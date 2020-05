Een actief datingsleven in een anderhalvemetersamenleving. Moeten we er lustig op los tinderen? Is het beter om te wandel- of videodaten? En mag je met je scharrel mee naar huis? Communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans van de Erasmus Universiteit (en auteur Liefde in tijden van Tinder) deelt alle do's-and-don'ts.

Online daten brengt ons terug naar het niveau van de negentiende eeuw, signaleert Timmermans. "Dat je echt op afstand aan courtship moet doen - zoals we kennen van bijvoorbeeld de Jane Austen-novels. Het gesproken woord is belangrijker."

Ga snel over tot videodaten

Heb je iemand ontmoet via een datingapp? Stap dan snel over op een videodate, tipt de expert. "Onderzoek heeft aangetoond dat als je iemand online leert kennen, je binnen twee weken moet afspreken. Anders zou je een te geïdealiseerd beeld van elkaar creëren. Als je enkel chat, mis je veel belangrijke informatie. Videodaten geeft een beter beeld."

“Afspreken doen we nog niet, maar we schrijven elkaar erotische verhalen met foto's.” Dimitri, single

Timmermans vermoedt ook een toename in het concept speeddaten. "Veel mensen vinden de drempel om in het 'echte' leven te speeddaten hoog. Ik verwacht dat meer singles nu denken: ik zit toch thuis, waarom zou ik niet meedoen? De drempel wordt lager omdat het digitaal kan."

Samen een ommetje maken?

Een fysieke date, daar is Timmermans nu geen voorstander van. "Zelfs geen wandelingetje. Het punt is namelijk dat het nu éxtra spannend is dat je elkaar beter niet aan kunt raken. Dan wordt het leuk om het wel te doen. Fysiek afspreken betekent meer risico fysiek contact te hebben en elkaar vervolgens in gevaar te brengen", stelt ze.

“Kies voor sexting als je risico’s wil mijden, maar wel een stap verder wilt.” Elisabeth Timmermans, communicatiewetenschapper

Vincent, (22 jaar en achternaam bekend bij de redactie) pakt het op zijn eigen manier aan. "Ik zit graag op Tinder, waar ik hoofdzakelijk zoek naar een relatie." Hij date zowel fysiek als digitaal.

"Met iemand die ik recentelijk op Tinder heb ontmoet schrijf ik bijvoorbeeld berichtjes via de app Snapdate." Af en toe afspreken doet hij ook. "Ik fiets regelmatig met iemand die ik heb ontmoet via Tinder. Soms spreek ik ook thuis af met dates, maar dan houd ik wel 1,5 meter afstand. Samen muziek luisteren bijvoorbeeld."

Sexting en bestuurbare speeltjes

Met een beetje creativiteit zijn er op afstand ook seksuele alternatieven te vinden. "Kies voor sexting als je risico's wilt mijden, maar wel een stap verder wilt", tipt Timmermans.

Daarbij plaatst ze wel een kanttekening. "Je weet nooit met wie je te maken hebt. Let op met foto's van jezelf sturen waarop je identificeerbaar bent."

“De coronacrisis is goud voor de markt op afstand bestuurbare seksspeeltjes.” Elisabeth Timmermans

Daar vond Dimitri (46 jaar, achternaam bekend bij de redactie) een mooie oplossing voor. Hij ontmoette tijdens de coronacrisis een vrouw via een WhatsApp-groep. "Afspreken doen we liever nog niet, want ze is extra kwetsbaar vanwege longproblemen", legt hij uit.

"Daarom schrijven we elkaar erotische verhaaltjes met zo veel mogelijk details. Begeleid door een foto", zo vertelt hij. "We plegen ook spannende telefoontjes waarin we elkaar vertellen waar we het graag een keer willen doen."

Een ander creatief alternatief voor een vrijpartij zijn op afstand bestuurbare seksspeeltjes. "Je kunt het genot van een ander zo controleren op afstand", legt Timmermans uit. "Die markt was sowieso al groeiende, voor bijvoorbeeld mensen in een langeafstandsrelatie. De coronacrisis is goud voor deze markt."

Eerlijkheid duurt het langst

Eerlijkheid binnen relaties is altijd belangrijk, vindt Timmermans. "Maar nu gaat er ook veiligheid mee gepaard en hangt er iets van af." Liegen over het aantal bedpartners dat je hebt, kun je beter niet doen.

De datingexpert ziet paralellen met de aidsepidemie van de jaren negentig. "Mensen zijn bang om besmet te raken. Daarom merk je dat mensen er sneller voor kiezen om exclusief met elkaar te zijn. Dat zag je ook in het begin van de crisis. Stelletjes die pas net samen waren besloten direct samen te wonen."

Momenteel werkt dr. Elisabeth Timmermans aan een onderzoek over liefde in tijden van corona. Meedoen? Dat kan hier.

*De achternamen van Vincent B. en Dimitri H. zijn bij de redactie bekend.