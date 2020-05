"Wat is die Geert een zak hooi", "Karine is een ijskast", "Annemiek zoekt eigenlijk niemand": het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw zorgt voor veel hilariteit en ongemakkelijkheid onder kijkers. De boeren lijken niet te willen of kunnen openstaan voor de liefde, terwijl ze zich toch echt zelf hebben aangemeld. Waar gaat het mis? NU.nl vraagt het experts.

Het nieuwe seizoen Boer zoekt Vrouw begon zo hoopvol: de vier boeren en één boerin wisten zich prima te presenteren en de brieven stroomden binnen. Annemiek, Geert-Jan, Bastiaan, Geert en Jan gingen net als de miljoenen kijkers vol verwachting de speeddates in.

Daar ging het al mis: de charmante Geert gedroeg zich ineens horkerig, Bastiaan besteedde tijdens de logeerweek amper aandacht aan zijn gasten en Annemiek kreeg het voor elkaar om nog voor het einde van de week het huis alweer leeg te hebben. Bij Geert-Jan vertrok een dame nog voordat hij moest kiezen en de andere twee wilden niets liever dan dat hij wat serieuzer werd.

Alleen bij Jan leek het goed te komen: de connectie met Nienke viel kijkers al snel op en leidde tot hoop.

Psycholoog en lichaamstaalexpert Denise Dechamps snapt wel waarom dit seizoen als een van de meest ongemakkelijke de boeken in gaat. "De deelnemers van dit jaar zijn stuk voor stuk mensen met een muurtje, ze zitten allemaal in beschermingsmodus."

"Daardoor kom je in een soort kleine achtbaan terecht: net als je denkt dat twee mensen elkaar leuk vinden, trekken ze zich weer terug. Als kijker wil je toch een beetje voorspelbaarheid, je wil zien hoe mensen langzaam iets opbouwen en daar uiteindelijk de liefde uitkomt. Dat lijkt te ontbreken dit seizoen."

Ook Monica Wardenaar van MensTypes, relatie-expert en bedenker van MT-TypeDiscovery/TypeDating, waarbij mensen worden ingedeeld op dertien verschillende types op basis van hun uiterlijk en gedrag, viel dat dit seizoen op. "Bij deze deelnemers zit veel meer twijfel en onzekerheid. Er gingen ook opvallend veel kandidaten uit eigen beweging naar huis. Veel boeren kozen deelnemers die niet bij hen pasten."

Geert-Jan en Karine tijdens hun citytrip. (beeld: KRO-NCRV)

'Karine is de grappen van Geert-Jan zat'

Geert-Jan is volgens de relatie-expert een type Venus; iemand die een ander niet snel zal afwijzen. "Hij is de enige boer die iemand heeft uitgekozen die qua type niet bij hem past. Geert-Jan is slonziger, lomper, onhandiger, Karine is altijd verzorgd. Dat matcht niet samen, je gaat je ergeren aan elkaar."

En dat blijkt: waar Geert-Jan nu klaar lijkt voor een serieuze relatie, trekt Karine zich juist weer terug. Dechamps: "Ik heb haar reactie op zijn liefdesverklaring eerst zonder geluid gekeken. Dan zie je hoe zij zich terugtrekt: ze kijkt hem niet meer aan en gaat letterlijk een stukje van hem weg zitten."

"Dat bevestigde ze ook in haar woorden, zij voelt niet wat hij voelt. De afgelopen tijd heeft zij heel hard haar best gedaan die connectie te vinden, maar nog steeds is het zo dat als het wat serieuzer wordt, hij over gaat op een grap. Zij is dat zat en wil iemand die verder gaat dan dat. Dat zie je aan haar."

Annemiek heeft geen liefde kunnen vinden tijdens de opnames. (beeld: KRO-NCRV)

'Annemiek moet eerst aan zichzelf werken'

"In het begin maakte Annemiek duidelijk dat ze op zoek was naar een stoere man", aldus Wardenaar. "Maar de mannen die ze uitkoos waren meer verzorgend, er zat geen stoere man bij. Een type à la Barry Atsma past beter bij haar."

Annemiek ging in de meest recente aflevering op date met brievenschrijver Bram, die ze eerder niet uitkoos. "Toen hij kwam aanrijden, zag ik bij haar ineens een heleboel flirterige signalen", merkte Dechamps.

"Maar zodra er een verbinding is, gaat zij in beschermingsmodus. 'Ik ben best wel een tutje', zei ze, alsof ze zich ervoor schaamde. Hij reageerde met dat dat juist één van de dingen was die hij aantrekkelijk vond. Dat gelooft ze niet en dat zie je aan haar hele expressie."

