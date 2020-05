Terwijl de curve in de Verenigde Staten nog geen dalende lijn inzet, wordt dit weekend in Florida het eerste UFC-gevecht in coronatijd georganiseerd. De fel bekritiseerde vechtsportbondbaas Dana White heeft hemel en aarde moeten bewegen, maar krijgt zijn zin. "We willen mensen het gevoel geven dat dingen weer normaal worden."

Meestal draagt hij een hoodie of een eenvoudig zwart T-shirt. Met zijn grote kale hoofd en brede schouders heeft Dana White (50) eerder het voorkomen van een uitsmijter dan van een geslaagd zakenman die multimiljonair werd.

Uitsmijter was ook van de vele baantjes die White had, voordat de amateurbokser en bokspromotor in 2002 met twee zakenpartners de UFC (Ultimate Fighting Championship) voor 2 miljoen dollar overnam.

Hij behoedde de zieltogende MMA-bond daarmee voor een bankroet. Onder zijn leiding maakte de UFC een spectaculaire groei door tot een van de best bekeken sporten ter wereld. Enkele jaren geleden werd de moedermaatschappij van de UFC, waarvan White voor 9 procent eigenaar was, voor ruim 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) verkocht aan een investeringsmaatschappij, waardoor White in één klap schatrijk was.

En toen kwam de coronacrisis.

UFC-baas Dana White in zijn favoriete outfit: een hoodie. (Foto: Getty Images)

White: 'I don't give a shit about the coronavirus'

Terwijl andere sportbonden in maart hun wedstrijden schrappen, wil White van geen wijken weten. "I don't give a shit about the coronavirus", zegt hij op 8 maart. Het is de UFC-baas ten voeten uit. Hij laat zich door niemand tegenhouden en overwon met de UFC door de jaren heen groot aantal obstakels. En een groot deel van de zinnen die zijn mond verlaten bevatten vloeken of scheldwoorden, die op de Amerikaanse televisie tot in den treure moeten worden weggepiept.

Terwijl de sportwereld tot stilstand is gekomen, organiseert de UFC in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia op 14 maart een vechtsportgala. Publiek is niet welkom, maar White spreekt na afloop van een groot succes. Miljoenen mensen hebben via betaaltelevisie vanuit hun woonkamer gekeken.

White trekt zich niets aan van de pandemie, maar moet toezien hoe geplande UFC-evenementen in Londen en vier verschillende Amerikaanse staten worden verboden door de lokale overheden. Tot woede van talloze criticasters weigert de UFC-baas af te wachten tot het virus onder controle is en boort hij al zijn creativiteit aan in verwoede pogingen om toch gevechten te organiseren. In april voert hij verregaande gesprekken over een privé-eiland en een indianenlandgoed - dat niet onder de wetgeving van de staat Californië valt - als mogelijke locaties.

UFC-baas White kan alleen gestopt worden door hogere machten

UFC-fans roemen zijn daadkracht en doorzettingsvermogen, maar veel Amerikanen volgen de handel en wandel van White met afschuw. Terwijl de wereld tegen een zeer besmettelijk dodelijk virus vecht dat honderdduizenden levens eist en vermoedelijk miljoenen mensen werkloos maakt, zijn er weinig dingen met minder prioriteit dan vechtsport, zo luidt de breed gedragen opinie.

Terwijl White zijn plannen doorzet om op 18 april een gevecht te organiseren op een indianenlandgoed, wordt er ingegrepen door hogere machten. Walt Disney Company, de eigenaar van sportzender ESPN dat de UFC uitzendt, vraagt de UFC-baas om het evenement te annuleren.

White baalt als een stekker, maar de koppige Amerikaan geeft voor één keer toe. Zonder publiek en zonder tv-kijkers is zijn evenement nutteloos. "Ik was verdomme helemaal gesloopt", zegt hij tegen Yahoo Sports. "Zowel fucking mentaal als fucking fysiek."

Maar de volgende dag gaat hij weer aan de slag en belt Hunter Campbell, vicedirecteur van de UFC. "Bel fucking Florida en zeg ze verdomme dat we op 9 mei komen."

Financiële cijfers UFC Geschatte jaarlijkse winst: 450 tot 600 miljoen euro

Aantal evenementen in laatste vijf jaar: 202

TV-contract met ESPN: 1,4 miljard euro voor 5 jaar

Aantal nieuwe abonnementen ESPN+ bij uitzending eerste UFC-evenement: 568.000

UFC heeft geen enkele moeite om voldoende vechters te vinden

De staat Florida is met zo'n 1.500 dodelijke slachtoffers op 21 miljoen inwoners relatief niet erg zwaar getroffen door het virus. De overheid adviseert mensen thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan als ze een "essentieel beroep" hebben of voor "essentiële inkopen".

De verontwaardiging is groot als Florida showworstelbond WWE onder de essentiële bedrijven schaart, vanwege de economische inkomsten voor de staat. Het opent ook de deur voor de UFC, die op 9, 13 en 16 mei evenementen organiseert in een stadion in het centrum van Jacksonville, de grootste stad van Florida.

Er zullen zo'n 150 mensen worden toegelaten tot de VyStar Veterans Memorial Arena, onder wie 24 vechters en hun begeleiding. White laat weten dat hij "geen enkele moeite" heeft om voldoende vechters te vinden. De UFC betaalt ze per gevecht en bovendien is een mogelijke coronabesmetting niet je grootste vrees als je de octagon instapt voor een MMA-gevecht.

De 150 aanwezigen in Jacksonville worden vooraf getest op COVID-19 en dienen zich aan strikte voorschriften te houden, zoals het houden van zes foot (1,82 meter) afstand. "Al mijn personeel heeft zelf de keuze om te komen werken", zegt White. "Degenen die naar Florida komen, doen dat geheel vrijwillig. Ik heb iedereen gezegd dat ze gewoon hun loon krijgen als ze liever thuisblijven."

Uriah Hall droeg vrijdag bij de weging als enige vechter een mondkapje. (Foto: Getty Images)

'Mensen dreigen depressief te raken, wij bieden wat entertainment'

Justin Gaethje strijdt zaterdag met Tony Ferguson om de interim-wereldtitel in het lichtgewicht. De 31-jarige Amerikaan wil door te vechten bijdragen aan een terugkeer van de wereld vóór de corona-uitbraak.

"We willen de mensen het gevoel geven dat dingen weer normaal worden", zei Gaethje in een videoconferentie met journalisten. "Ik ben trots om daar deel van uit te maken. Het is een mogelijkheid om te inspireren, mensen hebben dat nodig in deze tijden. Mensen dreigen depressief te raken, het is fijn dat wij wat entertainment kunnen bieden."

Toch speelt de UFC met vuur. Door gevechten te organiseren in coronatijd neemt het bedrijf bewust het risico nieuwe besmettingen te veroorzaken. Stel dat er na UFC 249 een aantal aanwezigen positief test op corona: de imagoschade zou immens zijn.

Dominick Cruz, een andere vechter die zaterdag in actie komt, weigert zich er druk over te maken. "Natuurlijk, als je realistisch bent, dan kan iedereen het virus krijgen. Het punt is dat je niet moet verstijven als je wordt geconfronteerd met een angst. Je moet voorzorgsmaatregelen nemen, zorgen dat je zo veilig mogelijk bent en gewoon doorgaan met je leven. Dat is precies wat ik dit weekend ga doen."