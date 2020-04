"Knuffels, geen kogels" is het beleid van de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador sinds zijn aantreden in december 2018. Het was een opluchting voor de bevolking, maar wat uiteindelijk volgde was het bloedigste jaar in de geschiedenis van het land. Waarom lijkt de drugsoorlog in Mexico oneindig?

34.582 moorden telde het land vorig jaar. Een recordaantal doden dat zelfs het meest dodelijke jaar tot dan toe, 2018, overtroefde. En daarvoor was 2017 het dodelijkste jaar dat gemeten was sinds 1997, het jaar waarop de officiële tellingen begonnen.

Zelfs tijdens de coronacrisis houden de schietpartijen niet op, iets wat president López Obrador wel had gehoopt. Zo vielen deze maand in het noorden van het land in de stad Madera nog negentien doden bij een schietpartij tussen bendes.

Hoe weinig grip de overheid heeft op het geweld in het land, wordt pijnlijk duidelijk op dagen als 17 oktober 2019. Mexicaanse veiligheidstroepen arresteren een van de zonen van drugsbaas Joaquín 'El Chapo' Guzmán, maar laten hem weer vrij na hevige vuurgevechten waarbij meerdere doden vallen.

“Het antidrugsbeleid van de president is erg verwarrend.” Deborah Bonello, Mexicaanse journalist

President López Obrador (ook wel AMLO genoemd, naar zijn initialen) verdedigt dit besluit, maar Deborah Bonello van Mexico Reporter, kan er kort over zijn: "Het was ongelooflijk gênant."

De journalist werkt sinds 2006 als verslaggever in Latijns-Amerika en schrijft, naast voor haar eigen website, onder meer voor The Telegraph en VICE. Het is het jaar dat de toenmalige Mexicaanse president Felipe Calderón de grootschalige 'war on drugs' begint. En ook zijn opvolger Enrique Peña Nieto zet het proces van militarisering voort.

"Het beleid van AMLO is daarentegen erg verwarrend als het gaat om het bestrijden van drugscriminaliteit", vertelt ze over de huidige president. Zo focust hij zich, anders dan zijn voorgangers, vooral op het sociaal-economische aspect van de drugscriminaliteit en geeft hij bijvoorbeeld subsidies aan bedrijven die stageplekken aanbieden aan jongeren uit kansarme gebieden.

64 Video Mexico geeft beelden vrij van arrestatie zoon 'El Chapo'

'Jongeren kunnen geen kant op'

"Op de lange termijn zorgt de huidige aanpak wel voor het minder aantrekkelijk maken van de misdaad: je creëert meer mogelijkheden voor ze", zo legt de journalist uit. Wil Pansters, hoogleraar en Mexicodeskundige aan de Universiteit Utrecht, is het met haar eens. "Waarom zitten die jongeren in de georganiseerde misdaad? Omdat ze geen kant op kunnen en geen mogelijkheden hebben om iets anders te bereiken."

De sociaal-economische kant van zijn beleid is door Bonello en een groot deel van de Mexicaanse bevolking dan ook met open armen ontvangen. En daarbij maakt de president werk van het bestrijden van corruptie bij onder meer de lokale politie, die de georganiseerde misdaad jarenlang in de hand heeft gewerkt.

“Het probleem is dat de georganiseerde misdaad in Mexico zich nu met veel meer bezighoudt dan drugs.” Wil Pansters, hoogleraar en Mexicodeskundige

Het is een frisse wind in vergelijking met zijn voorgangers, die vooral de focus hadden op militarisering. Maar het probleem is volgens Bonello dat de president verder weinig spierballen toont. Ze noemt daarbij de mislukte arrestatie van de zoon van 'El Chapo' als voorbeeld.

"Het is geen toeval dat het geweld toeneemt als hij zijn voet van het gaspedaal haalt. Kartels lijken nu te denken: je kan doen wat je wil, er zijn geen gevolgen."

