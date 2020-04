Bernie Sanders maakte deze week een einde aan zijn presidentscampagne in de Verenigde Staten, waardoor Joe Biden het in november namens de Democraten gaat opnemen tegen Donald Trump. De socialistische ijzervreter Sanders ging vliegend van start, maar wist zijn belofte om drommen first-time voters op de been te brengen niet waar te maken.

In de staat waar de eerste Democratische voorverkiezingen werden gehouden, Iowa, op 3 februari, eindigde Sanders nagenoeg gelijk met winnaar Pete Buttigieg. Die liet hij in New Hampshire nipt achter zich. Hij had dat kostbare goedje waar iedereen zo hoog van opgeeft: momentum.

Dat was vorig jaar nog geen vanzelfsprekendheid. Sanders kreeg tijdens de campagne een hartaanval en zijn linkse rivaal Elizabeth Warren streefde hem voorbij in de peilingen. Hij werd gered door afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez, razend populair bij de linkse vleugel van de partij, die Sanders medio oktober verkoos boven Warren.

En toen kwam die maand februari. Eventjes leek het alsof niets zijn opmars kon stuiten. Het gematigde kamp binnen de Democratische partij moest de aandacht verdelen over een zestal kandidaten, terwijl Sanders zijn enige rivaal op links, senator Elizabeth Warren, ver achter zich liet. De campagne van de man die vorige zomer nog gold als de gedoodverfde winnaar, de gematigde Joe Biden, leek op sterven na dood.

Sanders piekt in Nevada

Iowa en New Hampshire geven Amerikanen een kans de kandidaten beter te leren kennen, up close. Winst in die eerste twee staten kan zorgen voor een boost in de peilingen. Het is echter geen garantie voor een eindoverwinning. De Democratische kiezers die er wonen zijn niet representatief voor die in de rest van het land. Ze zijn bijvoorbeeld een stuk witter.

Nevada, meer verstedelijkt en met veel meer inwoners van Latijns-Amerikaanse afkomst, zou een grotere test voor Sanders worden. Hij deed na zijn eerste presidentscampagne in 2016 veel moeite om Latino's aan zich te binden, onder meer door het strenge immigratiebeleid dat de regering-Obama had gevoerd aan te vallen. Dat wierp vier jaar later vruchten af: Sanders behaalde op 22 februari een monsterzege in Nevada.

Het zou het hoogtepunt van Sanders' campagne blijken te zijn, dat korte moment op de weg naar 3 maart, Super Tuesday, wanneer veertien staten naar de stembus zouden gaan.

Bernie en Jane Sanders tijdens een persconferentie in hun woonplaats Burlington op 11 maart. Zijn echtgenote is zijn belangrijkste politiek adviseur. (Foto: Reuters)

'Ik breng kiezers op de been die anders niet stemmen'

Twijfels over het vermogen van de senator uit Vermont om zijn doelgroep uit te breiden bestonden ook al in aanloop naar Super Tuesday.

Sanders beloofde zijn aanhangers tijdens de hele campagne dat hij zou winnen door nieuwe kiezers naar de Democratische Partij te brengen, mensen die anders niet zouden stemmen. "Wat we nodig hebben is een nieuwe politiek, die mensen uit de arbeidersklasse naar onze politieke beweging brengt, die jonge mensen naar onze politieke beweging brengt, en die in november de hoogste kiezersopkomst uit de Amerikaanse politieke geschiedenis zal teweegbrengen."

De zwarte kiezers in South Carolina zorgden voor een aardverschuiving. Zij schonken Joe Biden op 29 februari een enorme overwinning op Sanders: 48,7 procent tegen 19,8 procent. Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, twee kandidaten die de vicepresident stemmen afsnoepten, trokken hun conclusies en stapten uit zijn weg.

