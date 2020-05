Nu tal van populaire toeristische bestemmingen hun grenzen voorlopig gesloten houden voor toeristen, zoeken veel mensen naar een alternatief in eigen land. Wat doet dat met de capaciteit van campings, hotels en vakantieparken in Nederland? Kunnen we dat wel aan?

Toegegeven: onderzoeksbureau NBTC-NIPO verwacht dat een kleine 5 miljoen mensen de zomervakantie helemaal overslaan en dat 'slechts' 1,9 miljoen mensen in Nederland op vakantie gaan. Dat zou geen toename, maar juist een afname van 27 procent betekenen van het aantal binnenlandse vakantiegangers.

Maar deze enquête werd afgerond vóór de persconferentie van woensdag 6 mei. Tijdens die persconferentie zei premier Mark Rutte dat vakantie vieren in eigen land prima kan. Hij maakte toen ook bekend dat de sluiting van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen per 1 juli wordt opgeheven en dat zwembaden, terrassen en restaurants weer beperkt open kunnen. Intussen openen meer en meer vakantieparken de deuren.

Bovendien wordt steeds duidelijker dat veel landen hun grenzen voorlopig dicht zullen houden. Frankrijk sprak zelfs al over de rest van het jaar.

“De verre reis naar Bali kan niet meer doorgaan, maar mensen hebben nog steeds de wens om unieke plaatsten te bezoeken.” Hugo van Donselaar, CEO kampeerplatform Campspace

Meer binnenlandse reserveringen voor vakantiehuisjes en parken

Nederlandse parken zien sinds kort ook juist meer binnenlandse reserveringen binnenstromen. Landal GreenParks, Natuurhuisje en Campspace bevestigen meer boekingen van Nederlanders binnen te krijgen. Exacte aantallen worden er niet genoemd, maar bij Natuurhuisje gaat het om een verdubbeling en bij het veel kleinere Campspace om een verdrievoudiging.

"Mensen worden gedwongen om een bestemming dicht bij huis te vinden", zegt Hugo van Donselaar, CEO van Campspace. "De verre reis naar Bali kan niet meer doorgaan, maar mensen hebben nog steeds de wens om unieke plaatsen te bezoeken. Lokaal toerisme neemt daardoor nu een onwijze vlucht."

Het strand van Bloemendaal aan Zee afgelopen zomer. (Foto: NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi)

VVV Terschelling: 'Vol is vol'

De extra boekingen roepen de vraag op of alle vakantiegangers straks op de campings en in de hotels passen. Nederland telt in totaal zo'n achtduizend toeristische accommodaties, die samen goed zijn voor 1,4 miljoen slaapplaatsen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n 56.000 slaapplaatsen daarvan vallen deze zomer weg omdat groepsaccommodaties niet verhuurd mogen worden. Mensen mogen namelijk alleen met het eigen huishouden op vakantie.

Aan de andere kant komen er juist plekken vrij doordat veel buitenlandse toeristen, vooral uit België en Duitsland, wegblijven. "Tijdens een normale zomerbezetting hebben wij veel meer gasten uit het buitenland dan nu", zegt Jeannette ten Kate-Winter, woordvoerder van Landal GreenParks.

Directeur Michel Aaldering van de VVV Terschelling maakt zich geen zorgen over de bezoekerscapaciteit van de Waddeneilanden, waar zo'n 80 procent van de jaarlijkse 1,3 miljoen toeristen uit Nederlanders bestaat.

"Het maximaal aantal bezoekers verschilt per eiland, maar wat we gemeen hebben is dat we sowieso al zijn ingericht op een hogere capaciteit. Op Terschelling hebben we bijvoorbeeld vijf supermarkten. Iedere andere plaats in Nederland met vijfduizend inwoners zou die helemaal niet nodig hebben. Maar wij zijn erop ingesteld dat er in de zomer twintigduizend extra mensen op het eiland zijn. Vol is vol."

Hoge vraag naar vakanties kan de prijs flink opdrijven

Volgens Goof Lukken, docent toerisme en leisure van de Breda University of Applied Sciences, kunnen alle binnenlandse toeristen in theorie over de parken verspreid worden, als er maar strak gepland wordt. "Om iedereen over de zomervakantie te kunnen spreiden zou niemand langer dan een dag of veertien weg mogen gaan. Maar veel mensen, vooral vaste gasten op campings, staan er drie weken of langer."

Dat kan de prijs van een vakantie flink opjagen, vermoedt hij. "Er bestaan twee stromingen: campings die dezelfde prijs houden omdat ze loyaal naar hun klanten willen zijn, en grote concerns zoals Roompot of Center Parks die met een zogeheten yieldsysteem werken. Daarbij stijgen de prijzen zodra er meer online geboekt wordt, en de vraag dus stijgt." Lukken vermoedt dat die prijsstijging kan oplopen tot wel 40 procent.

“Vakantieparken maken nu meer kosten doordat ze vaker moeten schoonmaken, meer personeel moeten inhuren en minder mensen kunnen bedienen vanwege de anderhalvemetermaatregel” Goof Lukken, docent toerisme en leisure van de Breda University of Applied Sciences

"Parken maken nu meer kosten doordat ze bijvoorbeeld extra vaak moeten schoonmaken. Daar is extra personeel voor nodig. Tegelijkertijd kun je vanwege de anderhalvemetermaatregel minder mensen op een avond bedienen op het terras of in het restaurant. Zo kunnen ze een hogere prijs verantwoorden", zegt hij. "Sommige parken denken er zelfs over na om mensen te laten reserveren voor een plek bij het zwembad."

In de komende weken wordt meer bekend over of landen in de zomer vakantiegangers gaan toelaten. De Europese Commissie bekijkt bijvoorbeeld of 'corona corridors' mogelijk zijn, waarbij reizigers tussen twee of meerdere landen kunnen reizen. Dat zou de druk op de Nederlandse vakantiesector kunnen verminderen. "Tot die tijd blijft het een beetje koffiedik kijken hoe druk het hier in de zomer gaat worden", zegt Lukken.

Buitenlandgevoel in Nederland

Voor vakantiegangers die nu in Nederland blijven maar die liever naar het buitenland waren gegaan, hebben reisjournalisten Bas van Oort en Dirk Wijnand de Jong nog wel wat tips. Zij reisden een jaar lang door Nederland voor hun boek Expeditie Achtertuin.

"Je hebt een paar plekken in Nederland die echt on-Nederlands mooi zijn", zegt De Jong. "In de Weerribben kun je kanotochten doen, waarbij je een dag of drie, vier onderweg bent met een eigen tent. Dat geeft echt een Scandinavisch gevoel. En op de Veluwe lijkt het juist alsof je in de Provence bent wanneer de heide daar in bloei staat. Misschien dat mensen nu wel gaan ontdekken hoe mooi en makkelijk het is om in Nederland op vakantie te gaan."