De deze week op 78-jarige leeftijd overleden Liesbeth List heeft een hoop mensen geraakt met haar stem, haar muziek en door wie ze was. NU.nl spreekt met verschillende artiesten en acteurs die speciale herinneringen aan haar ophalen.

Frank Boeijen produceerde in 1994 het album List voor de zangeres en de twee raakten daarna bevriend.

"Liesbeth is een bescheiden, dankbare vrouw", vertelt Boeijen. "Een heel erg prettig iemand om mee samen te werken. Lekker eigenwijs, dat hoort ook."

De zanger luisterde als kind al naar de muziek van Ramses Shaffy en List. "Daarmee ben ik opgegroeid. Het was dus heel bijzonder om met een jeugdheldin samen te werken. Een groot chansonnière met een prachtig timbre."

Wat Boeijen zich herinnert aan List is haar immer aanwezige elegantie. "Als we samen gingen eten, haalde ik haar op bij haar Amsterdamse grachtenpand. Ik kleedde me speciaal netjes aan, maar Liesbeth zag er altijd zo geweldig uit, met jurken van Frank Govers. Een elegantie die je nu niet meer ziet. Het is zo'n mooie vrouw."

Indië is volgens de zanger het mooiste nummer van List. "Iedereen kent haar geschiedenis wel: ze heeft in een jappenkamp gezeten, een zwaar leven gehad. Maar ze stond net als Ramses altijd positief in het leven, daar kunnen we een hoop van leren. Indië is het nummer over haar levensgeschiedenis, opgetekend door Freek de Jonge. Een geniale tekst."

Boeijen en List in het DeLaMar Theater in 2013. (foto: BrunoPress)

Renée van Wegberg (35) vertolkte de rol van List in Liesbeth List - de musical en zong haar muziek in de theatertour List, Shaffy en Piaf.

"Ze was voor veel mensen een inspiratie, haar muziek en stem hebben zo veel harten geraakt", vertelt Van Wegberg.

De musicalactrice en zangeres ontmoette List voor het eerst tijdens de auditie voor de musical. "Ik had mijn best gedaan haar goed te bestuderen en thuis voor de spiegel geoefend. Ik had een pruik opgezet, haar befaamde eyeliner en lippenstift opgedaan en zong De Verzoening van Frank Boeijen, terwijl Liesbeth voor mijn neus zat. Het engste dat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Ze pakte een tissue, ik was even bang dat ze het verschrikkelijk vond, maar ze vond het gelukkig heel mooi. Ze was heel lief, stelde me gerust en ik heb haar leren kennen als een bescheiden en warme vrouw."

Van Wegberg in de rol van List tijdens de Musical Sing-A-Long. (Foto: BrunoPress)

Van Wegberg bewondert vooral de manier waarop List in het leven stond. "Liesbeth heeft een turbulente jeugd gehad en veel meegemaakt, maar iedere keer wist ze zich hieruit te vechten en is ze doorgegaan. Ze was onzeker, maar als het licht op het podium aanging, veranderde ze en werd ze zó krachtig. Ze was een soort feniks die steeds uit de as herrees."

Van Wegberg genoot vooral van het nummer Heb het leven lief. "Dat is mijn levensmotto geworden. Liesbeth heeft zoveel voor mij betekend, de manier waarop zij in het leven stond en waarop zij liedjes vertolkte, ook de nummers van anderen. Ze bezong in haar muziek de tegenslagen en successen in het leven. Ik vind het heel bijzonder dat ze Liesbeth - de musical nog heeft kunnen meemaken. Ik zal haar nooit vergeten en hoop dat haar muziek nog lang zal voortleven."

Typhoon (35, echte naam Glenn de Randamie, red.) bewerkte De Tijd Stond Even Stil, een nummer van List en Ramses Shaffy en werd daarna door haar gevraagd om een duet met haar te zingen voor haar album Echo. Ze traden daarna ook samen op tijdens de show van Typhoon met Rico & Sticks in de Ziggo Dome.

De Randamie moest zijn moed bij elkaar schrapen toen hij List voor het eerst ontmoette. "Ik zei: 'Hoi mevrouw List, ik ben Glenn en heb een liedje van u en Ramses bewerkt.' Ik wist niet wat ze ervan zou vinden, maar ze reageerde zo vriendelijk en lief. Het voelde als een soort koninklijke goedkeuring."

