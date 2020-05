Zaterdag is het tien jaar geleden dat FC Twente de enige landstitel in de clubgeschiedenis veroverde. Het leidde tot doldwaze taferelen en een ongekend volksfeest langs de A1. Een terugblik op 2 mei 2010 met de Mount Everest, Bruce Springsteen en schaamte voor tranen van geluk.

De aanloop

Enkele dagen voor de kampioenswedstrijd hangt Joop Munsterman aan de telefoon met de dochter van Bruce Springsteen. Kan de Amerikaanse rockster naar Enschede komen om op te treden op het kampioensfeest?

Het nummer Working on a Dream van 'The Boss' is het lijflied van Munsterman en daarmee ook van heel FC Twente. De voorzitter heeft de modale provincieclub naar de Nederlandse top geloodsd. En op 2 mei 2010 moet Twente gaan oogsten. Bij een zege op NAC Breda is de club voor het eerst landskampioen.

Het zijn lange dagen voor die allesbeslissende wedstrijd. Doordat de bekerfinale tussen de 33e en 34e speelronde is ingepland, hebben de spelers van FC Twente twee weken geen wedstrijd in aanloop naar NAC-uit.

FC Twente-voorzitter Joop Munsterman gaat op de schouders. (Foto: Pro Shots)

In de voorlaatste wedstrijd (2-0-zege op Feyenoord) heeft verdediger Douglas een gele kaart gekregen, waardoor hij geschorst is. Bovendien loopt er die dagen een vooronderzoek naar rechtsback Ronnie Stam, die na afloop van de 1-0-nederlaag tegen AZ scheidsrechter Pieter Vink voor "leugenaar" heeft uitgemaakt. Stam komt er uiteindelijk met een boete van 1.000 euro en een voorwaardelijke schorsing vanaf.

Toch zorgt dat allemaal niet voor stress binnen de spelersgroep van FC Twente. "Daar zorgde trainer Steve McClaren wel voor", blikt middenvelder Theo Janssen terug. "Hij maakte op de training een praatje met iedereen en gaf korte en leuke trainingen. Voetvolleyen en kleine partijtjes, dat soort dingen. Zo hield hij de spanning weg."

Theo Janssen met de kampioenschaal. (Foto: Pro Shots)

Janssens toenmalige ploeggenoot Kenneth Perez benadrukt tien jaar na dato de rol van mental coach Bill Beswick. "In die tijd was het helemaal niet gebruikelijk om een sportpsycholoog bij een voetbalploeg te hebben. Maar Beswick heeft ons in die periode goed geholpen."

"Hij vertelde bijvoorbeeld over de Mount Everest. Er gaan natuurlijk mensen dood op die berg. De meeste slachtoffers vallen niet bij de beklimming, maar als ze de top al gehaald hebben en weer afdalen", vertelt Perez. "Wat Beswick daarmee wilde zeggen, is dat we niet mochten verslappen ook al stonden we bovenaan. We moesten blijven spelen met de gretigheid en concentratie van een ploeg die op weg is naar de top. Als een ploeg die tweede staat."

Door die mindset is het geloof in de goede afloop er altijd geweest bij de spelers. Perez: "Ik weet nog hoe we de dag voor de wedstrijd in een hotel zaten, met een paar spelers bij elkaar. We hadden echt alle vertrouwen dat het ons ging lukken. Dat gevoel was veel groter dan de angst dat het misschien nog mis kon gaan."

2 mei 2010: NAC Breda-FC Twente 0-2 Doelpunten: 21' Bryan Ruiz 0-1, 73' Miroslav Stoch 0-2

Rode kaart: 21' Csaba Fehér (NAC Breda). Gele kaarten: Tommie van der Leegte (NAC), Slobodan Rajkovic, Theo Janssen (FC Twente)

Opstelling NAC: Ten Rouwelaar; Fehér, Zwaanswijk, Kwakman, Snoyl; De Graaf, Van der Leegte (70' Loran), Gorter; Reuser (57' Elshot), Amoah (46' Cairo), Lurling.

Opstelling Twente: Boschker; Stam, Wisgerhof, Rajkovic, Tiendalli; Brama, Perez (66' Tioté), Janssen; Ruiz, N'Kufo, Stoch (83' De Jong).

De wedstrijd

Dat seizoen heeft Twente na 19 van de 33 speelrondes bovenaan gestaan. Maar Ajax, dat in de tweede seizoenshelft zestien van de zeventien duels won, is tot op slechts één punt genaderd. Twente moet dus winnen van NAC, dat nog strijdt om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Ajax speelt uit tegen NEC, waarvoor er niets meer op het spel staat.

"We begonnen vol vertrouwen aan de wedstrijd en hadden vanaf het begin de controle. We kregen ook al vroeg een paar kansen via Blaise N'Kufo en Perez", weet Janssen nog.

In de veertiende minuut speelt Perez NAC-verdediger Patrick Zwaanswijk door de benen, waarna hij alleen voor doelman Jelle ten Rouwelaar staat. Die weet het schot in de korte hoek van de Deense spelmaker te keren. Perez valt vervolgens op de knieën en slaat de handen teleurgesteld voor het gezicht. "Misschien wilde ik wel te graag en schoot ik daarom te gehaast", denkt hij.