"Annemiek moet volgens mij eerst een tijdje aan zichzelf werken. Anders wordt de relatie heel onevenwichtig: zij heeft constant bevestiging nodig, maar accepteert die vervolgens niet."

De kansen van Milou en Bastiaan lijken het best. (beeld: KRO-NCRV)

'Bastiaan en Milou moeten compromissen sluiten'

Bastiaan wist zich van ondoordachte boer te ontwikkelen tot een verliefde man en wist de kijkers toch weer voor zich te winnen. Ondanks dat de afgelopen weken veel kritiek op hem was, werd er op sociale media blij gereageerd dat het toch lijkt te lukken met Milou.

Dechamps legt uit hoe dat zit: "De connectie tussen Bastiaan en Milou lijkt echt. Je brein registreert dat als iets positiefs. Dan maakt het niet uit dat je hem hiervoor nog niet zo leuk vond, dit maakt je blij en dus vind je hem ook leuker. Zij hebben als koppel nog wat te overwinnen, maar hun contact is heel oprecht. Ze moeten compromissen sluiten, maar dan komen ze er wel uit."

Wardenaar sluit zich bij Dechamps aan. "Ze hebben volgens de typologie een maximale aantrekkingskracht met elkaar, dus geen wonder dat het zo tussen hen spettert en het soms heel overweldigend is wat ze voor elkaar voelen."

"Allebei weten ze goed wat ze willen en zijn ze gepassioneerd, maar hun levens liggen ver uit elkaar. Bastiaan wil dat Milou direct bij hem komt wonen, zij heeft tijd nodig. Dat kan lastig worden, als ze geen water bij de wijn willen doen."

Bij Jan en Nienke is het nog spannend of het echt een relatie oplevert (beeld: KRO-NCRV)

'Jan moet Nienke de tijd gunnen'

Ook Jan en Nienke hebben volgens de typologie een maximale aantrekking tot elkaar, concludeert Wardenaar.

"Wat het tussen hen lastig maakt, is dat Jan een ongeduldig type is: als hij iets wil zeggen, moet hij het direct kwijt, dat zit in zijn aard. Nienke kan daardoor overweldigd worden. Ze heeft verteld dat ze gek is op hem, maar meer tijd nodig heeft."

"Jan gunt haar die wel, denk ik, want hij is enorm verliefd en verder zijn er geen obstakels zoals bij Bastiaan en Milou. Wel zijn er dingen die wellicht later een probleem kunnen worden: Jan heeft zich laten steriliseren en Nienke heeft verteld dat ze een kinderwens heeft."

Dechamps zag Nienke niet, zoals veel kijkers, van de ene op de andere dag omslaan. Ze zag haar al langer worstelen. "Ik zag het meteen al toen ze in de hotelkamer aankwamen. Hij kijkt naar haar, zij niet naar hem. En toen hij haar wilde zoenen, deed ze wel mee, maar nam ook weer heel snel afstand en draaide zich weg. In het dagboekmoment vertelt ze dat ze echt gek op hem is, maar als je dan ziet dat ze tegelijkertijd met haar hoofd schudt, straalt daar eigenlijk al vanaf dat ze in conflict met zichzelf is."

"Ik denk dat ze het zelf niet zo goed weet: of ze vindt hem echt leuk en onderdrukt haar gevoel, of ze gunt het hem wel, maar is zelf niet verliefd. Hij reageerde trouwens heel goed toen zij aangaf nog niet zeker te zijn. Hij gaf haar ruimte en dramde niet door. Daar kan Geert-Jan nog van leren."

Geert en Angela vonden toch niet de liefde in elkaar. (beeld: KRO-NCRV)

'Geert zoekt juist iemand die het vuur aanwakkert'

Geert had volgens Wardenaar een match met zowel Vera als met Angela. "Hij liet weten op zoek te zijn naar zijn 'vrouwelijke ik': daar kwam Vera dichter bij in de buurt. Alleen is zij qua type serieuzer dan Geert, die weer oppervlakkiger is. Met Angela miste ook de fysieke klik."

En dat maakte Geert Angela vrij lomp duidelijk. Door onder meer te zeggen dat zij hem niet kan bijhouden. "Hij komt ongelofelijk onsympathiek over, met hoe weinig tact hij Angela de deur wees", ziet Dechamps.

"En dat hij iemand zoekt die net zoveel energie heeft als hij, klopt niet helemaal. Hij is op zoek naar iemand die zelf het vuur aanwakkert. Vera had een eigen batterij, Angela wil elkaar opladen. Geert wil een vrouw die niet te veel van hem vraagt en verwacht, dus dan is Vera het ook niet. Angela verdiende meer dan dit."