Nu het duidelijk is dat we voorlopig nog veel tijd thuis zullen doorbrengen, maken Netflix, Videoland en de rest van de streamingdiensten weer overuren. NU.nl vraagt bekende Nederlanders naar hun favoriete titels, voor als je even niet meer weet wat je moet kijken.

Miljuschka Witzenhausen (presentatrice, tv-kok)

"Als meisje heb ik vroeger alles gespaard van Disney. Poppetjes, videobanden... Sinds een paar dagen hebben we Disney+, dus nu kan ik alles weer in goede kwaliteit terugkijken. Films als The Lion King zijn zo vet om weer te zien. Ik ben dus langzaam Disney+ aan het uitspelen. Verder kijk ik alles met eten. Op Videoland kun je Miljuschka in Vietnam terugkijken, als je honger hebt naar mooie foodreizen."

Arie Boomsma (presentator)

"Ik heb heel erg genoten van The Goop Lab (documentaireserie over het lifestylebedrijf van actrice Gwyneth Paltrow, red.), en dan met name de aflevering met 'iceman' Wim Hof. Het gaat over hoe je leert omgaan met stress en koude temperaturen. Wat weer symbool staat voor de rest van het leven. Het is mooi in beeld gebracht en het wordt goed uitgelegd."

"Een wat oudere serie die ik aanraad is Chef's Table. Dat gaat over veel meer dan eten en koken, maar vooral over de visie van de chefs. Die volgen hun hart en doen alles net even anders dan de rest. Dat geldt ook voor The Defiant Ones, een mooie muziekdocumentaire over Dr. Dre en Jimmy Iovine, die samen Beats Electronics oprichtten. Iovine is echt een visionair."

Britt Dekker (presentatrice)

Vanaf maandag 6 april is Britt Dekker zelf weer op de buis in Britts Gouwe Ouwen, waarbij ze meeloopt in een verzorgingstehuis voor ouderen. Zelf kijkt ze graag naar de documentairereeks Tiger King op Netflix. In de online veel besproken serie wordt het verhaal verteld van Joe Exotic, de eigenaar van zo'n 200 wilde katten, waaronder leeuwen en tijgers. Zijn vete met Carole Baskin, eigenaresse van Big Cat Rescue, loopt uit de hand. "Tiger King is echt de bom, verder hoef ik er niets over te zeggen, no words needed", aldus Dekker.

Eva Koreman (radio-dj bij NPO 3FM)

Eva Koreman, die eerder deze week een nieuw middagprogramma op zender NPO 3FM is begonnen, samen met Frank van der Lende, heeft een handvol tips.

"Allereerst natuurlijk Tiger King. Met deze documentaireserie val je van de ene verbazing in de andere. Ik moest het af en toe echt even terugspoelen om te kijken of iets echt werd gezegd of gedaan. De hele situatie is niet alleen spannend en absurd, maar vooral ook verdrietig voor de dieren. Er wordt ook continu met gevoel van sympathie en antipathie gespeeld, omdat de ene persoon nog erger is dan de ander. De persoon die hier zonder oordeel naar kan kijken is de nieuwe Dalai Lama."

Koreman gelooft naar eigen zeggen niet in 'guilty pleasures', maar alleen in 'pleasures' en zo omschrijft ze RuPaul's Drag Race, een talentenjacht voor dragqueens. "Het is een over the top spektakel. Het is creatief, grappig, dramatisch en je leert ervan over je eigen vooroordelen en de cultuur van de dragscene.

Verder raadt de dj de Britse serie Years & Years aan, die op NPO Start te bekijken is. "Dit is voor iedereen die Black Mirror gebinged heeft. Er wordt ontzettend goed geacteerd met uitgediepte personages." Qua films raadt Koreman Midsommar aan. "Die film is heel intens, maar cinematografisch echt prachtig." Room had de spannendste scène die ze in jaren heeft gezien. "Ik werd er helemaal kortademig van, zo spannend!"

“Er wordt ook continu met gevoel van sympathie en antipathie gespeeld, omdat de ene persoon nog erger is dan de ander. De persoon die hier zonder oordeel naar kan kijken is de nieuwe Dalai Lama” Eva Koreman over Netflix-documentaire Tiger King

Giel Beelen (radio-dj bij Veronica)

"Ik ben persoonlijk meer van de podcasts dan van televisie, series en films, maar ik heb de afgelopen weken wel regelmatig van die documentaires als Planet Earth zitten kijken. Dat is wel echt een wondermiddeltje in deze tijd. Je denkt even lekker aan niks en geniet van de schoonheid van de wereld. Ik vond het zelf heel prettig dat het even niet over mensen ging."

Sander Lantinga (radio-dj bij Radio 538)

"Ik heb de afgelopen dagen vooral naar Love Is Blind, zo'n realitydingetje op Netflix, gekeken. Daarin gaan vrijgezelle heren en dames met elkaar daten in een studio, terwijl er een scherm tussen zit en ze elkaar dus niet kunnen zien. Ze leren elkaar kennen op basis van stemmen en wat ze elkaar te vertellen hebben. Het uitgangspunt is wel dat er getrouwd dient te worden. Het volledige verloop is dus volledig in de omgekeerde volgorde. Dat zorgt natuurlijk weer voor allemaal toestanden en ongemakkelijke tv."

Joris Marseille (presentator NOS Jeugdjournaal)

"Mijn zoon kreeg vanuit school de tip mee om op Netflix The Letter For The King te kijken, dus daar zijn we nu mee bezig. Het is zeker een aanrader voor kinderen en sowieso leuk dat er een grote internationale serie is gemaakt gebaseerd op het Nederlandse boek van Tonke Dragt."

Verder kijkt de presentator van het NOS Jeugdjournaal ernaar uit om met het vierde seizoen van La Casa De Papel te beginnen, dat op vrijdag 3 april verscheen. "Ik ben groot fan dus ik kan niet wachten om daarmee te beginnen." Ook kijkt Marseille reikhalzend uit naar de documentaireserie The Last Dance over basketballer Michael Jordan en zijn club Chicago Bulls die op 20 april verschijnt. "Daar heb ik zo ongelofelijk veel zin in!"

Linde Schöne (zangeres)

"Ik ben nu halverwege het tweede seizoen van The Handmaid's Tale (te zien op Videoland, red.). Die serie is echt heel sick. Het is eigenlijk helemaal verkeerd om nu te kijken, want je wordt er best wel paranoïde van. Je gaat nadenken over hoe makkelijk je in een land in een gestoorde situatie terecht kan komen. Het voordeel is wel dat je er vanzelf een hekel aan mannen van krijgt, dus ik heb gelijk al mijn datingapps maar weer verwijderd."