“Zijn authenticiteit is zijn kracht, maar geeft tegelijkertijd ook zijn beperkingen aan.” Victor Vlam, Amerikakenner

Super Tuesday bezegelde het lot van Sanders. De kiezersopkomst was in de meeste staten hoger dan in 2016, zoals hij had beloofd, maar die nieuwe kiezers bleken niet te behoren tot de jongeren of andere outsiders op wie zijn campagneteam alle hoop had gevestigd. Het waren voornamelijk zwarte Amerikanen en hoogopgeleiden uit de buitenwijken, die voor Biden kozen. Hij won in tien van de veertien staten en nam overtuigend de leiding in het aantal gedelegeerden.

"Sanders bleek niet in staat zijn doelgroep te verbreden", zegt Victor Vlam, die samen met Maarten Kolsloot het verkiezingsboek Donald Trump is niet gek schreef. "Dat heeft hij echt wel geprobeerd, want hij realiseerde zich na 2016 dat het nodig was. Zwarte Amerikanen stemden toen op Hillary. En nu stemden ze op Biden."

Zwarte Amerikanen zagen Sanders niet zitten

Dat Sanders er niet in slaagde zwarte Amerikanen voor zich te winnen, heeft ermee te maken dat Biden decennialang stevig heeft geïnvesteerd in zijn relatie met de zwarte gemeenschap. Invloedrijke zwarte politici, zoals afgevaardigde Jim Clyburn uit South Carolina, spraken hun - zwaarwegende - steun voor hem uit.

De senator uit Vermont stond dus al op achterstand, maar hij maakte het zichzelf ook niet makkelijk, door star vast te houden aan denkbeelden die hij al veertig jaar uitdraagt.

"Zijn authenticiteit is zijn kracht, maar geeft tegelijkertijd ook zijn beperkingen aan", zegt Vlam. "Hij kan niet opeens heel anders gaan doen. Sanders heeft het al heel lang vooral over economische ongelijkheid. Dat zwarte Amerikanen daarnaast ook een racismeprobleem ervaren, daar had hij onvoldoende oog voor."

Ouderen waren sceptischer over Sanders

Daarnaast speelde een hardnekkige generatiekloof Sanders parten. Jonge Democraten zijn dolenthousiast over hem, maar uit de cijfers blijkt dat jongeren ook in 2020 moeilijk naar het stemhokje te krijgen zijn.

Oudere kiezers toonden zich sceptischer over zijn radicale beloften, zegt Willem Post, Amerikakenner en auteur van Van Arena naar Witte Huis. "Als je het economisch bekijkt, waren die beloften vrijwel onmogelijk waar te maken. Joe Biden zei ook: 'Dit krijgen we nooit door het Congres. De Republikeinen gaan er niet mee akkoord, maar de Democraten ook niet'."

Sanders' plannen voor een genationaliseerd zorgverzekeringsstelsel zijn volgens Post een goed voorbeeld. "Biden zegt dat Obamacare moet worden uitgebreid, maar dat mensen die tevreden zijn over hun huidige zorgverzekering zelf mogen beslissen of ze deelnemen. Dat is wat anders dan Sanders, die dat meer wil opleggen. Voor oudere Amerikanen, die toch nog wel in de ban zijn van het kapitalisme en de American Dream, is dat toch te dwingend."

Sanders spreekt tijdens een bijeenkomst op de campus van Simpson College in Iowa. (Foto: Reuters)

Sanders blijft een invloedrijke speler

De rol van Bernie Sanders is nog niet uitgespeeld. Zijn naam blijft op het stembiljet staan in de staten waar nog geen voorverkiezingen hebben plaatsgevonden. Zijn gedelegeerden zal hij gebruiken om te proberen Biden verder naar links te bewegen op de dossiers die de kernpunten van zijn campagne vormden.

Biden wil de aanhangers van Sanders graag behouden voor de Democratische Partij, dus hij heeft al voorzichtig laten weten dat er mogelijk ruimte voor compromissen is, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid.

De droom van Sanders om als president de Verenigde Staten radicaal te veranderen is dood, maar hij heeft wel een nalatenschap veiliggesteld. Jongere Democraten hebben hem en zijn gedachtegoed met zoveel enthousiasme omarmd, dat zijn invloed nog tientallen jaren voelbaar zal blijven binnen de partij.