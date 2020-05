Floor Jansen geniet al jarenlang wereldfaam met Nightwish, maar wordt nu eindelijk ook door Nederland omarmd. Daarnaast voedt de zangeres samen met haar echtgenoot hun driejarige dochter op. "Soms zou ik willen dat de belangrijkste dingen in mijn leven niet allemaal tegelijkertijd waren gebeurd."

Jansen twijfelde geen seconde toen ze gevraagd werd om de titelsong van de driedelige docuserie Kinderen in Oorlog: 75 jaar later voor haar rekening te nemen.

"Omdat je zelf in een vrij geïsoleerd wereldje leeft, vergeet je soms dat er ook nog een andere wereld bestaat. Toen ik in contact kwam met War Child werd die wereld een stuk concreter en kreeg ik de kans iets te doen", zegt de 39-jarige zangeres aan de telefoon vanuit haar woonplaats in Zweden.

Wat je moet weten over Nightwish Nightwish is een Finse symfonische heavy metalband

De band is opgericht in 1996

Floor Jansen is sinds 2012 de leadzangeres

Het tweede deel van de op SBS6 uitgezonden War Child-documentaire, waarin onder anderen Jan Terlouw en Jeroen Krabbé spreken over de pijn van de Tweede Wereldoorlog, is zondag 24 mei te zien.

Een jaar geleden was het ondenkbaar dat Jansen gevraagd zou worden een lied (met als titel: De beelden blijven) in te zingen voor een Nederlandse documentaire en ook nog eens in het Nederlands. Voor velen was de zangeres, die voorheen met After Forever en nu met de band Nightwish wereldwijd concertzalen vult, geen onbekende. Maar er leek een muur tussen haar en het gemiddelde Nederlandse concertpubliek te staan.

Toen werd ze gevraagd voor het programma Beste Zangers en zong ze samen met Henk Poort het lied Phantom of the Opera. Het duet werd afgelopen herfst uitgezonden, de rest is geschiedenis. De clip op YouTube is inmiddels bijna 8,5 miljoen keer bekeken.

262 Floor Jansen en Henk Poort zingen The Phantom of the Opera

Dit weekend zou je eigenlijk met Beste Zangers Live in een uitverkocht Ahoy staan.

"Ik zou ook met Henk zingen in Carré en op Pinkpop spelen. Toch komt deze pauze gelegen. Vanaf het moment dat Beste Zangers op televisie kwam, heb ik meer gewerkt dan ik vooraf had ingeschat. We hebben een plaat gemaakt met Nightwish, daar heb ik veel liefde en energie ingestoken. Daarna kwam de aandacht in Nederland en zou de wereldtournee met de band van start gaan. Daar was ik nooit opgeladen aan begonnen."

Was dat goed afgelopen?

"Jawel. Ik heb een zware burn-out gehad en herken de signalen. Dat laat ik niet meer gebeuren. Als ik ergens ja op zeg, verbind ik mezelf aan de verwachtingen van de fans, van de band en van iedereen om Nightwish heen die daar afhankelijk van is. Er moet echt wat gebeuren, wil ik een concert afzeggen. Ik kan wel wat hebben, maar hoe leuk is het nou eigenlijk om te veel hooi op je vork te nemen? Mijn recente succes in Nederland was een ongeplande, maar zeer gewenste bijkomstigheid. Maar ik moet daar wel mijn balans in vinden."

“Ik hoorde er niet bij en werd daar onzeker door. Dat doet iets met een jong kind.” Floor Jansen

Reist je gezin altijd mee?

"Wel als we langere tijd op dezelfde plek blijven. Tijdens mijn eerste tour als moeder waren we zeven weken in Amerika. Met ons elf maanden oude kind (Jansen en haar echtgenoot, Hannes van Dahl, drummer in de Zweedse band Sabaton, werden in 2017 ouders, red.). Vreselijk heftig. Maar ook vreselijk mooi dat ik met mijn ukkie in die Amerikaanse zalen rondliep. Zoiets maak je nooit meer mee."

Hoe is het voor Freja om twee toerende muzikanten als ouders te hebben?

"Dat is voor haar net zo normaal als voor een kind wiens vader bij de gemeente werkt. Soms zijn mama of papa een paar weken weg. Ook daar is ze aan gewend. Dat wil niet zeggen dat het leuk is. Als wij thuis zijn, hebben we veel tijd voor haar. Ik denk meer dan de gemiddelde ouder in een werkend gezin. We gaan vaak wandelen in het bos. Dan gooi ik een dennenappel door de lucht en zeg ik dat het een stout eekhoorntje was. Ik kijk vaak door haar ogen naar de wereld om ons heen. Als volwassene doe je bijna niets meer voor het eerst, terwijl zij laatst voor het eerst de zee heeft gezien."

