NUweekend 50 jaar na einde The Beatles: 'Je kunt niet alles op Yoko Ono afschuiven' Slideshow Infographic Video Een halve eeuw geleden was het wereldnieuws: de Britse succesband The Beatles stopte ermee. Direct kwamen er tal van verhalen op gang over het hoe en waarom, met daarin vaak een hoofdrol voor Yoko Ono. De waarheid is waarschijnlijk minder spannend dan wat veelvuldig wordt beweerd.