Khalid Kasem schreef Abdelhak Nouri - Een onvervulde droom. Een uitgebreid interview over het boek, het lot van de voetballer en de houding van Ajax. "De liefde van de familie is het beste medicijn."

De foto van Mohammed Nouri ging de hele wereld over. Zijn bovenlichaam helt achterover door het dakraam van een auto, die zich een weg probeert de banen door de mensenmassa rondom het huis van de familie in het Amsterdamse Geuzenveld. Vader Nouri heeft de armen kruislings op zijn borst, de ogen gesloten. Alsof hij de liefde en steun van de omstanders voor altijd in zijn hart wil houden.

(Foto: Pro Shots)

Hoe komt het dat zoveel mensen begaan zijn met het lot van Abdelhak?

Kasem: "Daar heb ik vaak over nagedacht. Ten eerste is daar natuurlijk de tragiek van een zeer getalenteerde jongen die opeens niets meer kan. Ten tweede denk ik dat mensen elkaar vinden tijdens collectieve vreugde, maar ook als het slecht gaat. Men heeft dan de behoefte dicht bij elkaar te komen. En vanuit de Marokkaans-islamitische cultuur is er de religieuze plicht om betrokkenheid te tonen met mensen met wie het minder goed gaat."

"Appie schoof zijn eigen sores opzij om anderen te helpen. Hij is ooit bij de moeder van een fanatieke Ajax-supporter op bezoek geweest, nadat haar zoon een zwaar motorongeluk had gehad. Niemand wist daarvan. Door een bizarre speling van het lot kwamen Appie en die jongen later in dezelfde revalidatiekliniek in Tilburg terecht."

“Vrede hebben met het lot van Appie betekent niet dat je alles zomaar moet laten gebeuren.” Khalid Kasem

Waar haalt het gezin de kracht vandaan om deze situatie aan te kunnen?

"Het allerbelangrijkste is hun geloof. Daardoor kunnen ze de gebeurtenis in een groter perspectief plaatsen. Het is Gods plan, waarvan niet iedereen begrijpt waarom het zo gaat. Als je denkt aan een hiernamaals waarin iedereen weer bij elkaar komt, dan helpt dat misschien om niet gek te worden."

"Maar ze zijn ook heel dankbaar voor alles wat Appie bij bewustzijn heeft kunnen doen. Daar houden ze zich aan vast. Ze proberen zijn missie voort te zetten. Oog houden voor hen die dat nodig hebben. Maar ontegenzeggelijk heeft het hen natuurlijk enorm getekend."

Het vertrouwen dat dingen om een reden gebeuren, beschrijf je in je boek met het Arabische woord qadr: wat voorgeschreven is laat zich niet ontlopen. Heeft die houding van de familie jouw inspanning om antwoorden van Ajax te krijgen in de weg gezeten?

"Niet in die zin. Hun geloof in Ajax en de liefde voor die club was denk ik de grootste beperking, ook in hun eigen bewustwording. Er is niemand dat veld opgegaan om Appie iets aan te doen. Het heeft even geduurd voor zij openstonden voor het idee dat enkele zaken niet goed zijn aangepakt door Ajax. Vrede hebben met het lot betekent niet dat je alles zomaar moet laten gebeuren. Er zijn fouten gemaakt en mensen dienen daar hun verantwoordelijkheid voor te nemen."

Chronologie van het drama Op 8 juli 2017 zakt de 21-jarige Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in Oostenrijk naar de grond. De voetballer heeft een hartstilstand. Hij wordt weliswaar gereanimeerd, maar dusdanig laat dat zuurstofgebrek in zijn hersenen blijvende schade aanricht.

Deskundigen zeggen dat clubarts Don de Winter niet adequaat heeft gehandeld, maar Ajax wijst die aantijgingen lange tijd van de hand. Khalid Kasem is al voor het ongeluk als raadsman betrokken bij de familie Nouri en fungeert sinds de noodlottige middag in Oostenrijk ook als woordvoerder.

