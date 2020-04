Adolf Hitler pleegde op 30 april 1945, komende donderdag 75 jaar geleden, zelfmoord in zijn Führerbunker in Berlijn. De hoofdstad van zijn ‘Reich’ stond op het punt zich over te geven aan het Rode Leger. Hoe een Duitse aanval in 1941 in feite al het lot van de ‘Führer’ en miljoenen anderen bezegelde.

Met de start van Operatie Barbarossa, de inval door nazi-Duitsland van de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 opende Hitler het Oostfront. De massaslachting die volgde is het beste uit te drukken in cijfers:

Verliezen burgers en militairen WOII (naar schatting) Sovjet-Unie: 27.917.000

Derde Rijk: 8.665.500

Verenigde Staten: 418.500

Verenigd Koninkrijk: 363.360

Van de naar schatting 4,4 miljoen tot 5,3 miljoen militaire Duitse doden in de hele oorlog verloren zeker 3,5 miljoen Duitsers het leven aan het oostfront. Daar vielen in totaal ook meer militaire doden dan in alle andere strijdtonelen van de Tweede Wereldoorlog gecombineerd.

Het doel van die invasie in de zomer van 1941 was het tot stand brengen van Generalplan Ost. Een deel van de Slavische bevolking kon worden ingezet als dwangarbeider. De olievelden van de Kaukasus en de enorme landbouwgebieden van de Sovjet-Unie waren een doel op zich. En uiteindelijk moest de Slavische bevolking vernietigd worden om Lebensraum te creëren voor het Arische ras. Daarmee werd ook meteen afgerekend met de Bolsjewieken, zoals de communisten toen vooral werden genoemd.

Een Duitse soldaat met zijn hoofd in zijn handen na een Russische raketaanval, 1941 (Foto: Getty)

Hitler had een deal met de Sovjets

Hitler had eerst nog met Sovjetdictator Jozef Stalin een deal beklonken om elkaar niet aan te vallen en met name Polen op te delen. Niet dat ze elkaar echt vertrouwden, maar nazi-Duitsland kon zo wel landen als Frankrijk, Nederland en Denemarken binnenvallen zonder zich zorgen te hoeven maken over represailles door Stalin. Die kon op zijn beurt ongestoord zijn gang gaan met het inlijven van delen van Oost-Europa en een aanval op Finland.

Door dit pact, dat ook bekend staat als het Molotov–Ribbentrop Pact en de bezetting door de Sovjets van het oosten van Polen, kreeg Hitler wel het gevoel op te moeten schieten met zijn uiteindelijk doel: de invasie van de Sovjet-Unie. "We hoeven alleen de deur maar in te trappen", zou Hitler tegen zijn generaals hebben gezegd. "Dan stort dat verrotte gebouw zo in elkaar."

En in eerste instantie leek hij gelijk te krijgen. Het Rode Leger was verrast en had geen antwoord op de drie miljoen soldaten die de grens overstaken. Enorme groepen Sovjetsoldaten werden gevangen genomen of gedood. Twee maanden na de inval waren er 2,5 miljoen slachtoffers gevallen onder Stalins troepen.

Productie van tanks (1939-1945) Duitsland: 46.857

Sovjet-Unie: 105.251

Amateurstrateeg Hitler bemoeit zich overal mee

Maar uiteindelijk verloor nazi-Duitsland de oorlog vooral aan het oostfront. Hitlers invasie bleek een fatale fout, door de weersomstandigheden, de enorme afstanden en uiteindelijk de veerkracht van het Rode Leger.

Dat had haast onuitputtelijke middelen en kon steeds weer nieuwe groepen mannen en vrouwen in de strijd werpen. Bovendien wisten de Sovjets hun oorlogsproductie veel beter volledig te mobiliseren dan de Nazi’s, die hun industrie merkwaardig genoeg pas in 1944 lieten pieken. Ook kreeg het Rode Leger steun van de Verenigde Staten, onder meer in de vorm van ruim 7.000 tanks en 357.000 vrachtwagens.

Hitler dacht als zelfverklaard strateeg vaak dat hij het beter wist dan zijn uitstekende generaals, die hun plannen veelal moesten wijzigen. De geboren Oostenrijker bemoeide zich tot in detail met militaire handelingen, vaak met negatieve uitkomst. Vooral aan strategisch terugtrekken had de dictator een hekel.

Een belangrijk voorbeeld is de omsingeling van het zesde leger in Stalingrad: pogingen om daar uit te breken werden verhinderd door Hitler, die het opgeven van Stalingrad vooral als een politieke nederlaag zag. 91.000 Duitse soldaten werden gevangen genomen door de Sovjets.

Als de belangen van de Wehrmacht (en daarmee Duitsland) en de fascistische nazibelangen uiteenliepen, koos Hitler altijd voor de politieke nazibelangen.

Duitse verliezen per front Oostfront: 3.543.009

Westfront: 740.007

Anders: 546.195

Verloor nazi-Duitsland de oorlog in december 1941?

'Stalingrad' wordt vaak gezien als keerpunt aan het Oostfront, maar om de Sovjets echt te verslaan had de Duitse Wehrmacht in 1941 Moskou al moeten veroveren. Onvoorbereid op de Russische winter en geconfronteerd met een plotselinge overmacht aan Sovjettroepen, verloor nazi-Duitsland de slag.

Op 5 december 1941 begon het Rode Leger aan een succesvolle tegenaanval. Een paar dagen later verklaarde Hitler de oorlog aan de Verenigde Staten, waarmee nazi-Duitsland tegenover twee grootmachten kwam te staan. Veel historici zien dit tijdsbestek van een paar dagen als het moment waarop Duitsland de oorlog verloor, al zou deze nog jaren duren.

Na Moskou volgden zware Duitse nederlagen in Stalingrad (1943), in Koersk (1943) en bij het Sovjet-zomeroffensief (Operatie Bagration) en rolden de tanks van het Rode Leger onder leiding van veldmaarschalk Georgy Zhukov richting Berlijn. Bij al deze slagen verloren ook de Sovjets enorme aantallen soldaten en materieel, maar die konden dat veel beter opvangen dan de Duitsers.

Opvallend genoeg waren de Duitse troepen juist ijzersterk in het door Hitler zo gehate strategische terugtrekken. Vooral daarom duurde het nog tot april 1945 voor de bloedige Slag om Berlijn begon.

Sovjettroepen kalken hun namen op de muren en trappen van de Reichstag, 1945 (Foto: Getty Images)

1409 dagen tussen Operatie Barbarossa en Hilters zelfmoord

Hitler ‘vierde’ op 20 april zijn 56e verjaardag in Berlijn, daags voor de openingssalvo’s van een artilleriebombardement van het Rode Leger, dat pas weer stopte toen de stad zich overgaf. 1409 dagen nadat de dictator had besloten om de Sovjet-Unie aan te vallen, pleegden hij en zijn vrouw zelfmoord. Op 2 mei capituleerde de hoofdstad van Hitlers voormalige Derde Rijk, dat van twee kanten was overlopen door de Sovjets en de Westelijke Geallieerden.

In tal van landen, waaronder Nederland, bestaat door alle films en boeken die over de Amerikaanse en Britse strijd tegen nazi-Duitsland zijn verschenen vaak het beeld dat D-Day in Normandië beslissend was voor het verslaan van nazi-Duitsland. Toch vocht 75 tot 80 procent van de Duitse troepen aan het Oostfront. De Wehrmacht werd daar verslagen door het Rode Leger.