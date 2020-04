2020 zou het jaar worden van de definitieve doorbraak van elektrisch rijden in Nederland. Met nieuwe, relatief betaalbare modellen op de markt, zakelijke rijders die nog altijd van fiscale voordelen gebruik kunnen maken en als klap op de vuurpijl de aankoopsubsidie voor particulieren. De coronacrisis zorgt onvermijdelijk voor een terugslag voor de elektrische auto. Maar kan uiteindelijk ook juist een positieve impuls geven.

Vorig jaar werden er zo'n 50.000 volledig elektrische auto's op kenteken gezet en eindigde de Tesla Model 3 als bestverkochte auto. Het aantal was bijna het dubbele van de oorspronkelijke verkoopprognose van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In 2020 zou het allemaal nog beter worden, zo was de gedachte. Er staat voor dit jaar een keur aan nieuwe modellen in de prijslijst, van betaalbare elektrische stadsauto's tot elektrische versies van succesnummers als de Opel Corsa en de Peugeot 208.

Daarnaast zijn er interessante nieuwkomers voor de zakelijke markt in aantocht en ook de stijlgevoelige consument komt dit jaar aan zijn trekken met modellen als de Honda e en de elektrische MINI.

Het uiterlijk van de Honda e is bijzonder te noemen. (Foto: Honda)

Markt op z'n kop

Met de bestaande fiscale voordelen voor zakelijke rijders - zij betalen 8 procent bijtelling gerekend over de eerste 45.000 euro - en de in maart aangekondigde aanschafsubsidie voor een elektrische auto voor particulieren kon de definitieve doorbraak niet uitblijven.

Voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto is een bedrag van 4.000 euro beschikbaar, mits het voertuig niet duurder is dan 45.000 euro. Het subsidiebedrag voor de aankoop of private lease van een tweedehands elektrische auto is 2.000 euro. Daarmee moet een elektrische auto voor veel meer mensen financieel haalbaar zijn.

En toen brak het coronavirus uit.

'Mogelijk rijden veel potentiële autokopers langer door'

"Je kan ervan uit gaan dat er uiteindelijk fors minder besteld gaat worden. Elektrische auto's worden veelal door leasemaatschappijen en bedrijven ingezet en daar staan investeringen on hold. In april en mei zullen we zien wat de effecten zijn. Bij particulieren staat het hoofd sowieso niet naar het kopen van een auto, laat staan een elektrische", aldus Tom Huyskens van BOVAG.

"Ook bij elektrische auto's zal de terugval er komen vanwege het fors gedaalde consumentenvertrouwen en het onzekere vooruitzicht rondom de duur van de maatregelen en de economische impact die er onmiskenbaar is", zegt Rico Luman van het ING Economisch Bureau.

Hij voegt eraan toe dat het weliswaar gunstig is dat er dadelijk een subsidie is, maar dat dit niet betekent dat consumenten direct tot aanschaf over zullen gaan. De regeling geldt immers in principe ook in 2021, terwijl zaken als geen bpm en geen motorrijtuigenbelasting tot 2025 gelden.

"Het zou goed kunnen dat een deel van de potentiële particuliere autokopers dit jaar nog door blijft rijden in hun bestaande auto."

De Tesla Model 3 blijft het goed doen in Nederland. (Foto: AutoWeek)

Voorlopig rolt er geen nieuwe auto van de band

En dan is er nog een probleem; de fabrieken zijn momenteel dicht. Er rolt voorlopig geen elektrische auto meer van de band. Populaire modellen van BMW, Hyundai, Kia en Tesla zijn gewoon leverbaar omdat er voldoende voorraad is. In sommige gevallen is de levertijd zelfs korter, omdat er minder bestellingen binnen komen.

Maar merken zoals DS, Opel en Peugeot hebben tot op heden alleen dealerauto's voor testritten geproduceerd, geen auto's voor klanten. De genoemde fabrikanten, allen onderdeel van het PSA-concern, gaan er vooralsnog van uit dat ze in het tweede kwartaal auto's uit kunnen leveren. Niemand kan echter met zekerheid zeggen wanneer er weer geproduceerd mag worden.

De Volkswagen ID.3 liep al sinds afgelopen november van de band, maar bij die auto's is het volgens aanhoudende geruchten de vraag of ze wel op tijd af zijn. De reeds geproduceerde exemplaren zouden met softwareproblemen kampen. Toch geeft importeur Pon te kennen dat de marktintroductie "nog steeds gepland staat voor deze zomer".

Elektrische auto's voor fabrikanten noodzaak

Goed nieuws voor de elektrische auto's is in dat kader de Europese regelgeving. Die dicteert dat auto's niet een onbeperkte hoeveelheid CO2 mogen uitstoten. Per 1 januari van dit jaar is de limiet voor de gemiddelde vlootuitstoot van nieuw in de EU verkochte auto's teruggebracht tot nog maar 95 gram per kilometer.

Om torenhoge boetes te voorkomen, hebben merken dus elektrische auto's nodig die de gemiddelde uitstoot drukken. Luman: "Het ziet er nu nog niet naar uit dat deze regels worden versoepeld als gevolg van de corona-impact."

Maar de belangrijkste pion in de opmars van de elektrische auto blijft de consument. Kijkend naar de gebruikskosten kan het goed zijn dat consumenten wel de stap durven wagen, schetsen experts. In elk geval naar het voordeliger segment.

"Als de uitbraak onder controle komt en mensen de draad weer oppakken in financieel onzekere tijden kan een elektrische auto de meest voordelige optie zijn vanuit kostenoogpunt. Dat geldt voor particulieren maar zeker voor bedrijven", aldus BOVAG.

"Consumenten zullen minder snel veel extra willen betalen voor groen en luxe. Dat hoeft niet ongunstig te zijn voor relatief betaalbare elektrische auto's. Voor de duurdere modellen overigens nog wel", stelt Luman.

Elektrische auto's zijn immers vrijgesteld van wegenbelasting (mrb) en ook de belasting van personenwagens en motorrijwielen (bpm) ontbreekt. Daarnaast zijn de onderhoudskosten lager en kan het opladen een stuk voordeliger zijn dan tanken. Bijvoorbeeld als je veel thuis of op het werk kunt laden.

Laden is al snel voordeliger dan tanken. (Foto: Hyundai)

'We leren nu dat een groot rijbereik misschien niet nodig is'

Henk Meiborg, medeoprichter van adviesbureau Emodz, ziet nóg een positief aanknopingspunt in de huidige situatie, zeker als het aankomt op de benadering van werk en mobiliteit en daarmee elektrisch rijden. "We slechten nu allerlei drempels. Thuiswerken gaat beter dan gedacht en ook overleg en een bepaalde mate van interactie lukt prima met audio- en videoverbindingen."

In plaats van meerdere zakelijke afspraken op een dag of per week zouden in de nabije toekomst netwerkbijeenkomsten gepland kunnen worden, zegt Meiborg, zodat alles in een keer afgerond kan worden. Dan hoef je tevens minder kilometers af te leggen. Dat maakt de terugverdientijd van een elektrische auto weliswaar wat langer, maar je hebt tevens een minder kostbaar exemplaar nodig.

"Misschien zal de huidige periode wel uitwijzen dat je helemaal geen elektrische auto met een groot accupakket en een groot rijbereik nodig hebt. Dan zou bijvoorbeeld de nieuwe Mazda CX-30 met een actieradius van zo'n 200 kilometer volstaan."

Aan een Mazda CX-30 heb je wat Meiborg betreft straks wellicht genoeg. (Foto: Mazda)