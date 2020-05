Volg jij het nieuws dagelijks op de voet en heb je zin om je kennis te testen? Dat kan hier op vrijdag bij de NU.nl-pubquiz!

Video Doe hier om 20.00 uur mee aan de live pubquiz van

In de onderstaande antwoordformulieren kun je tijdens elke ronde de juiste antwoorden invullen. Als je kans wil maken op een prijs, dan is het belangrijk om op elk formulier hetzelfde e-mailadres in te vullen.