Ferrari en Sebastian Vettel maakten dinsdag bekend dat hun wegen na 2020 gaan scheiden. Waarom past de Duitser ervoor om tweede viool te spelen achter Charles Leclerc? En hoe erg is een mogelijk vertrek van de viervoudig wereldkampioen uit de koningsklasse van de autosport?

Het is ronde 28 van de Maleisische Grand Prix in 2013 als Vettel op het knopje van de boordradio drukt: "Mark is te langzaam, haal hem voor me weg. Hij is te langzaam".

'Mark' is Mark Webber, en op dat moment al ruim vier seizoenen teamgenoot van Vettel bij Red Bull. De goedlachse Australiër is in die jaren alles wat de Duitser anno 2020 vreest te worden: de tweede rijder binnen een topteam.

Vettel zit boven op de apenrots in de eerste helft van het vorige decennium - en gedraagt zich daar ook naar. Hij komt in 2009 naast Webber bij Red Bull als het jonge talent, maar doet er niet heel lang over om het team naar zijn hand te zetten. Webber stribbelt nog een poosje tegen, maar zijn verzet is na het mislopen van de titel in 2010 gebroken. Die gaat naar Vettel, net als in de drie jaar die volgen.

Opmerkelijk genoeg heeft achtvoudig Grand Prix-winnaar Webber schijnbaar weinig moeite om naast zijn Duitse teamleider te blijven rijden. De Red Bull is de dominante auto en als Vettel kruimels laat liggen, pakt Webber die gretig op.

Sebastian Vettel en zijn 'beruchte' vinger, met Mark Webber (l) en Nico Hülkenberg (r). (Foto: Getty Images)

Vettel haalt zijn oude karaktertrekken weer van stal

De binnenkomst van de 22-jarige Leclerc bij Ferrari in 2019 moet Vettel daarom de nodige déjà vu's hebben opgeleverd, alleen dan met zichzelf in de rol van Webber. Het dwingt hem om zijn oude karaktertrekken van die tijd boven op de apenrots weer aan te nemen, door soms afspraken met Leclerc te negeren.

Maar de jonge Monegask laat zich niet piepelen en bijt stevig van zich af: zowel met zijn stuur en gaspedaal als over de boordradio.

En die oude karaktertrekken passen eigenlijk ook niet meer bij de huidige Vettel. Sinds zijn overstap naar Ferrari is er 'iets' veranderd in de Duitser. Het karakteristieke vingertje waarmee hij polepositions en zeges viert in zijn Red Bull-tijd is met pensioen en zijn harde opstelling richting teamgenoot en concurrenten is grotendeels verdwenen.

En hij is geliefd bij pers en publiek. In interviews en persconferenties laat Vettel zich steeds vaker van zijn sympathieke en grappige kant zien, regelmatig samen met generatiegenoot Hamilton.

Zoals na afloop van de door de Brit gewonnen Canadese Grand Prix van 2016, als de Duitser inbreekt in een tv-interview met de winnaar om de kijkers te vertellen dat "Hamilton niet remt voor dieren".

"Er zaten twee zeemeeuwen in de eerste bocht en je ging er vol langs", lacht de Ferrari-coureur. 'Dierenvriend' Hamilton moet beamen dat hij de vogels inderdaad heeft gezien en nog tijdens de uitzending weet de regie van Sky Sports de meeuwen te vinden in de onboardbeelden van Vettel.

'Hier is een boodschap voor Charlie'

Alleen in de auto is hij nog zijn competitieve zelf, wat zich regelmatig uit in tirades over de boordradio. Hier houdt Vettel een imago aan over dat hem zeker in Nederland geen fans oplevert, vooral omdat enkele van die scheldpartijen uitgezonden worden tijdens of na duels met Max Verstappen. Het belangrijkste voorbeeld is de Mexicaanse Grand Prix als de Nederlander zich in duel met de Duitser verremt en een bocht afsnijdt.

Vettel vindt daarna dat Verstappen hem erlangs moet laten, terwijl de Limburger gewoon doorrijdt. Eerst krijgt de Nederlander een veeg uit de pan, en vervolgens richt Vettel zich op wedstrijdleider Charlie Whiting. "Hier is een boodschap voor Charlie: fuck off", brult hij door de boordradio.

Trekt Vettel zich terug in zijn afgeschermde privéleven?

Diezelfde Vettel zou in 2021 - met een éénjarig contract - tweede viool moeten gaan spelen achter Leclerc, terwijl Ferrari de afgelopen jaren om de Duitser heen is gebouwd.

De missie om na vier titels bij Red Bull ook bij Ferrari kampioen te worden en zodoende écht onder de allergrootste coureurs ooit te worden geschaard, dreigt te mislukken. Hoewel de Duitser in het uitgestelde seizoen 2020 nog de kans heeft om in zijn zesde jaar in Italiaanse dienst alsnog de titel te grijpen, zet de Scuderia al zijn geld daarom nu op de talentvolle nieuwkomer Leclerc. Dit gebrek aan vertrouwen vanuit zijn team is voor 53-voudig Grand Prix-winnaar Vettel reden om zijn heil elders te zoeken.

De enige serieuze optie om dat binnen de Formule 1 te doen is het stoeltje kapen van Valtteri Bottas bij Mercedes. Een andere misschien wel meer realistische optie is dat Vettel zich terugtrekt in zijn zorgvuldig afgeschermde privéleven.

Het enige dat daarover bekend is, is dat hij meerdere kinderen heeft, van doe-het-zelven en grasmaaien houdt en dat hij aan zijn fraaie collectie klassieke motoren sleutelt.

Sebastian Vettel kreeg de afgelopen jaren een steeds betere band met generatiegenoot Lewis Hamilton (Foto: Pro Shots)

Er dreigt een gebrek aan zwaargewichten

Een vertrek van Vettel uit de Formule 1 na dit gemankeerde seizoen zou de koningsklasse een van zijn laatste overgebleven zwaargewichten kosten.

Ervan uitgaande dat ook Kimi Räikkönen stopt na 2020, zijn er in het veld van 2021 maar vijf coureurs die (op dit moment) een Grand Prix hebben gewonnen. Mits Hamilton zijn titelreeks dit jaar doorzet en niet stopt, is hij dan de enige wereldkampioen. Ter vergelijking: in 2010, het seizoen waarin Vettel zijn eerste titel pakte, bestond het veld bij de eerste race uit vier wereldkampioenen en elf Grand Prix-winnaars.



Voor de in zwaar weer verkerende Formule 1 is het daarom te hopen dat Mercedes gek genoeg wordt gevonden om Vettel inderdaad naast Hamilton te zetten: een dreamteam met twee meervoudig wereldkampioenen dat het opneemt tegen een grote groep uiterst talentvolle jonkies bij ambitieuze teams.

Dan moet Vettel wel zijn vingertje en alle bijbehorende trucs van stal halen om niet ook als tweede viool achter Hamilton te eindigen.