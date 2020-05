De Eredivisie-clubs staan sinds eind april na een afwezigheid van zeven weken weer op het trainingsveld, waar vanwege het coronavirus veel beperkingen gelden. Het ontbreken van een concreet doel - de competitie is al lang beëindigd - zorgt ervoor dat zelfs de meest ervaren trainers zoekende zijn. "Dit moet niet veel langer duren."

Fanatiek als altijd probeert Edward Sturing de training van Vitesse te leiden. Het clubicoon van de Arnhemmers is iemand die het moeilijk kan verkroppen als zijn spelers soms even niet voluit lijken te gaan en juist dát is nu soms het geval.

"Ik zie het aan de manier waarop de oefeningen worden uitgevoerd. Er worden meer fouten gemaakt en ik merk dat spelers niet zo scherp als gebruikelijk zijn", beschrijft hij de situatie op trainingscentrum Papendal. "Ze zijn nonchalanter en lacheriger dan normaal en het niveau is lager. Als trainer stop ik er veel energie in en dan is dat weleens lastig."

De 56-jarige Sturing nam het stokje halverwege het seizoen over van de vertrokken Leonid Slutsky. Als interim-coach moest hij de Vitesse-spelers in de tweede seizoenshelft scherp houden en naar een mooie eindklassering leiden, maar dat valt nu allemaal weg.

"We trainen nergens naartoe met elkaar en zijn alleen maar bezig met het creëren van een overbruggingsperiode", zegt hij. "Ik merk dat het steeds moeilijker is en dat het tijd wordt voor de zomerstop. Het heeft zijn weerslag op de spelers. Het is een soort bezigheidstherapie geworden, het spanningsveld is weg."

Op en rond de trainingsvelden van de Eredivisie-clubs zijn veel maatregelen genomen. (Foto: Pro Shots)

'Ik was zeven weken niet erg drukbezet'

De trainers bevinden zich op een pad dat dat ze nog niet bewandeld hebben. Niet alleen moeten ze er nu voor zorgen dat de spelers de trainingen leuk en uitdagend blijven vinden; ook in de zeven trainingsloze weken daarvóór werden er andere dingen gevraagd.

"Het was heel vreemd om niet te kunnen trainen. Ik had wel wat andere zaken te doen, zoals aan de selectie van volgend seizoen werken, maar was niet erg drukbezet", beschrijft Willem II-trainer Adrie Koster de afgelopen periode.

De 65-jarige oud-coach van onder meer Ajax en Club Brugge nam zo nu en dan poolshoogte bij zijn spelers om te horen hoe het met ze ging. De Willem II'ers slaan zich volgens Koster goed door de periode waarin familie niet of beperkt kan worden gezien.

Dat er nu - weliswaar onder strikte voorwaarden - weer getraind kan worden in Tilburg, geeft weer een beetje perspectief. "Dat is al heel wat", merkt Koster. "En vanaf deze week trainen we weer met de hele groep. Dat is ook iets waard na een periode waarin ik soms alleen telefonisch even contact had met mijn spelers."

“Ik heb weleens een lange winterstop meegemaakt, maar dan gingen we nog in de zaal voetballen of met zijn allen naar het strand” VVV-trainer Hans de Koning

'Kon niet even een kwartiertje met een speler praten'

Dat de situatie vooral onder buitenlandse spelers tot eenzaamheid kan leiden, daar was Hans de Koning zich ook van bewust. Zo gaf de trainer van VVV-Venlo de Engelse spelers in zijn selectie (Lee Cattermole en Jerome Sinclair) de gelegenheid om af te reizen naar hun familie.

"En daar zijn ze nog steeds. Ik kan ze nu wel terughalen, maar dan moeten ze hier eerst nog twee weken in quarantaine en dat schiet niet op", zegt De Koning, die het menselijke aspect miste in de periode dat er niet kon worden getraind.

"In de afgelopen weken was het lastig om dingen te bespreken, want we konden elkaar maar heel kort zien", vertelt de zestigjarige Rotterdammer. "Ik kon niet even een kwartiertje met een speler gaan zitten en vragen: hoe beleef je deze periode, hoe gaat het thuis? Het is fijn dat dat nu weer makkelijker is."

Adrie Koster zet de lijnen uit op het trainingsveld van Willem II. (Foto: Pro Shots)

'Je moet iets verzinnen om het leuk te maken'

Terug naar Arnhem. Hoe probeert Sturing - bezig aan zijn laatste weken als interim-coach nadat hij hoorde dat Vitesse niet in hem de vaste hoofdtrainer ziet - ervoor te zorgen dat hij de trainingssessies aantrekkelijk houdt voor zijn spelers én zichzelf?

"De leukste dingen mag je niet doen, zoals een partijspel of positiespelletjes. Dan moet je het als trainer voor elkaar krijgen om een training te maken waarin je spelvormen en competitievormpjes bedenkt."

Zoals tennisvoetbal (voetbal op een minitennisveld met een net ertussen), wat ze in Venlo nu bijvoorbeeld regelmatig spelen, vertelt De Koning. Dat kun je goed organiseren volgens de afstandsregels en de spelers vinden het leuk."

Koster organiseerde bij Willem II met golfvoetbal (inderdaad, een combinatie tussen golf en voetbal) iets soortgelijks. "We doen verder vooral pass-, trap-, afwerk- en techniekoefeningen."

Hij bespeurde bij zijn spelers nog geen laksheid. Integendeel. "Het is wel prettig en dankbaar werken. Ik kan specifieke aandacht aan de spelers geven en ze zijn nog heel gretig. Ze willen vooral zichzelf beter maken nu ze niet naar een wedstrijd toewerken."

Hans de Koning zal even geduld moeten hebben voordat hij weer op de bank van VVV-Venlo kan plaatsnemen. (Foto: Pro Shots)

'Er wordt ook echt wel serieus gewerkt'

Over één ding zijn de trainers het roerend eens: het is voor hen een leerzame tijd. "Ik heb weleens een lange winterstop meegemaakt, maar dan gingen we nog in de zaal voetballen of met z'n allen naar het strand. Dat is nu allemaal weg en dat is heel vreemd. Ik leer nu als coach om dingen te accepteren, creatief te zijn", vertelt De Koning.

"Het is heel lastig om de boog gespannen te houden. Je kunt niet alleen maar denken: we doen alles voor de fun. Er moet ook wel echt serieus gewerkt worden. We proberen dingen aan te bieden waar de spelers zich goed bij voelen, maar het wordt moeilijker om dingen te doen waar uitdaging in zit."

Toch zullen ze voorlopig een beroep op hun creativiteit moeten blijven doen. Er is de hoop dat er in september weer betaald voetbal is toegestaan, maar niets is zeker. De Koning: "Ik merk dat dit niet veel langer moet duren."