Later werd de artiest door haar management benaderd om het duet Ik Betaal te zingen voor haar cd Echo. "Dat was echt zo'n gigantische eer. Ik was van tevoren een beetje zenuwachtig, maar we hebben voordat we gingen opnemen eerst anderhalf uur gesproken over muziek, het leven, de liefde. Liesbeth zei: Ramses zou het mooi gevonden hebben om hierbij te zijn. Voor mij voelde het ook alsof Ramses erbij was. Super bijzonder."

De artiest ontmoette List daarna nog meerdere malen, onder meer bij de repetities voor zijn concert in de Amsterdamse Ziggo Dome in 2016. "Ik dankte haar dat ze mee wilde doen en toen zei Liesbeth, alleen zoals zij dat kon: 'Omdat we van elkaar houden.' Het was zo'n lieve vrouw."

Typhoon en List tijdens hun duet in de Ziggo Dome. (foto: Ben Houdijk)

Ook het concert zelf zal De Randamie niet snel vergeten. "Ik ben best beweeglijk en stootte per ongeluk haar microfoon tegen haar tanden aan. Maar ze ging gewoon door. Wat een geweldenaar. Ik heb vandaag het concert teruggekeken, toen brak ik wel. Die warme herinneringen aan haar neem ik mee en ik wens haar familie en vrienden echt alle sterkte en liefde toe."

Maarten Heijmans (36) speelde de rol van Ramses Shaffy in de serie Ramses (2014) en won hier een Emmy Award en een Gouden Kalf voor.

"Ze was een zangeres van on-Nederlandse allure", zegt de acteur en zanger, die dit jaar een album uitbracht waarop hij nummers zingt van Shaffy. "Een beetje deftig, kunstig, wat Duits en Frans."

Heijmans ontmoette List voor de opnames van Ramses. "Ik vond het best eng om iemand te ontmoeten die Ramses zo goed kende en die zo'n groot onderdeel was zijn leven was geweest. Maar ze stelde me op mijn gemak. Ze was heel warm en wat me opviel, heel kwiek voor haar leeftijd."

Heijmans samen met tegenspeelster Noortje Herlaar (Liesbeth List) in de serie Ramses. (foto: AVROTROS)

Voordat de serie op televisie te zien was, mocht List hem vast bekijken en nodigde ze Heijmans uit om in haar programma een liedje van Shaffy te zingen. "Ze was zo vol lof over de serie, hoe we Ramses daarin hebben geportretteerd, en zo ontzettend dankbaar. Daar ben ik echt door geraakt, want uit haar mond is dat een groot compliment."

Volgens Heijmans is er een groot artiest gestorven. "Het is een groot verlies voor haar omgeving, maar voor de rest van Nederland mogen we blij zijn dat er zo iemand is geweest en die zo'n ontzettend groot repertoire heeft achtergelaten. Zoveel dat we altijd nog iets kunnen luisteren en bekijken. Ik zal zelf ook vanavond zeker een Ramses en Liesbeth-liedje opzetten."

Noortje Herlaar (34) speelde Liesbeth List in de serie Ramses uit 2014.



Herlaar kan zich nog goed herinneren dat ze de zangeres voor het eerst ontmoette in Lists appartement in Amsterdam-Noord, waar ze destijds woonde. "Ik werd bij haar uitgenodigd en mocht haar alles vragen over mijn rol in de serie Ramses."

"Ik vond haar heel eigen en standvastig, ze was niet snel van haar stuk te brengen. En ze kon mooi en levendig vertellen: fysiek, met veel gebaren." In haar liedvertolking vond Herlaar de zangeres "waarachtig". "Dat is een woord dat acteurs wel vaker gebruiken, maar het staat voor mij voor een bepaald talent dat iemand heeft, een diepgang die je vanuit je ziel meebrengt."

Herlaar en Heijmans in de serie Ramses. (foto: AVROTROS)

Herlaar herinnert zich verder dat List opeens een yogaoefening voordeed toen de twee het tijdens haar bezoek hadden over hoe je omgaat met spanningen. "Midden in de woonkamer deed ze ineens die yogapose. En toen was ze al in de zeventig hè."

De actrice weet niet meer of List destijds iets zei over Herlaars vertolking in Ramses. "Ik had stiekem het gevoel dat ze het liever zelf had gedaan. Ze zei dat niet, maar ik had de indruk dat ze nog zo weinig afstand had tot alles. Als ze vertelde over Ramses Shaffy, was ze alsof ze weer op het toneel stond met hem. Ik denk dat ze het liefst tot de allerlaatste dag was doorgegaan. Later heeft ze me trouwens nog wel een compliment gegeven en zei ze dat ik de essentie heel mooi te pakken had in de serie. Dat was voor mij heel fijn om te horen."