Melania Trump wordt zaterdag vijftig jaar, maar zal een bescheiden feestje vieren in coronatijd. Onbedoeld typeert dat tegelijkertijd haar rol als presidentsvrouw op de achtergrond. Wie is ze eigenlijk?

Melania Trump wordt op 26 april 1970 geboren als Melania Knavs in Sevnica, een klein stadje in Slovenië. Haar vader Viktor verkoopt auto's en motoren; haar moeder Amalija (die Malci wordt genoemd) werkt als naaister in een kinderkledingfabriek. Ze heeft een oudere zus (Ines) en daarnaast een halfbroer uit een eerdere relatie van haar vader.

"Donald en Melania lijken behoorlijk op Viktor en Amalija", vertelt jeugdvriendin Nena Bedek later in een interview met The New York Times. "Viktor was vaak weg en Malci en de meisjes waren vaak alleen."

Als vijfjarig meisje wordt Melania al gevraagd als kindmodel. Haar liefde voor mode krijgt ze op jonge leeftijd mee van haar moeder, die in haar vrije tijd kleding voor haar twee dochters maakt. "Ik heb altijd van mode gehouden", vertelt ze in 2016 in gesprek met People. "Mijn moeder ontwierp kleding, dus het zit in mijn bloed."

Andere naam voor succes in het buitenland

Als Melania vijftien jaar is, verlaat ze Sevnica om een mode- en fotografieopleiding te volgen in Ljubljana. Ook studeert ze architectuur. Ze maakt de opleiding niet af, want een jaar later wordt ze door de Sloveense fotograaf Stane Jerko ontdekt als model. Dit leidt tot meerdere commerciële klussen en in 1992 behaalt Melania de tweede plaats in een modellenranglijst die is samengesteld door een modetijdschrift.

Ze wint er een internationaal modellencontract mee. Om haar naam een internationaler karakter te geven, gebruikt ze als model de Duitse versie van haar achternaam: Knauss.

Het model tekent bij een groot modellenbureau in Milaan en reist heel Europa door voor klussen voor grote campagnes en bladen. In 1995 leert ze modellenbureaueigenaar Paolo Zampolli kennen. Zampolli is op dat moment in Europa om nieuw talent te ontdekken en vraagt Melania om naar New York te komen, zodat hij haar kan vastleggen bij zijn bureau.

Het model betrekt een appartement in Manhattan en stort zich in het nachtleven van New York. In september 1998 ontmoet ze op een van die feestjes de invloedrijke vastgoedhandelaar Donald Trump. Melania is dan 28 jaar en Donald 52.

Het stel op een feestje in 1999. (Foto: BrunoPress)

Openhartige interviews over seksleven

Mede door openhartige interviews trekt het stel veel aandacht. De twee bellen regelmatig met de controversiële radio-dj Howard Stern en onthullen zonder schaamte details over hun seksleven.

Maar ook een mogelijk presidentschap is - dan al - meer dan eens onderwerp van gesprek. Als Melania in 2000 wordt gevraagd hoe haar rol eruitziet als Donald Trump president zou worden, antwoordt ze: "Ik zou graag traditioneel willen zijn, zoals Betty Ford en Jackie Kennedy." In dat jaar poseert ze ook naakt voor GQ magazine. Later, tijdens het presidentschap van Donald Trump, ontstaat hier alsnog veel ophef over.

In 2004 verloven de twee zich en op 22 januari 2005 trouwen ze in Florida. Het is de eerste keer dat Melania trouwt, voor Donald Trump is het zijn derde huwelijk. Op de gastenlijst staan veel beroemdheden, zoals Heidi Klum, P. Diddy en oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary. Na het huwelijk neemt Melania de achternaam Trump aan.

De Trumps hebben enkele beroemde vrienden, zoals rapper P. Diddy (rechts). (Foto: BrunoPress)

'We zijn gelijkwaardig in onze relatie'

"We zijn gelijkwaardig aan elkaar in onze relatie", vertelt ze in gesprek met Larry King. "Als je trouwt met een man als Donald, moet je weten wie je bent. Je moet sterk en slim zijn. Hij moet weten dat hij op me kan terugvallen als het nodig is."

Op 20 maart 2006 wordt hun zoon Barron geboren. De ouders van Melania zijn regelmatig in New York om hun dochter te helpen met de opvoeding van hun kleinzoon.

Het gezin Trump: Barron, Donald en Melania. (Foto: BrunoPress)

Melania niet per se voorstander van presidentiële ambities

Melania is dan inmiddels gestopt met modellenwerk en zet zich vaker in voor het goede doel. Zo fungeert ze als voorzitter bij Boys' Club of New York, een stichting die zich inzet voor jongeren. In 2010 start ze haar eigen juwelenmerk, Melania Timepieces.

Ook begint ze met Melania Skin Care Collection, een merk dat huidverzorgingsproducten verkoopt. De bedrijven die deze producten maken, halen in 2017 een streep door de samenwerking. Volgens haar woordvoerder omdat ze, op dat moment al first lady, "haar positie niet wil misbruiken".

Op 20 januari vindt de inauguratie van haar man plaats, waarbij hij officieel als opvolger van Barack Obama wordt benoemd. Melania Trump is de tweede first lady die van oorsprong geen Amerikaanse is en Engels niet als moedertaal heeft.

“Niemand bepaalt wat ik doe.” Melania Trump

Melania was naar eigen zeggen nooit een enorme voorstander van de presidentiële ambities van haar man. "Als we het erover hadden, zei ik altijd dat hij echt zeker moest weten dat hij ervoor wilde gaan. Want je leven verandert enorm", vertelde ze in gesprek met GQ.

Haar man reist voor zijn werk de hele wereld over, maar Melania wil hem niet overal volgen. "Niemand bepaalt wat ik doe", zegt ze in hetzelfde interview. "Ik reis alleen met Donald mee als ik zelf tijd heb en als er iemand is die past op mijn zoon."

In haar rol als first lady blijft ze op de achtergrond. Ze geeft nauwelijks interviews en poseert, in tegenstelling tot vroeger, niet meer voor magazines. Haar tijd besteedt ze onder meer aan de zorg voor haar zoon Barron. Ook zet ze zich in voor goede doelen, met name voor organisaties die zich inzetten voor kinderen.

In de zeldzame keren dat ze een interview geeft en wordt gevraagd naar bijvoorbeeld de vermeende affaires en omstreden opmerkingen van haar man (zoals "Grab 'em by the pussy"), steunt Melania haar man en houdt ze zich op de vlakte. "Er zijn wel belangrijkere dingen om over na te denken", zegt ze.

Ook Melania krijgt te maken met kritiek

Toch kan het niet anders dat de vrouw van de Amerikaanse president zelf ook commentaar krijgt. In 2018 ontstaat ophef wanneer ze een bezoek brengt aan een opvangcentrum voor migrantenkinderen. Ze draagt hierbij een jasje met als opdruk de tekst 'I really don't care, do u?'. Ongelukkig toeval, noemt haar woordvoerder het.

Ook het jaar daarop is ze in negatieve zin onderwerp van gesprek. De first lady start met Be Best, een campagne die kinderen bewust moet maken van de gevaren van digitaal pesten. Critici noemen haar betrokkenheid hypocriet, omdat haar invloedrijke man regelmatig beledigingen via Twitter rondslingert.

"Ik ben me er bewust van dat mensen hier sceptisch over zijn", zegt Melania Trump hier zelf over. "Die kritiek zal ook wel blijven. Maar het weerhoudt me er niet van om het juiste te doen."