Het is Kasem, zelf ook advocaat, die letseladvocaat John Beer vraagt een onderzoek in te stellen naar de verantwoordelijkheid van Ajax ten aanzien van Nouri's situatie. De resultaten van dit onderzoek zorgen ervoor dat de club bijna een jaar na het ongeluk toch aansprakelijkheid erkent.

Voordat hij met Ajax naar Oostenrijk vertrekt, gaat Abdelhak op vakantie naar Turkije. Na een potje voetbal op het strand raakt hij het bewustzijn kwijt en wordt hij per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hadden toen alle alarmbellen af moeten gaan?

"Dat denk ik wel. Drie jaar voor het ongeluk in Oostenrijk is tijdens een sportmedische keuring voor Oranje onder 17 een zogeheten false tendon ontdekt. Een extra streng bindweefsel in het hart, vergelijkbaar met een moedervlek. De dienstdoend cardioloog liet aan Ajax weten dat verder onderzoek alleen nodig was als er klachten zouden optreden."

"De familie was niet op de hoogte van die uitslag, omdat die bij kinderen ouder dan zestien jaar niet op de hoogte gesteld hoeft te worden. We denken dat Appie de mail met de uitslag ook niet gelezen heeft. Maar die informatie was voor hen wel degelijk relevant, omdat Appie na het flauwvallen op vakantie in Turkije met zijn moeder bij de huisarts is geweest. Die kon echter niets anders dan de conclusies van het Turkse medische team delen: het was ramadan, het was warm, het zal wel vochtverlies zijn geweest. Had de dokter echter geweten van die false tendon, dan had hij na de vakantie aangedrongen op extra cardiologisch onderzoek. Die kans hebben we gemist."

Durf je te zeggen dat Abdelhaks hartstilstand dan niet had plaatsgevonden?

"Dat kun je niet zo stellen. Ook uit dat cardiologisch onderzoek had voort kunnen komen dat er in Turkije inderdaad sprake was geweest van een flauwte. Maar je reduceert de kans denk ik wel. Het wrange is dat Ajax deze voorgeschiedenis wel kende."

Khalid Kasem: "Aanvankelijk was iedereen ervan overtuigd dat het mee zou vallen en dat Appie rustig zou ontwaken uit zijn slaap." (Foto: Lebowski)

In het Oostenrijkse ziekenhuis zijn de eerste onderzoeksresultaten positief. Toch verslechtert zijn situatie na enkele dagen. Dat moet voor de familie hebben aangevoeld alsof ze Abdelhak een tweede keer in elkaar zien zakken.

"Het belangrijkste dat je op de been houdt in zo'n beginfase is hoop. Dat probeer je vast te houden, zoals een drenkeling een stuk drijfhout in de oceaan vasthoudt. Als iedere dag iets positiefs wordt verteld, begin je te denken dat het geschetste onheil ver weg is. De cardiologische onderzoeken en de CT-scan waren oké. Alleen de MRI moest nog plaatsvinden. Iedereen was ervan overtuigd dat het mee zou vallen en dat Appie rustig uit zijn slaap zou ontwaken. Toen die professor meedeelde dat het einde oefening was, werd de grond onder hun voeten weggeslagen."

NRC bracht in 2018 aan het licht dat zowel de KNVB als Ajax al voor de wedstrijd in Oostenrijk wist dat Abdelhak een hartafwijking had. Die publicatie heeft de zaak voortgestuwd, maar had ook een keerzijde: persoonlijke informatie werd openbaar en het werd duidelijk dat de familie minder wist dan ze had moeten weten.

"Het is per definitie moeilijk als je zoiets persoonlijks als zo'n rouwproces onder het oog van de wereld moet ondergaan. Op een van de eerste dagen nadat bekend werd dat Appie onherstelbare schade had opgelopen, zat een verslaggever op de bank bij de familie. Ook stonden er journalisten voor de deur. Ik vond dat overweldigend en te veel. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. En misschien is dat wel egoïstisch om te zeggen, want ik vond tegelijkertijd dat de familie het fantastisch deed door al die mensen die langskwamen óók een belangrijke plek te geven."