Kingpin-strategie zorgde voor versplintering

Daarbij komt ook nog dat er niet echt meer sprake is van kartels met duidelijke allianties en territoria. Dat is volgens de experts mede veroorzaakt door de zogeheten kingpin-strategie, die neerkwam op het arresteren of doden van de leider van een criminele organisatie. Zoals we bijvoorbeeld bij 'El Chapo' zagen, die begin 2016 werd opgepakt.

"De kingpin-strategie is tot op zekere hoogte succesvol geweest, maar het heeft ook geleid tot meer afsplitsing en daarmee meer onderling geweld", zo schetst Bonello. "Als je het hoofd van de slang eraf hakt, groeien er drie nieuwe hoofden aan. Dertig jaar geleden kon de president de telefoon oppakken, een paar belletjes plegen en de belangrijkste mensen van de kartels spreken. Nu zijn er te veel kleine cellen."

"Er is veel gebeurd sinds 'El Chapo' is opgepakt", vult Pansters aan. "Het heeft allerlei dynamieken in werking gezet en het gevolg van allerlei verschillende groepen, waarvan de allianties ook snel wisselen, is dat er veel geweld is. En het verplaatst zich ook heel nadrukkelijk naar andere gebieden."

Dat komt volgens de hoogleraar ook omdat er eigenlijk geen sprake meer is van 'drugskartels'. "Het probleem is dat de georganiseerde misdaad zich nu met veel meer dingen bezighoudt, zoals afpersing, mensenhandel en het aftappen van benzine."

Een plaats delict van een schietpartij in Mexico. (Foto: Pro Shots)

'El Mencho stapt in ruimte Sinaloa'

Een groep die heeft geprofiteerd van de afsplitsingen uit de grotere kartels, is Cártel de Jalisco Nueva Generación, oftewel het 'Nieuwe Generatie Jalisco-kartel'. "Ze hebben deels gebruikgemaakt van de arrestatie van 'El Chapo' en de verzwakking van het Sinaloa-kartel", zo legt Bonello uit.

Het kartel, met als leider Nemesio Oseguera Cervantes ('El Mencho') is in rap tempo territorium aan het winnen. "Je hoort veel mensen over ze praten. Ze hebben een reputatie dat ze grof geweld gebruiken. Zo hebben ze in 2015 een legerhelikopter neergehaald met een raketwerper", aldus de journalist.

"Ze willen een nieuwe, leidende club vormen", beaamt Pansters. "Als ze de kans zien territorium in te pikken, doen ze dat." Maar, zo zegt Bonello, "het is wel moeilijk om te zien met hoeveel ze werkelijk zijn. De media houden ook wel van een 'villain', dus mogelijk maken ze daar ook imagotechnisch gezien gebruik van. Dat neemt niet weg dat ze dorstig zijn voor macht."

“De president moet nu laten zien dat er consequenties volgen na geweld.” Deborah Bonello, Mexicaanse journalist

Ondanks de toegenomen moordpartijen, sluit hoogleraar Pansters niet uit dat de aanpak van president López Obrador nog gaat werken. "Het is een beleid van de lange adem."

Hij wijst er bovendien op dat de president de uit militairen, politieagenten en mariniers bestaande Nationale Garde in het leven heeft geroepen en daarmee toch ook op militair vlak daadkracht wil laten zien. "De Nationale Garde gaan mensen herkennen op straat." Wel is er al de kritiek dat zij grotendeels als grenswachten worden ingezet.

Journalist Bonello constateert dat López Obrador voorlopig net zo min als zijn voorgangers de oplossing gevonden heeft. "AMLO moet op veel fronten hard gaan werken. Baangelegenheid creëren, wat hij nu dus probeert, maar ook laten zien dat er consequenties volgen na geweld. Toen hij president werd, was er veel hoop, maar er is nu vooralsnog teleurstelling."