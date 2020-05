Bokslegendes Mike Tyson (53) en Evander Holyfield (57) zijn vastberaden om het als fitte vijftigers nogmaals tegen elkaar op te nemen. Hun Nederlandse generatiegenoten en bewonderaars Don Diego Poeder en Arnold Vanderlyde zijn enthousiast. "Ik sta voor 100 procent achter hun boodschap."

23 jaar geleden beet Tyson een stuk oor van Holyfield af, in een van de meest controversiële duels in de bokshistorie. Hoewel inmiddels op respectabele leeftijd, sturen de twee Amerikanen de laatste weken aan op een derde gevecht. Voor een nog onbekend goed doel, maar toch ook om zich opnieuw te bewijzen.

Zijn trainer Rafael Cordeiro zei deze week dat Tyson net zo fit is als boksers van 21 of 22 jaar die hij begeleidt. Op Instagram-filmpjes die vele miljoenen keren bekeken werden laat 'Iron Mike' een serie snelle en harde stoten zien, zijn handelsmerk waarmee hij tientallen jaren geleden uitgroeide tot een van de meest gevreesde boksers ooit.

"Kun je je voorstellen hoe geweldig het zal zijn als Evander en ik weer de ring in stappen?", zei Tyson tegen TMZ. "Twee aartsrivalen die het nog één keer tegen elkaar opnemen, om mensen te steunen die het moeilijk hebben in het leven. We gaan iets neerzetten dat zó groot is, iets wat nooit eerder is gedaan door een sporter of een entertainer."

38 Mike Tyson zet nieuwe trainingsvideo online: 'Ik ben terug'

'Tyson is een algemeen idool'

Een datum voor het gevecht is nog niet bekend, maar Poeder (48) en Vanderlyde (57) weten nu al dat ze 's nachts voor de tv zullen zitten, om niets van de wedstrijd te hoeven missen. "Ik hoop dat ik door een tv-zender als commentator wordt gevraagd", zegt Vanderlyde.

En Poeder, die zelf net als Vanderleyde buiten coronatijd ook nog bokstrainingen en demonstraties geeft: "Natuurlijk ga ik 's nachts naar de tv kijken. En de volgende dag kijk ik de wedstrijd in zijn geheel nog een keer, als ik helemaal wakker ben."

Poeder, meervoudig Nederlands kampioen en eind jaren negentig wereldkampioen van de WBU, kijkt nog regelmatig oude gevechten van Tyson terug. "Hij is een algemeen idool, zoals Muhammad Ali dat ook was. Holyfield moest het vooral van zijn fantastische discipline hebben."

Holyfield (links) en Tyson in 1997 tijdens het beruchte 'bite fight' waarin Tyson een stuk oor afbeet van zijn opponent. (Foto: Getty Images)

Holyfield wil Amerikanen inspireren met gezonde levensstijl

Tyson stopte in 2005, Holyfield stond in 2011 voor het laatst in de ring. Hun aanstaande terugkeer wordt toegejuicht door Vanderlyde, vooral omdat de twee geld willen ophalen voor het goede doel.

"Holyfield is na zijn carrière altijd fit en gezond gebleven. Door op bijna zestigjarige leeftijd weer te gaan boksen, wil hij laten zien dat je tot heel veel in staat bent. Als je maar in beweging blijft, gezond leeft en goed voor je lichaam zorgt", zegt Vanderlyde, die zelf drie olympische bronzen medailles won en drie keer Europees kampioen werd.

Holyfield wil met zijn terugkeer met name een inspiratiebron zijn voor de miljoenen Amerikanen met overgewicht. "De diabetescijfers in dat land zijn echt dramatisch. Ik sta dan ook 100 procent achter zijn boodschap", aldus Vanderlyde.

Poeder heeft de trainingsfilmpjes op Instagram van beide bokslegendes bekeken. "Holyfield is echt een trainingsbeest. Maar de beelden van Tyson zien er pas echt sensationeel uit, hij oogt voor zijn leeftijd echt topfit."

35 Holyfield (57) terug in sportschool voor mogelijke rematch tegen Tyson

Tyson wil definitief afrekenen met alcohol en drugs

Waar Holyfield vooral anderen hoopt te inspireren tot een gezonde levensstijl, lijkt Tyson voornamelijk voor zichzelf te willen bewijzen dat zijn turbulente levensstijl definitief voorbij is. "Tyson heeft een lange periode zijn lichaam misbruikt met alcohol en drugs", zegt Poeder.

