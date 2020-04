NUweekend BN'ers geven tv-tips in quarantainetijd: 'Tiger King is de bom' Slideshow Infographic Video Nu het duidelijk is dat we voorlopig nog veel tijd thuis zullen doorbrengen, maken Netflix, Videoland en de rest van de streamingdiensten weer overuren. NU.nl vraagt bekende Nederlanders naar hun favoriete titels, voor als je even niet meer weet wat je moet kijken.