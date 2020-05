In 2015 werd Man bijt hond na zestien jaar door de publieke omroep van de buis gehaald. De kijkcijfers bleven dalen, de rek was uit het iconische programma over 'gewone mensen'. Maar sinds de zomer van 2019 is het programma weer een succes. Op SBS6 nota bene. Vanaf maandag is er zelfs een wekelijkse XL-versie op primetime. "De formule is tijdloos en past bij deze zender."

Het kleine nieuws groot maken, zonder presentatoren en met gewone mensen in plaats van bekende Nederlanders. Zo kun je Man bijt hond het beste omschrijven.

'De stem' Michael Abspoel spreekt niet alleen sinds het begin de voice-overs in, maar was ook nauw betrokken bij de introductie van het van oorsprong Belgische programma op de Nederlandse televisie.

"Aan het begin van 1999 vroeg de NCRV mij te onderzoeken of Man bijt hond iets voor de Nederlandse kijker was. Samen met een collega ben ik naar een afgrijselijk industriegebied in Brussel gereden, daar zat het productiebedrijf destijds. We keken hoe zij te werk gingen en hebben daar verslag van uitgebracht. Daarna besloot de NCRV het een seizoen te proberen."

“Sommigen dachten dat het een kinderprogramma was, anderen dat mensen in de maling werden genomen.” Michael Abspoel, voice-over Man bijt Hond

"De kijkers vonden het in het begin een beetje raar. Sommigen dachten dat het een kinderprogramma was, anderen dat mensen in de maling werden genomen. Dat het allemaal niet echt was. Het duurde even voordat ze het snapten en konden waarderen."

"Wij waren destijds gecharmeerd van de manier waarop Vlamingen televisie maakten. Het was wat bescheidener. De gewone mensen stonden centraal. De kunst van die Vlamingen was om spontaan bij mensen aan te bellen, ervan uitgaande dat iedereen een goed verhaal heeft."

Wanneer raakten mensen aan jullie gewend?

Abspoel: "In het begin was het even snuffelen aan die hond. Kijken wat onder die staart zit. Toen mensen het gevoel kregen dat het echt om hen ging, voelden ze zich verbonden met Man bijt hond."

"Het programma straalde iets veiligs uit en gaandeweg ontstond er een familiegevoel. Die hond hoorde erbij. We kwamen kwispelend bij mensen binnen. Of we nou in een heerlijke volksbuurt terechtkwamen of in een villa in 't Gooi. We dachten dat het na een of twee seizoenen wel klaar zou zijn, maar hierdoor hebben we het dus zestien jaar lang volgehouden."

Heeft dat gevoel van veiligheid en vertrouwen zich niet ook tegen jullie gekeerd?

"Misschien in die zin dat Man bijt hond een vanzelfsprekendheid werd. Het was er altijd. Mensen gingen daardoor niet meer dagelijks kijken. Zeker het jonge publiek niet meer. Als je slechts een keer op vrijdag keek, dan viel je er ook gewoon weer in."

"In het begin hadden we soms een miljoen kijkers, zeker in de tijd met de familie Veerkamp. Maar tijdens de laatste jaren hoorden we steeds vaker: 'Man bijt hond is zo leuk, maar eigenlijk kijken we het bijna nooit meer.' We vielen pas weer op toen we waren verdwenen."

“We vielen pas weer op toen we waren verdwenen.” Michael Abspoel, voice-over Man bijt Hond

Sloop er bij jullie ook geen sleur in?

"Het kader en het hondje waren altijd hetzelfde, maar door de jaren heen hebben we heel veel dingen uitgeprobeerd. Man bijt hond is geen invuloefening. Het is altijd spannend om het verhaal van gewone mensen, die je niet wilt regisseren, voor het voetlicht te brengen. We waren ook heel teleurgesteld toen het stopte."

Hoe ging dat?

"De publieke omroep wilde op ons tijdstip een serviceprogramma uitzenden. Een concurrent voor de commerciële omroepen. Dat werd Binnenste Buiten. Beetje koken, beetje huisje kijken, niks mis mee. Het ene programma werd ingeruild voor het andere."

"Ik begrijp natuurlijk dat aan alles een keer een einde komt, maar ik vond de manier waarop dit gebeurde wel teleurstellend. We zijn voor ons gevoel een beetje aan het lijntje gehouden. Het besluit werd uiteindelijk intern gecommuniceerd. Na de doorstart met Jan rijdt rond is het team uit elkaar gevallen totdat SBS6 in de zomer van 2019 interesse toonde."

Er werd aanvankelijk getwijfeld aan het huwelijk tussen jullie en SBS6. Begreep je dat?