Als ouder groeit ook je relativeringsvermogen. Je bent niet langer de belangrijkste persoon in je leven.

"Daardoor neem je ook minder risico's."

Beïnvloedt dat je ambitie als artiest?

"Niet op die manier, maar soms zou ik willen dat de belangrijkste dingen in mijn leven niet allemaal tegelijkertijd waren gebeurd. Ik ben jaren alleen geweest en ik heb jaren geen carrière gehad. Nu heb ik alles tegelijk. Dat is natuurlijk een luxeprobleem, want ik ben superblij. Maar dit tempo kan en wil ik niet nog twintig jaar volhouden. Toch vind ik het moeilijk om rustig aan te doen. Hannes en ik zitten nooit voor negen uur 's avonds op onze reet."

Toen je zelf kind was ben je lang gepest. Kun je die pijn uit het verleden verzachten met het succes dat je nu hebt?

"Ik heb het altijd gezien als deel van mijn vorming. Ik hoorde er niet bij en werd daar onzeker door. Dat doet iets met een jong kind. Daarbij kwam ook nog eens dat we voortdurend verhuisden. Ik ben zo vaak opnieuw begonnen met nieuwe mensen, dat het logisch was geweest als ik een grijze muis was geworden die het nergens lang volhoudt. Maar dat gebeurde juist niet. Ben ik geworden wie ik ben, omdat ik iets tegenover mezelf en anderen wilde bewijzen? Of zijn het de genen die mijn persoonlijkheid bepalen? Het is moeilijk aan te wijzen waar het hem in zit. Maar was het allemaal anders gelopen als ik niet gepest zou zijn? Ik denk het niet."

“Ik vind het heerlijk om eventjes te verslonzen.” Floor Jansen

Het coronavirus heeft de concertwereld lamgeslagen. Hoe lang kun jij het applaus missen?

"Met Nightwish zijn we er ooit een jaar tussenuit geweest en tijdens mijn burn-out heb ik ook langer dan een jaar niet opgetreden. Maar het kriebelt wel. Ik weet eigenlijk alleen of het een doordeweekse dag of weekend is, als Freja naar de opvang gaat of als de mensen hun weekendhuisjes in de buurt betrekken. Ik dacht ook dat ik wel klaar was met reizen, maar als ik een ver oord op tv zie, merk ik dat ik er weer op uit wil."

Kun je niet af en toe in een leren broek en korset naar de supermarkt lopen?

"Dan zou ik me belachelijk voelen. Die kleding hoort op het podium. Ik vind het heerlijk om eventjes te verslonzen. Ik zorg goed voor mezelf hoor, maar draag nu voornamelijk mijn werkbroek en laarzen met stalen neuzen. We zijn van plan met Nightwish in september naar Noord-Amerika gaan, maar dat wordt niks. In oktober staan inhaalconcerten in China gepland, maar ik vraag me af of dat niet ook al te vroeg is."

Heeft de afgelopen periode voor nieuwe inzichten gezorgd?

"Voor het eerst in mijn leven zou ik het leuk vinden iets buiten een band om te maken. Ik ben begonnen met schrijven, maar ben daar onzeker over. Ik heb me doorontwikkeld als zangeres, maar niet zozeer als songwriter. Ik vind het leuk om achter de piano te fröbelen en met een melodie in mijn hoofd rond te lopen."

Wil je bewijzen dat je het zelf kunt?

"Ik heb helemaal geen moeite met toegeven wat ik niet kan. Ik kan mooi zingen, maar dat wil niet zeggen dat ik mooie liedjes kan schrijven. Ik durf mijn toekomst niet uitsluitend op te hangen aan andere mensen. Daarom moet je jezelf blijven vernieuwen en ontwikkelen. Sinds ik in 2012 bij Nightwish begon, is alles veranderd. Ik ben twee keer geëmigreerd, ben getrouwd, heb een kind gekregen en een paar keer de wereld rondgereisd. Als ik er nu over nadenk, was het misschien juist wel goed dat die dingen allemaal zijn gebeurd. Ik voel me nu verankerd, zowel in mijn gezin als in de band. Eigenlijk wil ik dat alles blijft zoals het nu het nu is."