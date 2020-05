Deze week is het 115 jaar geleden dat het Nederlands elftal op 30 april 1905 zijn eerste interland ooit speelde. De eerste elf spelers, die die dag met 4-1 van België wonnen, zijn al lang overleden en - op één na - vergeten door het grote publiek. NU.nl ging op zoek naar hun nazaten.

Anderhalf jaar geleden zat de nu 73-jarige Bart Winter met zijn kleinzoon op de tribune in de ArenA voor Nederland-Duitsland. "Natuurlijk heb ik hem toen weer even verteld over mijn opa, zijn betovergrootvader, die ook in Oranje speelde. En nog wel het eerste Oranje ooit. Mijn kleinzoon is nu elf, ik probeer hem wel mee te geven wie mijn opa was."

Die opa is Rein Boomsma, begin vorige eeuw buitenspeler van Sparta en een van de elf die op 30 april 1905 's ochtends in Nederland in de trein stapten om 's middags om 15.00 uur voor achthonderd toeschouwers in het Kiel-stadion in Antwerpen aan te treden tegen België. Profvoetbal bestond nog niet. Het waren hobbyisten van clubs als Velocitas Breda, Haarlem en het Dordtse DFC, maar ze waren in een hyperaanvallende 2-3-5-opstelling na verlenging wel beter dan de Belgen. Door vier goals van Eddy de Neve werd het 1-4.

Volgens de overlevering kocht bondscoach Kees van Hasselt op de terugweg voor 7,50 gulden een fles champagne op station Roosendaal en werd de polka gedanst in de trein. Er werd geproost op een historische sportgebeurtenis: de geboorte van Oranje, al werd de ploeg nog niet zo genoemd. Het shirt was wit met een diagonale rood-wit-blauwe band.

Waar dat shirt en de voetbalschoenen van de destijds 25-jarige Boomsma gebleven zijn, weet zijn kleinzoon niet. "Het is er allemaal niet meer, niemand anders in de familie heeft het. Het enige dat ik heb van de voetbalcarrière mijn opa is een klein fotootje van hem, voorafgaand aan die eerste interland. Ik heb er nog een kopietje van aan mijn kleinzoon gegeven."

Bart Winter met een foto van zijn opa Rein Boomsma als militair en het jubileumboek van Sparta dat hij van zijn oma kreeg. (Foto: Pro Shots)

Moeizame zoektocht naar nazaten

De kleine foto van Boomsma is een uitsnede van de elftalfoto, waarvan lange tijd werd aangenomen dat ze de enige foto van het eerste Oranje was. In 2009 dook zowaar nog een wedstrijdfoto op in het archief van de Dordtse amateurclub DFC, maar daar bleef het bij. Meer foto's van het eerste Oranje - laat staan bewegend beeld - zijn er niet, ook niet bij de nazaten van de spelers. Voor zover die bekend zijn.

Van aanvaller Dirk Lotsy lijkt bijvoorbeeld zo goed als zeker dat hij kinderloos bleef. De Neve had wel een zoon, maar die sneuvelde als twintiger tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het enige kleinkind van verdediger Bok de Korver overleed enkele jaren geleden. Achterkleinkinderen heeft hij niet.

Bij middenvelder Dolph Kessler van het Haagse HVV loopt de familielijn wel door. "Hij is mijn opa. De eerste aanvoerder ooit van het Nederlands elftal", zegt de 68-jarige Beppe Kessler met enige trots. Net als Boomsma heeft ook zij geen relikwie van de voetbalcarrière van haar grootvader. Er is geen shirt, er zijn geen voetbalschoenen. Ze heeft in een boek wel een foto van haar opa met zijn ploeg HVV, waarmee hij vier keer kampioen van Nederland werd.

"Geen wonder dan ook, dat de Nederlandsche Elftal Commissie bij het samenstellen van het eerste Nederlandsche Elftal Kessler een plaats aanbiedt en hij als linksmidden den wedstrijd België-Nederland op 30 april 1905 meespeelt", leest ze hardop voor over haar opa. Het is een tekst uit het boek Onze Voetballers uit 1924. Even verderop staat dat er op 6 januari 1907 al een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière kwam door een "knieongeval" in de wedstrijd HVV-HFC.

Beppe Kessler met een afbeelding van het eerste Oranje. Haar opa Dolph Kessler was de aanvoerder. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb het hem nooit kunnen vragen'

De 'Kesslers' zijn in die jaren een roemruchte voetbalfamilie. Dolphs broer Boelie haalde later ook Oranje, evenals zijn neven Dé en Tonny Kessler. "Die Tonny Kessler sloot zich later aan bij de NSB", weet Beppe Kessler. "Mijn opa niet, dat was een goeie."

