordinternational met het dubbelloopsgeweer. "Ik lach ze uit, ik lach ze allemaal uit."

In plaats van 3 juni 2020 wordt 9 juni 2021 Koning Wesleydag. Wesley Sneijder wordt dan 37 jaar en, ijs en virus dienende, komt een heel regiment oude voetbalsterren plus de coaches José Mourinho en Bert van Marwijk naar de Utrechtse Galgenwaard ter ere van Sneijders afscheid als actief voetballer.

Dat is eigenlijk jammer; precies tien jaar na zijn roemruchte hoogtepunt op het WK 2010 was, in symbolisch opzicht, fraaier geweest.

Ik verwonder me er nog steeds over dat het zover kwam; Sneijder in de hoofdrol met vijf doelpunten, waarvan zelfs een met het hoofd in de kwartfinale tegen een lang véél beter Brazilië. De moordenaarspass op Robben in de finale die WK-goud had kunnen opleveren tegen een iets beter Spanje. In zijn koffer prijkten een Bronzen Schoen, een Zilveren Bal en een zilveren medaille.

In al verschenen reconstructies gaat het over de wolk van verliefdheid die hem voortdreef. Hij was verloofd met tv-ster Yolanthe Cabau, had net de Champions League gewonnen met Internazionale tegen Louis van Gaals Bayern München in het stadion waar hij een jaar eerder was weggestuurd, dat van Real in Madrid.

Wesley Sneijder met zijn vrouw Yolanthe bij de huldiging van Oranje na de tweede plaats in 2010. Inmiddels liggen de twee in scheiding. (Foto: Pro Shots)

Korte metten met plaaggeesten Johan Derksen en Hugo Borst

Maar in Zuid-Afrika maakte hij vaak een wispelturige, meestentijds zelfs geïrriteerde indruk. Vooral tijdens interviews bliksemde het doorlopend, afgewisseld met zonnestralen, dan weer een verdrietig buitje, gevolgd door gedonder. Alles en iedereen moest het ontgelden, dan ineens toonde hij weer begrip, vertelde hij zelfs een religieus man te zijn geworden, om daarna weer korte metten te maken met vanuit Nederland zuigende plaaggeesten als Johan Derksen en Hugo Borst.

Op 16 juni schoof ik met twee andere journalisten aan bij Sneijder in het Southern Sun Hotel in Johannesburg voor een interview. Twee dagen eerder was hij verkozen tot man van de wedstrijd in het eerste groepsduel (2-0-winst tegen Denemarken), hoewel in die draak niemand die trofee had mogen krijgen.

Het voorafgaande buffet met zalige kipspiesen als paradepaardjes was ook nog eens voortreffelijk in het 'Southren', zoals het volgens sommige Zuid-Afrikaanse chauffeurs heette.

Sneijder nam plaats aan een tafeltje met een gezicht waar een oorwurm depressief van zou worden. Kalm beginnen is het devies. Wat zijn Inter-ploegmaten van Oranje vonden, leek een veilige eerste vraag om erin te komen.

Verslaggever Bart Vlietstra (uiterst rechts) in 2010 in Johannesburg in gesprek met Wesley Sneijder. (Foto: ProShots)

"Ze vonden ons heel goed", zei Sneijder.

Cynisch: "Gek hè? Daar zou je eens mee moeten praten. Hoe zij naar ons kijken."

Dan ineens verzoenend: "Ik begrijp de Nederlandse media wel. We kunnen ook veel beter."

De waarde van 'mooi voetbal' moest niet overschat worden, vond hij. Tikje provocerend: "Als we op deze manier doorwandelen naar de finale en die winnen met slecht spel, dan staan we met zijn allen met de handjes in de lucht, hoor. Zijn we allemaal vrienden van elkaar."

Als we hem aan de tand voelen over zijn fitheid maakt de stoere Sneijder zijn entree. "Ik heb vrijwel alles gespeeld afgelopen seizoen. Terwijl ik me de laatste wedstrijd niet kan heugen dat ik zonder pijn aan de aftrap stond. Gevaarlijk? Als je dat vindt, moet je op ballet gaan. Spuit erin en hup door. Bij Inter ligt er een rijtje spuiten naast elkaar in de kleedkamer. Kom op, als je wat wilt bereiken, moet je soms even doorlopen."