Voor deze tackle krijgt NAC-verdediger Fehér al na 21 minuten een rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Een minuut later begint het publiek van NAC plots te juichen. Op het scorebord in het stadion is te zien dat Luis Suárez Ajax op 0-1 heeft gezet in Nijmegen. De Amsterdammers zijn virtueel kampioen. "Natuurlijk krijg je dat mee in het veld", zegt Janssen. "Maar we raakten er niet van in de war. We wisten dat wij altijd zouden scoren met onze individuele kwaliteiten. En we hadden gewoon een heel uitgebalanceerde ploeg die bijna geen kans weggaf."

In de 21e minuut valt de beslissing. NAC-verdediger Csaba Fehér tackelt met twee benen vooruit op Janssen en scheidsrechter Kevin Blom trekt direct rood. Een beetje tot verbazing van Janssen, die na de tackle meteen opstaat. "Ik wilde snel doorspelen, we moesten die wedstrijd winnen. Pas toen ik de tackle achteraf zag, besefte ik hoe ernstig de overtreding was."

Janssen neemt de vrije trap snel met een crosspass van zijn kenmerkende linker en verrast daarmee de NAC-defensie. Linksback Ferne Snoyl neemt de bal verkeerd aan, waardoor Bryan Ruiz een plotselinge kans krijgt en raak schiet: 0-1. "Die bal van mij was eigenlijk een meter of 2 te kort", kijkt Janssen terug. "Maar gelukkig ging die verdediger in de fout en maakte Ruiz het prachtig af."

De 0-2 in beeld: een indraaiende bal van Stoch wordt door N'Kufo net gemist en valt bij de tweede paal binnen. (Foto: Pro Shots)

Daarna speelt Twente tegen tien man een gewonnen wedstrijd, al duurt het tot de 73e minuut voordat Miroslav Stoch de 0-2 binnen schiet. "Na de rode kaart hebben we de wedstrijd op kwaliteit en ervaring uitgespeeld", zegt Janssen. "Ik had geen moment het gevoel dat NAC een goal zou maken."

Als Blom na exact negentig minuten affluit, volgt de Twentse vreugde-explosie. "Het is natuurlijk superbijzonder om met die schaal in je handen te staan", aldus Janssen. "Voor de spelers is het belangrijk om een prijs te winnen, maar nog mooier vond ik om te zien hoe echte clubmensen zoals materiaalman Jacob Malki en elftalleider Toon Renes hélemaal los gingen. En wat me ook is bijgebleven is dat Perez in tranen uitbarstte. Hij had jarenlang in de top gespeeld, maar was op zijn 35e voor het eerst kampioen geworden."

Tranen bij Perez na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)

"Ik schaamde me daar achteraf wel voor. Nu nog steeds een beetje", zegt Perez zelf. "Ik was nooit erg emotioneel op het veld en voetbal is niet zo belangrijk dat je erom zou moeten huilen. Maar toen ik mijn vrouw op de tribune zag, brak ik opeens. Er ging van alles door me heen. Hoe we dat jaar met zijn allen hadden gestreden, iets gepresteerd hadden dat onmogelijk leek. Twente is een club die never nooit kampioen zou worden."

Twee dagen later zet Perez een punt achter zijn carrière. "Het gevoel om te stoppen kreeg ik daar in Breda na afloop op het veld voor het eerst. Het was mooi geweest."

Eindstand Eredivisie 2009/2010 1. FC Twente 34-86 (+40)

2. Ajax 34-85 (+86)

3. PSV 34-78 (+43)

4. Feyenoord 34-63 (+23)

5. AZ 34-62 (+30)

Het feest

De terugrit van Breda naar Enschede is Janssen en Perez nog het meest bijgebleven. De spelersbus wordt halverwege ingeruild voor een knalrode open dubbeldekker. Tienduizenden Tukkers staan op viaducten en langs de A1 om met spandoeken en fakkels hun helden toe te juichen. De bus rijdt stapvoets over de snelweg.

"Er waren zóveel mensen, dat hadden we echt niet verwacht", zegt Janssen. "Het leek alsof heel Enschede en omgeving daar langs de A1 stond. Dan besef je pas hoeveel het voor die mensen betekent. Echt heel bijzonder om mee te maken."

Een mensenmassa wacht de spelers van Twente op langs de A1. (Foto: Pro Shots)

Beroemd zijn de beelden van Janssen die languit op de snelweg valt, nadat hij uit de bus is gesprongen om in een andere bus met sponsors en bestuursleden een tray bierblikjes op te halen. "Dat was natuurlijk niet slim van me", zegt de middenvelder, die eerder dat seizoen nog voor twee maanden geschorst werd door zijn club, nadat hij met alcohol op achter het stuur een zwaar ongeluk veroorzaakte. "Nog steeds word ik daar vaak door mensen aan herinnerd. Ik zit er niet erg mee, hoor. Het is voor veel mensen een grappig filmpje en meer ook niet."

"Die busrit duurde echt een eeuwigheid", aldus Perez. "Het was natuurlijk superleuk, maar na een uur of drie had ik wel zoiets van: laten we nu maar een keer in Enschede aankomen."

Daar volgt een feest tot in de kleine uurtjes, waarna de selectie op maandag voor circa 70.000 supporters gehuldigd wordt bij de Grolsch Veste.

De enige die ontbreekt, is Bruce Springsteen.

De spelersbus rijdt stapvoets langs honderden supporters op de snelweg. (Foto: Pro Shots)