Abdelhak Nouri met het kenmerkende hartjesgebaar na een doelpunt voor Ajax. (Foto: Lebowski)

Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kan dit boek de publieke opinie beïnvloeden. Heb je daarover nagedacht toen je het schreef?

"Ik was me ervan bewust dat ik nieuwe details naar buiten zou brengen. Maar er moest iets rechtgezet worden in de publieke opinie, omdat die publicatie in De Telegraaf waar ik in het boek over schrijf veel invloed heeft gehad. Daarin werd onder meer geschreven dat de familie allerlei voorstellen vanuit de club afwees, maar dat klopt gewoon niet. De familie werd vanaf dat moment door sommige mensen neergezet als een stel geldwolven. Dat vond ik stuitend."

Is een arbitragezaak op handen?

"Ik sluit het niet uit, want alle standpunten liggen ver uiteen. Ajax voert twee redenen aan om te betwijfelen of Appie ooit Ajax 1 zou hebben gehaald. Ten eerste zijn ze sceptisch of hij echt zo goed was geworden als veel mensen zeggen. Dat heeft de familie veel pijn gedaan. Ten tweede denkt Ajax dat je met een onderhuidse icd (implanteerbare cardioverter-defibrillator, red.) die niet in direct contact met het hart staat - die Appie misschien nodig zou hebben gehad - betaald voetbal wel kan vergeten. Wij vinden dat niet rechtvaardig en zeggen dat hij helemaal niet kansloos was. Het gaat niet om geld. We eisen een nuance. Ajax wil dat niet en daarom ligt het nu bij de advocaten."

Je zegt dat het niet om geld gaat, maar de inzet is wel een financiële compensatie, toch?

"Maar dat komt altijd om de hoek kijken op het moment dat iemand aansprakelijk is voor het verlies in arbeidsvermogen. Dat wordt weliswaar gemeten in een geldbedrag, maar dat is een middel om die aansprakelijkheid uit te drukken. Niet het doel. Maar nog belangrijker: de familie wil een rechtvaardige weging van Appie. Dat hij het krediet krijgt dat hij verdient. De moeizame manier waarop Ajax in het verleden is omgegaan met dit dossier heeft niet voor veel vertrouwen gezorgd."

“De familie Nouri raakt nooit verbitterd. Dat zijn emoties die zij niet kennen.” Khalid Kasem

Er zijn mensen die erop wijzen dat Appie op zijn twintigste nog niet bij het eerste elftal zat, wat vind je daarvan?

"Ik wil niet zeggen dat Appie eenzelfde carrière als Frenkie de Jong had kunnen hebben, maar ze speelden ongeveer op dezelfde positie. Toen Appie in 2017 tot beste speler en Frenkie tot meest talentvolle speler van de Jupiler League werden verkozen, zaten ze allebei nog niet bij het eerste. Frenkie is zelfs een maand ouder. Er was daarnaast interesse van buitenlandse clubs en ook zijn oud-trainer Marcel Keizer heeft bevestigd hoe goed hij was. We zullen het nooit te weten komen."

Hoe zorg je ervoor dat je tijdens al dat speculeren over de kwaliteiten van de Appie die we nooit zullen leren kennen, niet die jongen vergeet die in Geuzenveld aan het revalideren is?

"Het helpt om dicht bij hem te zijn, de liefde van zijn familie te voelen en zijn ontwikkeling te zien. Dat is het beste medicijn om het perspectief in beeld te houden. De familie Nouri helpt bovendien door niet verbitterd te raken, dat zijn emoties die zij niet kennen. Uiteindelijk zal er een rechtvaardige uitkomst komen, daar heeft onze boosheid geen invloed op. De familie heeft nooit de deur dicht gehouden voor de club. Hun band met Ajax en de supporters is fantastisch. Maar het vertrouwen dat geschaad is, kan moeilijk worden hersteld."

Hoe voelt het om met dit boek op plek één van de bestsellerlijst te staan?

"Ik speel een ondergeschikte rol. Het gaat om Appie en zijn familie. Het is het meest dankbare, maar tegelijkertijd het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb. Het is mijn eerste boek, dus ergens voelt het als scoren bij je debuut. Dat heb ik van iemand afgekeken."