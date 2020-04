Het auteursduo Nicci Gerrard (62) en Sean French (61) schrijft inmiddels 25 jaar samen en heeft alleen al in Nederland ruim zes miljoen boeken verkocht. In gesprek met NU.nl vertelt het Britse echtpaar over hun nieuwe thriller, hun bijzondere werkwijze en hun mogelijke pensioenplannen.

Hoe ziet jullie leven er in deze vreemde periode uit?



Nicci Gerrard: "Voor ons is er nu niet veel veranderd. We wonen afgelegen en zijn normaliter ook veel thuis om te schrijven."

Sean French: "Momenteel werken we aan ons nieuwe boek. Nee, dat gaat niet over het coronavirus. Ik kan me voorstellen dat veel thrillerauteurs nu een boek schrijven over mensen die thuis vastzitten. Maar dat boek gaan wij niet maken, haha."

Gerrard: "Ik kan me wel voorstellen dat de huidige, ongewone wereldsituatie indirect invloed heeft op wat je schrijft. Iedereen merkt ineens dat hij of zij kwetsbaar is en dat we niet de volledige controle over onze gezondheid hebben."

French: "Iedereen voelt zich nu minder veilig. Dat gevoel komt ongetwijfeld terug in een roman, maar dan in een ander soort verhaal dan een boek dat gaat over corona."

Nicci French in het kort Koppel trouwt in 1990, krijgt twee dochters en woont in Suffolk nabij Londen

In 1997 komt hun eerste psychologische thriller The Memory Game uit. Pas bij het vierde boek wordt duidelijk dat niet alleen Gerrard, maar ook French verantwoordelijk is.

Het duo brengt bijna elk jaar een nieuw boek uit en schreef samen al 25 boeken.

Hoofdpersoon in hun boeken is vaak een jonge, moderne, sterke, maar ook kwetsbare vrouw.

Van 2011 tot 2018 verschijnen acht delen rond het personage Frieda Klein.

Wereldwijd verkoopt het duo meer dan acht miljoen boeken. Meerdere verhalen werden verfilmd, waaronder de thriller Killing Me Softly uit 2002.

Jullie nieuwe literaire roman In hechtenis speelt zich af in een gevangenis en sluit dus enigszins onverhoopt aan op het gevoel van ingeperkte vrijheid dat nu heerst. Hoe kwamen jullie op dit idee?



French: "We speelden al langer met het idee dat het hoofdpersonage haar eigen misdaad gaat onderzoeken. We wilden het gevoel van gevangen zijn graag gebruiken in deze verhaalsetting."

Gerrard: "Eerst speelde de roman zich alleen af in haar hoofd. We merkten dat dit niet werkte en besloten toen de gevangenis als setting te gebruiken."

French: "We zijn gedurende de afgelopen jaren vaak in gevangenissen geweest voor research. Je kunt erover lezen of er iets over horen en zien, maar je kunt je niet voorstellen hoe het in de gevangenis voelt als je er nog niet geweest bent. Met dit boek willen we dat gevoel overbrengen, hoe het voelt als je vastzit en niet weg kunt. Hoe angstig die situatie is."

Gerrard: "Het gevoel dat de celdeur achter je sluit en je niet kunt ontsnappen, ook niet aan je eigen gedachten. Het idee dat ruimte en tijd daar compleet verdwijnen. Maar ook dat je je eigen vrijheid misschien voor lief neemt."

Hoofdpersoon in het boek is Tabitha, die een moord heeft gepleegd en zich hierover niets meer kan herinneren. Net als in jullie andere romans is het hoofdpersonage weer een vrouw. Is dat een bewuste keuze?

French: "Het is best gek, maar het is toevallig zo gelopen. Toen we samen begonnen te schrijven en de auteursnaam Nicci French uitkozen, was het logisch om bij zo'n naam ook een vrouwelijk hoofdpersonage te hebben. De verhaalsituaties die we bedenken, sluiten ook altijd beter aan op een vrouwelijk personage."

“We werden een soort van verliefd op onze hoofdpersoon Tabitha.” Sean French

Gerrard: "Maar wat we nooit willen in onze boeken, is een situatie creëren waarbij de vrouw door een man gered moet worden. Dat moeten ze zelf doen."

Jullie brengen tijdens het schrijven veel tijd door met een personage. Kweek je dan een soort band met haar, in dit geval met Tabitha?



French: "Het leven van Tabitha is heel donker - ze is vreselijk depressief en heeft rock bottom bereikt. Desondanks hebben we toch heel veel plezier bij het schrijven gehad. Toen we haar verhaal op papier zetten, werden we een soort van verliefd op haar, je gaat ontzettend op in haar leven."

Gerrard: "Er overkomen haar heel slechte dingen, daar worstelen we altijd wel mee. Het liefst wil je haar beschermen. Maar dat kan niet: je moet haar situatie erger en nóg erger maken, je wil elk mogelijk obstakel voor haar creëren."

Tijdens het schrijfproces schrijven jullie om beurten passages, die jullie vervolgens weer van elkaar bewerken. Ik kan me voorstellen dit behoorlijk wat tijd kost.

Gerrard: "Ja, het duurt enorm veel langer dan wanneer je alleen schrijft, omdat je elkaars teksten leest en aanpast, en dat doen we ook niet tegelijk. Dus al die moeite moet wel iets opleveren. En dat is Nicci French. Het is geen samenvoeging van ons tweeën, maar echt een nieuwe schrijver die we op de één of andere manier hebben gecreëerd."

“Ik schrijf altijd met Nicci in mijn achterhoofd.” Sean French

French: "We schrijven allebei heel anders. Om tot Nicci French te komen praten we samen heel veel over de verhaalsetting en de reis die de hoofdpersoon doormaakt."

Gerrard: "We bekijken het personage van heel dichtbij, zo intiem mogelijk, zodat we haar allebei heel goed kennen. Alleen dan lukt het om Nicci French te 'bereiken'."

Is het schrijven op deze manier na 25 jaar inmiddels al routine geworden?



French: "Nee. Het blijft spannend, maar ook leuk, wanneer we aan een nieuw boek beginnen. Het moet een avontuur zijn. Als het aanvoelt als routine, is de magie verloren."

Gerrard: "Als we samen schrijven, voelt het een beetje alsof we de wereld ontdekken. En je blijft van elkaar leren, zo waardeer ik Seans dynamische schrijfstijl."

French: "Ondanks dat onze stijlen erg verschillen, schrijf ik altijd met Nicci in mijn achterhoofd. Hoe zou zij hierop reageren, wat vindt zij ervan?"

Jullie zijn 61 en 62 jaar en zouden binnenkort met pensioen kunnen. Staat dat op de planning?



French: "Nee, ik wil nooit met pensioen. Een voetballer kan op een gegeven moment letterlijk niet meer door, maar dat geldt niet voor ons. Mensen en hun psychologie blijven altijd interessant. We zouden nog wel duizend jaar kunnen doorschrijven. We hebben een geheime collectie met verhaalideeën liggen. Uit die verzameling hebben we ook het idee gehaald voor het boek dat we nu schrijven. Het ging om een briefje met een korte zin erop - waar en wanneer we het hebben opgeschreven weten we niet meer. Maar die gedachte was zo intrigerend, dat er een heel boek uit is voortgekomen."

Gerrard: "We mogen er nog niets over zeggen, maar ik kan wel vast verklappen dat het heel anders wordt dan de rest van onze boeken."