Zondag is het precies 25 jaar geleden dat Ajax de eindstrijd van de Champions League bereikte door in een zinderende wedstrijd Bayern München te verslaan. Dankzij zeven goals (5-2), maar ook door André Rieu en tienduizenden vlaggetjes werd het een iconische avond in Amsterdam. "Ineens stond er een maffe, langharige violist op de middenstip."

40.000 Ajax-supporters beleven op 19 april 1995 in het Olympisch Stadion een van de mooiste voetbalavonden van hun leven, maar er zit één Ajacied tussen die niet kan genieten. "Dat was mijn broer Frank", grinnikt Ronald de Boer een kwart eeuw later. "Hij was geschorst en ging kapot van de spanning. Machteloos moest hij toekijken of het goed zou komen. En dat is niets voor Frank."

Jack van Gelder en Leo Driessen, die het radioverslag voor Langs de Lijn verzorgen, zien hem zitten op de tribune. "Toen zeiden we: 'Frank, kom erbij zitten. Dan kun je af en toe ook wat zeggen'", herinnert Van Gelder zich. "Het gebeurde spontaan en Frank vond het volgens mij wel fijn. Zo had hij afleiding en kon hij zijn zenuwen een beetje kwijt."

Het gevolg is een radioverslag van Ajax-Bayern München met Driessen en Van Gelder die het na elke Nederlandse goal bijna uitschreeuwen van enthousiasme, gevolgd door een opmerking van de geschorste verdediger, die nog niet durft te juichen.

"Daar komt de corner, die wordt doorgekopt, en daar is 3-1!", roept Driessen bij de treffer van Ronald de Boer. "Daar is 3-1, daar is 3-1! Het is beslist!" Van Gelder tussendoor: "Jaaaaaa!" Driessen: "En Frank, het is je broertje!" Frank de Boer: "Ja, dat weet ik, want die staat altijd bij de tweede paal."

"Zei Frank dat?", reageert Ronald de Boer nu. "Het klopt wel, haha. We hebben vaak op zo'n corner getraind. Doorkoppen en binnenschieten. Het was een van de automatismen die Louis van Gaal erin had gebracht. Allemaal het gevolg van training, training en nog eens training. Daarmee begon het succes."

Het elftal - mét Frank de Boer - dat twee weken eerder in Duitsland met 0-0 gelijkspeelde tegen Bayern München. (Foto: Pro Shots)

'Het was een smerige bende'

Dat succes is verweven met het seizoen 1994/1995 van Ajax, dat ruim twee decennia na het 'Gouden Ajax' met Johan Cruijff weer een ploeg heeft die een gooi kan doen naar de absolute Europese hoofdprijs.

Aan de hand van de jonge, overambitieuze trainer Van Gaal en de teruggekeerde routinier Frank Rijkaard rekent een piepjong elftal in de groepsfase van de Champions League tot twee keer toe af met titelverdediger AC Milan (2-0 en 0-2). De halvefinalewedstrijd tegen grootmacht Bayern wordt een nieuw moment van glorie voor een nieuwe generatie voetballers, al gebeurt dat in een decor van vergane glorie.

"Het Olympisch Stadion was in die jaren echt een smerige bende. Een pisbak", zegt Van Gelder. "Maar het ademde wel voetbal. Geen opsmuk. En dat haalde het beste in Ajax naar boven."

Het zijn de laatste jaren van de club voor de verhuizing naar de - zeker in die tijd - hypermoderne ArenA. Groter kan een contrast bijna niet zijn, weet David Endt, die de kale gangen van het Olympisch Stadion nog zo voor zich ziet.

"Kabels hingen er los doorheen, want qua faciliteiten was er sinds de opening in 1928 weinig gebeurd. Supporters zaten op houten bankjes", aldus Endt, midden jaren negentig de perschef van Ajax. "Maar het voelde wel als óns stadion. Europese avonden hadden iets magisch, met supporters die nog vuurwerk mochten afsteken. En tegen Bayern kwamen daar de vlaggetjes bij. En natuurlijk André Rieu."

19 april 1995: Ajax-Bayern München 5-2 (3-1) 11. Litmanen 1-0, 36. Witeczek 1-1, 41. Finidi 2-1, 45. Ronald de Boer 3-1, 47. Litmanen 4-1, 75. Scholl (strafschop) 4-2, 89. Overmars 5-2.