Vanderlyde: "Je kunt het hem niet echt kwalijk nemen dat hij zo ontspoord is. Hij kwam uit de ghetto van New York, verloor op jonge leeftijd zijn ouders en werd heel jong miljonair. Als je dan geen goede begeleiding om je heen hebt, kan het misgaan."

Tyson werd in zijn puberteit al 38 keer opgepakt door de politie, maar het ging pas echt mis in 1991, toen hij na afloop van de verkiezing van Miss Black Rhode Island door de winnares werd beschuldigd van verkrachting. Tyson, die in de jury zat van de missverkiezing, ontkent nog altijd, maar werd wel tot zes jaar cel veroordeeld. Daarvan bracht hij er drie daadwerkelijk door achter de tralies.

Personalia Mike Tyson Leeftijd: 53 jaar

Boksduels: 50 zeges (waarvan 44 met ko), 6 nederlagen

Aantal keer wereldkampioen: 3

Bijzonderheid: Jongste wereldkampioen zwaargewicht ooit op twintigjarige leeftijd

Aantal kinderen: 7 (waarvan één inmiddels overleden) bij 4 verschillende vrouwen

Ook bekend van: veroordeling wegens verkrachting, en rol als zichzelf in film The Hangover

Personalia Evander Holyfield Leeftijd: 57 jaar

Boksduels: 44 zeges (waarvan 29 met ko), 10 nederlagen

Aantal keer wereldkampioen: 6, in 2 verschillende gewichtsklasses

Bijzonderheid: Enige bokser die viermaal wereldkampioen werd in het zwaargewicht, daarmee overtrof hij Muhammad Ali

Aantal kinderen: 11 bij 6 verschillende vrouwen

Voormalig drugsgebruiker werd geheelonthouder

"Maar ik denk dat Tyson pas écht veranderd is toen een van zijn zeven kinderen overleed", zegt Poeder. De vierjarige Exodus stikte in 2009 nadat ze vast kwam te zitten in de snoer van een hardloopband.

Tyson had zich in de gevangenis al bekeerd tot de islam. Na het overlijden van zijn dochter werd de voormalig drugsgebruiker geheelonthouder en veganist. De tijger die hij als huisdier hield, heeft plaatsgemaakt voor circa honderd duiven die de oud-bokser thuis liefkozend verzorgt.

Tyson met een van zijn circa honderd duiven. (Foto: Getty Images)

'Ik hoop van harte dat Tyson in balans blijft'

De circa 400 miljoen dollar die hij tijdens zijn bokscarrière verdiende, heeft hij over de balk gesmeten met dure auto's en wilde feesten vol drank en drugs. Tyson raakte bankroet, maar heeft de laatste tien jaar zijn leven weer op de rit gekregen.

"Door zijn enorme talent groeide hij als bokser sneller dan op intellectueel, spiritueel en emotioneel vlak", zegt Vanderlyde "Vroeger ontplofte hij elke keer als het tegenzat. Maar nu is hij in balans en ik hoop van harte dat hij dat blijft."

Don Diego Poeder. (Foto: Pro Shots)

'Een potje sparren met publiek erbij'

Maar toch. De bokslegendes zijn al redelijk op leeftijd. Brengt dit geen serieuze gezondheidsrisico's met zich mee als ze met volle kracht op elkaars hoofd gaan stompen? Gevaarlijk hoeft het niet te zijn om als vijftiger te boksen, vindt Poeder. "Vooraf zullen ze getest worden op hun fysiek en zal er een hersenscan worden gemaakt."

"Bij een normale wedstrijd worden handschoenen van 8 ounces (de lichtste variant, red.) gebruikt. Als ik een demonstratiepartij boks, pak ik handschoenen van 18 ounces. Ik hoop dat zij 16 ounces zullen gebruiken. Dan is het eigenlijk gewoon een potje sparren met publiek erbij."

"Je moet Holyfield en Tyson natuurlijk niet gaan vergelijken met huidige wereldtoppers als Tyson Fury en Anthony Joshua", benadrukt Vanderlyde. "We gaan de oud-internationals die elk jaar op 1 januari een wedstrijd voetballen ook niet vergelijken met Oranje."

"Natuurlijk zullen Holyfield en Tyson niet meer zo snel zijn als ze 23 jaar geleden waren. Maar ze kunnen echt nog wel een mooie combinatie stoten laten zien. Na al die jaren trainen zit dat zo diep in hun systeem. Dat lukt mij ook nog altijd op de training en ik kijk ernaar uit om het die twee binnenkort ook te zien doen."

Arnold Vanderlyde. (Foto: Pro Shots)