"Jawel. Als een programma bij de publieke omroep lange tijd succesvol is en vervolgens bij de commerciëlen in een nieuw jasje wordt gestoken, loopt dat heel slecht af."

Maar de kijkcijfers zijn goed.

"We houden ervan tussen de gordijnen door naar binnen te kijken en te weten wat er bij de buurman speelt. Het is herkenbare televisie over jou en mij. Die formule is tijdloos en het past goed bij de zender."

320 Video Einde van Hyves: Antje mist de glitterplaatjes

Redactie krijgt carte blanche voor nieuwe start

Vriend en vijand reageerden verbaasd toen SBS6 afgelopen zomer bekend maakte Man bijt hond uit te zenden. Een jaar eerder had de zender alles op alles gezet om bekende presentatoren tot een overstap te verleiden. Het door de NPO bij de straat gezette programma leek daar niet bij te passen.

Maar de zender had het bij het goede eind, Man bijt hond wordt weer door de kijker omarmd. Dat was ook voor Teus van Sintmaartensdijk, tussen 2005 en 2010 betrokken bij Man bijt hond en sinds 2019 werkzaam als regisseur en verslaggever voor het programma, een fijne verrassing.

“Iconische types ontmoet je maar af en toe. Maar dat kun je niet afdwingen” Teus van Sintmaartendsijk, regisseur Man bijt Hond

Terwijl SBS6 bezig was grote namen aan zich te binden, haalden ze een afgedankt programma terug dat gemaakt mocht worden zoals jullie dat willen.

Sintmaartensdijk: "Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, maar wij waren daar heel erg dankbaar voor. Een groot gedeelte van de mensen die het programma destijds maakten, zijn er nu weer bij. Toen ik gevraagd werd heb ik meteen ja gezegd en daar heb ik geen moment spijt van. SBS6 wilde een programma over het Nederland van nu. Als je naar Man bijt hond kijkt, zie je een dwarsdoorsnede van ons land."

Man bijt hond heeft iconische types ontdekt. Hebben jullie het gevoel dat SBS dat ook van jullie verwacht?

"Iconische types ontmoet je maar af en toe. Alle televisiemakers zoeken het land naar dat soort mensen af. Soms komen we een bijzonder iemand met een mooi verhaal tegen, waar we meer tijd in willen steken. Maar dat kun je niet afdwingen. De Veerkampjes hebben we ontmoet nadat we gewoon bij ze hadden aangebeld."

120 Video Op bezoek bij Jan Stam

Hoe zorg je ervoor dat die mensen zichzelf blijven, nadat je je interesse in hen kenbaar hebt gemaakt?

"Het helpt als de reportagemaker het verhaal ook echt voelt. Ik heb het afgelopen jaar een serie gemaakt over een man die op straat leefde. Dankzij een boer kreeg hij een tweede kans. Hij mocht op diens boerderij wonen en werken en ik ben een poosje met hem opgetrokken om zijn leven vast te leggen."

"Die man wordt weliswaar gefilmd, maar als er daadwerkelijk contact tussen hem en mij ontstaat ben ik eigenlijk niet meer dan een geïnteresseerde bezoeker. Dan creëer je iets moois. Er kunnen dan ook wel emotionele momenten ontstaan, maar we zijn niet op zoek naar emo-tv."

Heeft Man bijt hond last gehad van de coronamaatregelen?



"Door de coronamaatregelen moeten we het programma op een andere manier maken. Tijdens de items die we voor de voordeur draaien, staan we bijvoorbeeld met drie mensen voor een deur en wringen we ons gezamenlijk naar binnen. Dan is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Maar daar is nu Man bijt hond XL voor teruggekomen. Daarin belichten we de Nederlanders die opkrabbelen uit de crisis, dat is ook heel leuk en verfrissend.'

Is het maken van dat programma een beetje te doen?

"Twee weken geleden kwamen we toevallig een groepje studenten tegen die bij hun huis zaten te barbecueën op een pleintje. Dat was gunstig, want met behulp van de hengelmicrofoon kon ik op afstand blijven. Ook hebben we een pingpongtafel op straat gezet, zodat mensen even buiten konden spelen. Tijdens zo'n potje ontstaat dan een gesprek over die mensen. En we lieten buurtbewoners verzoeknummers aanvragen, die wij dan via een grote speaker als een soort jukebox afspeelden. Buren gingen daar dan samen naar luisteren. Daar ontstond dus ook weer echt contact. De perfecte combinatie van het goede moment en het juiste idee."

Man bijt hond XL is vanaf 11 mei wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 te zien.