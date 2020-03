NUweekend Juist nu nuttig: dit leerden Taiwan, Hongkong en Singapore van de SARS-crisis Slideshow Infographic Video 127 x gedeeld COVID-19 is officieel een pandemie en Nederland is - zo goed en zo kwaad als het gaat - op slot gegaan. We kijken naarstig naar het buitenland om te zien hoe onze maatregelen opwegen tegen die van anderen. Italië verandert steeds meer in een schrikbeeld, maar zo drastisch ingrijpen als het autoritaire China is ook niet aanlokkelijk. Taiwan, Singapore en Hongkong hebben opvallend veel succes met een middenweg. Ze hebben geleerd van de SARS-epidemie.