Dolph Kessler was in de oorlogsjaren president-directeur van de Hoogovens en weigerde principieel mee te werken met de Duitse bezetter. Hij werd vastgezet in Kamp Sint-Michielsgestel en overleed kort na de oorlog op 61-jarige leeftijd. "Ik heb mijn opa nooit gekend. Mijn oma wel. Zij stierf in de jaren zestig, maar zij leerde hem pas kennen nadat hij gestopt was met voetballen. Zij kon mij daardoor ook niet echt vertellen wat voor speler hij was."

Ook Bart Winter weet niet veel van het voetballeven van zijn opa Boomsma. "Ik lees altijd dat hij verschrikkelijk snel was, maar ik heb het hem nooit kunnen vragen. Geen enkel kleinkind heeft dat kunnen doen."

Boomsma overleed in mei 1943 in concentratiekamp Neuengamme aan een hartaanval tijdens dwangarbeid. Als commandant van het Nederlandse leger maakte hij in 1940 de Duitse inval mee. Vervolgens was hij een van de leiders van het verzet, tot hij werd verraden. "Mijn opa is misschien wel bekender als verzetsman dan als voetballer", beseft zijn kleinzoon.

Het eerste Oranje voorafgaand aan de interland tegen België op 30 april 1905. Onderste rij in het midden zit Rein Boomsma. Dolph Kessler staat, hij is de vierde van rechts. (Foto: BrunoPress)

'Mijn oma gaf me een boek'

De eerste elf van Oranje zijn voor het grote publiek al lang geen bekende voetbalnamen meer, op de eerder genoemde De Korver na. In zowel Amsterdam als in Rotterdam bestaat een Bok de Korverweg als eerbetoon aan de officieus beste Nederlandse voetballer van begin vorige eeuw. En in het huidige Sparta-stadion staat achter het doel de Bok de Korver-tribune.

Het verschil met de andere tien is ook dat De Korver - die overigens nooit trainde omdat hij oefenen voor een wedstrijd "onsportief" vond ten opzichte van tegenstanders die geen tijd hadden om te trainen - nog jaren in Oranje speelde en tot zijn veertigste doorging bij Sparta.

Het was een tijd waarin een carrière als international kon eindigen omdat studie of werk belangrijker werd. De Neve stopte bijvoorbeeld na drie interlands. De goalgetter ging in 1906 voor het leger naar Nederlands-Indië, waar hij bleef en in 1943 overleed in een jappenkamp.

Bij Boomsma bleef de teller staan op twee interlands, waarna hij in 1907 bij Sparta stopte omdat hij trouwde. "Mijn oma heeft me als kind nog een jubileumboek van Sparta gegeven, dat mijn opa had gekregen als erelid van de club", vertelt zijn kleinzoon. "Ik was een jonge jongen, zat zelf op voetbal en vond het prachtig om te horen dat mijn opa in Oranje had gespeeld."

Hij heeft het boek nog steeds. "Er zitten ook wat krantenknipsels van de afgelopen jaren in. Die heb ik uitgeknipt als er weer eens iets over die eerste interland in 1905 in de krant verscheen. Zo trots ben ik op mijn opa. Dat zijn we in de familie allemaal."

Op het WK 2006 speelde Oranje in een op het eerst Oranje-shirt uit 1905 gebaseerd shirt. (Foto: Pro Shots)

'Als mam het goed vindt'

Bij Beppe Kessler kwam het besef en ook de trots over de bijzondere rol die haar opa heeft in de historie van het Nederlandse voetbal iets later. Het lezen van talloze brieven van haar opa Dolph aan zijn vader in Nederlands-Indië, en na diens dood zijn moeder, waren de aanleiding.

"Die brieven waren eerst het project van mijn vader. In 2002 vroeg hij mij op zijn sterfbed om het over te nemen, het is historisch gezien bijzonder materiaal. In 2005 is het gebundeld tot het brievenboek Tussen moeder en zoon."

Ze zoekt even. "Nee, ik zie helaas niets dat hij in 1905 over die eerste interland naar zijn moeder heeft geschreven. Beppe Kessler vindt wel iets anders. "In 1898 vraagt hij aan zijn vader in Indië of hij mag blijven voetballen. 'Als mam het goed vindt, vind ik het ook goed', schrijft zijn vader terug. Gelukkig maar, anders had mijn opa niet in het eerste Oranje gespeeld."