Prins Harry en Meghan Markle hebben deze week afscheid genomen van hun koninklijke taken en hebben hun woonplaats in Canada verruild voor een ander leven in het minder rustige Hollywood. Maar wat gaat het koppel daar de komende maanden doen?

Dat Harry en Meghan op 31 maart afscheid zouden nemen van het Britse koningshuis was al even bekend, maar dat ze deze tijd zouden aftrappen in de Verenigde Staten verraste vorige week de hele wereld. Eigenlijk werd zelfs verwacht dat het echtpaar, dat de afgelopen maanden in Canada woonde, wegens de coronacrisis weer tijdelijk zou terugkeren naar Engeland.

"Binnen de Britse koninklijke familie was er hoop dat Harry en Meghan wellicht zouden terugkomen om iets te kunnen doen voor de Britse gezondheidszorg, maar niet dus", vertelt RTL-correspondent Anne Saenen.

De royaltykenner had niet verwacht dat het stel en hun zoontje Archie al zo snel naar de VS zou verhuizen. "Ik dacht dat ze in Canada aardig geaard waren, dus de verhuizing naar Hollywood is een opmerkelijke stap", zegt Saenen.

'In Amerika hoeven ze minder aan regels te voldoen'

Jeroen Snel, koningshuisdeskundige van Blauw Bloed, vindt het vooral vreemd dat het stel het rustige Canada verlaat voor Los Angeles, het epicentrum van de paparazzi. "Want een reden voor hen om weg te stappen uit het koninklijk huis, is de grote media-aandacht die zij kregen. In Canada was dat inderdaad een stuk minder, maar Harry en Meghan zullen in Hollywood continu gefotografeerd worden", vertelde hij eerder aan NU.nl.

Saenen ziet het echter iets anders: "Ze vertrokken ook uit Engeland omdat het koningshuis een enorme druk zette op hun mentale gezondheid. In Amerika hoeven ze minder aan traditie en regels te voldoen dan in Engeland."

De koningshuiskenner vindt het daarom oneerlijk dat veel media de schuld op Meghan schuiven en daarbij stellen dat ze naar Amerika wil om daar een glamourleven te kunnen leiden. "Meghan is geen trekpop, die is gewend om te vechten voor haar ambities. Daarbij is het duidelijk dat Harry tot over zijn oren verliefd op haar is, dus die wil ook aan haar wensen voldoen."

Het echtpaar met hun bijna een jaar oude zoontje Archie. (foto: BrunoPress)

'Harry en Meghan zijn populair bij minderheidsgroepen'

De prins en de voormalig actrice moesten deze week ook afscheid nemen van hun merknaam Sussex Royal, wat ze afgelopen dinsdag deden met een laatste Instagram-post op het gelijknamige account. Het paar liet weten voorlopig niet aanwezig te zijn op sociale media en wil zich inzetten voor het zoeken van oplossingen voor problemen in de huidige coronacrisis.

Hoe ze dat precies gaan doen, is volgens Saenen nog niet duidelijk. "Misschien dat ze ziekenhuisbezoeken gaan doen, maar ik verwacht dat ze zich gaan focussen op mentale zorg."

"William en Kate doen dat ook, zij steunen een campagne die zich focust op de geestelijke gezondheid van het Britse volk tijdens de coronacrisis. Ik kan me voorstellen dat Harry en Meghan ook op die toer gaan, zeker omdat het een thema is waar zij zich al regelmatig voor inzetten."

Het goede doel zal het voornaamste zijn waar het koppel zich de komende tijd mee zal bezighouden, verwacht de koningshuiskenner. "Ze zijn er enorm goed in en ze krijgen er ook duidelijk veel volgers mee. Harry en Meghan zijn hierdoor enorm populair geworden bij jongeren en minderheidsgroeperingen. Dat zullen ook de twee groepen zijn waar ze zich met hun bezigheden op zullen richten. Het komt natuurlijk ook doordat het hier gaat om een prins met een Hollywoodster aan zijn zijde. Ze hebben een enorm netwerk, waardoor ze veel kunnen bereiken."

Gaat Meghan weer acteren?

De onverwachte verhuizing naar Los Angeles deed veel media fluisteren dat dit het besluit is van Markle, die niet alleen naar de plaats zou willen terugkeren vanwege haar familie die daar woont, maar ook omdat ze haar Hollywoodleven weer tot leven zou willen wekken. Dat zit er niet in, stelt Saenen.

"Ze schijnt tegen haar nieuwe agent gezegd te hebben dat ze geen klussen wil doen die het koningshuis mogelijk in verlegenheid brengen. Dat ze gaat acteren, kan ik me dus niet voorstellen. Ik zie haar geen stomende scènes als in Suits meer spelen."

Wel ziet de koningshuisdeskundige het voor zich dat Markle wellicht meer inspreekwerk doet voor documentaires - deze week kwam haar 'debuut' Elephant uit - en dat ze wellicht zelf ook een documentaire gaat maken. "In de stijl van de documentaire die zij lieten maken over hun reis in Afrika. Over de goede doelen die zij steunen, bijvoorbeeld over feminisme of black lives matter."

Harry en Meghan zetten zich regelmatig in voor goede doelen, zoals de voedselbank. (foto: BrunoPress)

'De deur blijft wagenwijd voor hen open'

Ook gaan er geruchten dat Markle haar eerder gestopt lifestyleplatform The Tig weer nieuw leven wil inblazen en ook een nieuw kookboek op de planning heeft staan. In 2018 bracht ze al eerder een culinair boek uit, met recepten die ze samenstelde met slachtoffers van een grote flatbrand in Londen.

"Het uitbrengen van een kookboek of een lifestyleplatform vormt geen problemen voor het koninklijk huis", zegt Saenen. "Zeker niet als er onderwerpen behandeld worden als feminisme. Als het maar geen site wordt die draait om kleding en glitter en glamour."

Het lijkt er in elk geval op dat het koppel, dat nu waarschijnlijk in een huurwoning verblijft, Amerika als nieuwe thuisbasis krijgt. De prins zou volgens bronnen bezig zijn met het aanvragen van een verblijfsvergunning. "Ze schijnen op zoek te zijn naar een huis", zegt Saenen. "De foto's daarvan zijn al online verschenen en als ik hen was, zou ik het kopen: het is een leuk optrekje."

En mocht het nieuwe leven van het stel in Amerika of Canada toch geen succes zijn, dan kunnen ze in principe nog terugkeren in hun rol als hertog en hertogin van Sussex. Vanaf deze maand gaat de zogenaamde review period van start, die een jaar duurt en waarin zowel Harry en Markle als het koninklijk huis bekijken hoe alles gaat.

"De deur voor Meghan en Harry blijft tot die tijd wagenwijd openstaan voor hen", besluit Saenen.