Sneijder als middelpunt nadat hij Oranje op het WK 2010 op een 2-1-voorsprong heeft gekopt tegen Brazilië. (Foto: Pro Shots)

Dan valt er een stilte.

Sneijder zegt spontaan: "Is weer eens iets anders hè, gaat het een keer over voetbal. Zo, zullen we nu over mijn privéleven praten? Is de dag van Hugo Borst en Johan Derksen ook weer goed."

Foeterend: "Ze moeten zich diep schamen, heel diep schamen. Maar ik sta er heel ver boven. Héél ver. Ik lach ze uit, ik lach ze allemaal uit."

Stilte.

Weer uit zichzelf: "Natuurlijk doet het je wat. Ik zou liegen als het niet zo is."

Flauw glimlachend: "Tijdens het WK heb ik een hondje gekregen, heb ik gelezen. Ik zal je vertellen: ik ben geen voorstander van hondjes, sterker nog: ik ben allergisch voor honden!"

Stilte.

"Ik heb wel een tijgertje gekocht trouwens."

Hij lacht hard.

“Noem me een dwerg, kabouter Plop; daar lach ik om.” Wesley Sneijder in 2010

Dan weer met venijn in zijn stem: "Er is ook een oud-voetballer geweest die een liedje over mij heeft geschreven. Björn van der Doelen. Maar die heeft een klein foutje gemaakt, want daar kan ik nog een boekje over opendoen."

Achterover leunend: "Ja jongens, blijkbaar zijn wij heel belangrijk. Terwijl ik denk: laat het privé toch effe achterwege."

Dan weer aangeslagen: "Weet je, je mag zoveel gein met mij uithalen. Zóveel. Interesseert me geen ene reet. Noem me een dwerg, kabouter Plop; daar lach ik om. Maar ga niet beledigend worden. Níét beledigend worden over mij en over mijn vrouw!"

Zachtjes: "Dat doet me pijn."

Stoer: "Weet je, ik kan het ook zo weer uitzetten hoor. Ik ben hier op een WK. Met als enige doel om wereldkampioen te worden. En niet om iedereen straks uit te lachen. Dat had ik al lang kunnen doen toen ik de Champions League won, maar zo zit ik niet in elkaar."

Palmares Sneijder in topjaar 2010 Kampioen van Italië met Internazionale

Winnaar Italiaans bekertoernooi

Winnaar Champions League

Zilveren medaille met Oranje op WK

Zilveren Bal als op een na beste speler op WK

Gedeeld topscorer op WK 2010

Winnaar WK voor clubs met Internazionale

Winnaar Italiaanse Super Cup

Van Gaal prikkelde hem doorlopend, al zei hij dat het hem niks deed

Als hij wegloopt, schudden we alle drie ons hoofd. Gaat deze labiele, fragiele voetballer ons naar WK-goud leiden?

Nou ja, het scheelde dus een Spaanse teennagel. Twee jaar later op dat volstrekt mislukte EK 2012 vond ik hem eigenlijk beter voetballen dan op het WK 2010. Ook op het WK 2014 was het passmannetje nog steeds van waarde, zich schikkend in de schaduw van vriend Arjen Robben. Dat Sneijder Brazilië haalde was eigenlijk al niet meer verwacht, gezien 's mans tanende fitheid. Van Gaal had hem zijn aanvoerdersband ontnomen en prikkelde hem doorlopend.

Sneijder beet zich terug. "Jullie denken dat ik zo gemotiveerd ben door Van Gaal. Maar dat is dus echt niet zo", zei hij bij voortduring op dat bronzen WK. Alsnog kwam hij tot het ontzagwekkende aantal van 134 interlands.

Zeker weten dat Sneijder, als hij het feesten en met zijn hond wandelen zat is, straks als coach het conflictmodel zal aanhangen. Full swing Mourinho met hooguit een snufje Van Marwijk.

Balend na de verloren WK-finale tegen Spanje. (Foto: Pro Shots)