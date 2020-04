Deze week is het 35 jaar geleden dat Ayrton Senna in het Portugese Estoril zijn eerste Grand Prix in de Formule 1 wist te winnen. Een terugblik op de beginjaren van de legendarische Braziliaan in de koningsklasse van de autosport. "Iedereen zag dat hier iets bijzonders gebeurde."

Of hij nog herinneringen heeft aan Senna’s eerste zege in het Portugese Estoril? Oud-NOS-verslaggever Fred van Putten was als een van de weinige Nederlanders bij de bewuste Grand Prix aanwezig, maar dat is niet de race waar hij Senna zijn doorbraak zag beleven.

"De race in Monaco van een jaar eerder staat mij veel beter bij", zegt Van Putten. "In een van zijn eerste Grands Prix was Senna in de stromende regen secondes per ronde sneller dan alle andere coureurs. Hij reed in een Toleman-Hart, een heel matige auto, van de dertiende naar de tweede plek. Iedereen had in de gaten dat hier iets bijzonders gebeurde."

Die race in Monte Carlo was voor de destijds 24-jarige Senna pas zijn zesde Grand Prix in de Formule 1. Zijn landgenoot Nelson Piquet was regerend wereldkampioen. Grootheden als Niki Lauda en Alain Prost maakten de dienst uit.

Ayrton Senna in actie tijdens de Grand Prix van Monaco in 1984. (Foto: Getty Images)

'Senna leefde in zijn eigen wereld'

De Formule 1 was een sport voor waaghalzen en playboys. Nog lang niet zo professioneel én relatief veilig als nu. Overdag trotseerden coureurs hun leven in bloedsnelle, luidruchtige auto’s en aan het eind van de dag werd er door rijders gefeest en gedronken, zeker in het prinsdom Monaco.

De professional Senna deed daar niet aan mee. "Hij zat helemaal in zijn eigen wereld en was voor ons Europese journalisten moeilijk te bereiken", vervolgt Van Putten. "De meeste coureurs kon ik zo aanspreken, maar hij trok zich volledig terug in zijn eigen cocon. Tegelijkertijd was hij zeer bescheiden als we wél contact met hem hadden."

"Terwijl de paddock leeg stroomde bleef Senna met een aantal teamleden achter. Hij was een van de eerste coureurs die alles ging analyseren. Waar op de baan verlies ik tijd en waar kan ik mij verbeteren? Als laatste ging hij van het circuit weg om de volgende ochtend als eerste weer te arriveren."

Niki Lauda en Ayrton Senna in 1984. (Foto: Getty Images)

Klasse apart in chaotische omstandigheden

Op de ochtend van 3 juni 1984 regende het pijpenstelen in Monaco. Omdat het asfalt te nat was om op te rijden werd de start uitgesteld. In de huidige tijd zou de Grand Prix nooit meer zijn begonnen, maar in de jaren '80 was veiligheid in de Formule 1 van ondergeschikt belang.

Nadat brandweerwagens de ondergelopen tunnel voor het grootste gedeelte hadden leeggepompt ging de race alsnog van start. Vrijwel alle coureurs hadden problemen om hun auto op het krappe stratencircuit uit de muur te houden. Coureurs als Lauda en Nigel Mansell lieten zich verrassen en eindigden in de vangrail.

De jonge Senna zeilde in zijn witte Toleman als een kapitein van een groot schip over het natte asfalt heen. Met fraaie inhaalacties verraste hij onder anderen Ferrari-coureur René Arnoux en McLaren-rijder Mansell, die een aantal rondes later crashte.

Ook Niki Lauda haalde de finish van de Grand Prix van Monaco in 1984 niet. (Foto: Getty Images)

'Niemand had nog oog voor de winnende Prost'

Senna was secondes per ronde sneller dan het hele veld, reed in een mum van tijd het gat naar de leidende Prost dicht en leek zowaar de wedstrijd te gaan winnen. Tot de race voortijdig werd afgevlagd: te donker en dus toch te gevaarlijk.

Van Putten: "Mijn commentaarpositie zat paal naast de BBC waar Murray Walker en James Hunt helemaal uit hun dak gingen. Ik had moeite om boven hun stemgeluid uit te komen. Ook zij waren alleen maar bezig met de opmars van Senna. Niemand had nog oog voor de winnende Prost."

"Het was een totale chaos. De straten van Monaco zijn natuurlijk helemaal niet gebouwd om Grands Prix te houden. Eigenlijk is het een gotspe om daar te racen. Zeker in zulke natte omstandigheden."

De leidende Ayrton Senna kort na de start van de Grand Prix van Portugal in 1985. (Foto: Reuters)

Eerste zege bij gevallen topteam Lotus

Senna had met zijn optreden in Monaco al genoeg indruk gemaakt om een stoeltje af te dwingen bij Lotus. Het topteam van weleer had al jaren geen wedstrijd meer gewonnen. In zijn tweede race voor zijn nieuwe team pakte Senna al de hoofdprijs: in het Portugese Estoril reed hij - opnieuw in de stromende regen - naar zijn eerste zege.

"Tijdens de trainingen had Senna nog technische problemen en was hij twee keer stilgevallen", herinnert Van Putten zich die bewuste 21 april in 1985 nog. "Maar verrassend genoeg pakte hij wel de poleposition. In de race was hij ongenaakbaar."

Senna zette het complete veld op een ronde achterstand en kwam met een minuut voorsprong op nummer twee Michele Alboreto van Ferrari over de finish. "En als de race nog een paar rondes langer had geduurd had hij ook Alboreto op een ronde gezet."

Ayrton Senna Volledige naam: Ayrton Senna da Silva

Geboren: 21 maart 1960, São Paulo, Brazilië

Overleden: 1 mei 1994, Bologna, Italië

Aantal Grands Prix: 161

Aantal podiumplaatsen: 80

Aantal polepositions: 65

Aantal zeges: 41

Aantal kampioenschappen: 3 ('88, '90 en '91)

Van Putten heeft later nog vaak aan de heroïsche regenraces van de in 1994 bij een crash in Imola overleden Senna gedacht. Bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2016 waarin Max Verstappen op een kletsnatte baan in de slotfase van de wedstrijd uit kansloze positie naar het podium reed.

"Dat zijn wedstrijden waarin het lijkt alsof een coureur op totaal ander asfalt rijdt dan de overige rijders. Iedere topcoureur heeft wel zo'n Grand Prix gehad. Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Verstappen dus ook. Ik weet zeker dat de Brazilianen op de tribunes tijdens die race in 2016 regelmatig aan Senna hebben gedacht." De eerste echte koning in de regen. En niet alleen in de regen.

Ayrton Senna op het podium in Portugal na zijn eerste zege in de Formule 1. (Foto: Getty Images)