Opstelling Ajax: Van der Sar; Reiziger, Blind, Rijkaard, Bogarde; Ronald de Boer, Litmanen, Seedorf; Finidi (88. Davids), Kanu (66. Kluivert), Overmars.

Opstelling Bayern München: Scheuer; Helmer (42. Kreuzer), Kuffour, Babbel; Ziege, Frey, Nerlinger, Schupp, Scholl; Witeczek, Zickler (72. Sutter).

'Iedereen ging los'

Die vlaggetjes zijn een idee van toenmalig Ajax-voorzitter Michael van Praag. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er op alle 40.000 plaatsen eentje neergelegd, zoals inmiddels gemeengoed is bij Europese wedstrijden van Ajax. Van Gelder: "Dat is toen tegen Bayern begonnen, en nu zie je het overal ter wereld."

De actie slaat aan, zeker als in de rust Rieu op het veld verschijnt. "Ineens stond er een maffe, langharige violist op de middenstip. Ook dat schijnt een idee van Van Praag te zijn geweest", vervolgt Van Gelder.

"Niemand kende hem toen nog. En klassieke muziek is niet iets wat je verwacht in een voetbalstadion. Maar op de een of andere manier klopte het. Iedereen ging los, zwaaiend met die vlaggetjes op de maat van de muziek."

Het optreden van Rieu komt op een ideaal moment. Door goals van Finidi George en De Boer heeft Ajax net afstand genomen van Bayern (3-1) en hangt de euforie nog in het stadion.

Ronald de Boer: "Toen we terugkwamen op het veld zat er door Rieu nog steeds schwung in het stadion. En dat hielp. Ik denk dat Jari Litmanen binnen twee minuten 4-1 maakte. De genadeklap."

De trainersstaf van Ajax, met Louis van Gaal en zijn assistenten Gerard van der Lem en Bob Haarms. (Foto: Pro Shots)

'Het is niet het beste Bayern'

Toenmalig aanvoerder Danny Blind zei vijf jaar geleden dat de laatste minuten voor rust tegen Bayern behoren tot de beste die hij ooit met Ajax gespeeld heeft. "Het benaderde de perfectie", keek hij terug in een documentaire.

Ronald de Boer is nu iets voorzichtiger. "Voetbal is nooit perfect. Maar het was wel van hoog niveau. Snelheid, afjagen, de tegenstander vastgrijpen en twee keer scoren. Het zat er allemaal in. We hadden zoveel vertrouwen."

Het gekke is dat dat vertrouwen er aanvankelijk niet is. "Althans, zo herinner ik het me", zegt Endt. "In München was het 0-0 geworden, terwijl Bayern heel veel spelers miste door blessures. Oliver Kahn, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, die sterren waren er ook in Amsterdam niet bij."

Van Gelder: "Ik loop nu nog even die opstellingen door en dit is op zijn zachtst gezegd niet het beste Bayern ooit."

Endt: "Maar dat zorgde ook voor angst. Ik proefde de spanning vooraf, het mocht niet misgaan. En dat zie je af en toe terug in het spel. Dat linke Bayern kreeg steeds kansen. Zelfs bij 4-1 kon het voor mijn gevoel nog fout gaan. Er kwam een penalty voor Bayern en Blind had eigenlijk rood moeten krijgen voor hands op de doellijn. Dat was zo'n moment dat het nog had kunnen omslaan."

Vreugde bij Ajax na de 5-2 van Marc Overmars, vlak voor tijd. (Foto: Pro Shots)

'Bayern werd niet overklast'

Volgens Endt behoort de thuiswedstrijd tegen Bayern niet tot de beste wedstrijden van het Ajax van midden jaren negentig.

"In de uitwedstrijd tegen AC Milan, in Triëst, zat er ritme in het spel. En een seizoen later uit bij Real Madrid (0-2, red.) was een exhibitie. Tegen Bayern was het een spektakelstuk door de vele goals, maar niet omdat Ajax de tegenstander overklaste. Ik denk dat dat beeld door de uitslag een beetje is ontstaan."

Ronald de Boer schaart Bayern-thuis wel onder de beste wedstrijden van Ajax in die jaren. "Noem het topdriemateriaal. Het was een bevestiging dat we de Champions League konden winnen, maar we voelden ons niet zó sterk dat we dachten: nu winnen we ook van Milan in de finale. Gelukkig is dat wel gebeurd."