Vrijdag komt na ruim veertien jaar een eind aan De Wereld Draait Door. Drie vaste programmagasten blikken voor NU.nl terug op de impact die het programma op hun carrière heeft gehad.

Pieter Derks - Huiscabaretier van 2011 tot en met 2014

"Het was een koude februaridag, de eerste keer dat ik bij De Wereld Draait Door verscheen. Na een tournee langs buurthuizen en kleine zaaltjes was ik aan het nadenken hoe ik nu verder moest toen de productie me belde of ik niet in de uitzending het nieuws op humoristische manier wilde bespreken. Ik vond het een onwijze eer en hele mooie uitdaging, natuurlijk, maar ook gewoon doodeng. In 2,5 minuut jezelf neerzetten, terwijl je naar twee camera's staart en nauwelijks contact hebt met het publiek is heel lastig."

"Het liep daardoor ook anders dan ze bedacht hadden: ze wilden een poule van mensen die het konden gaan doen, maar er waren eigenlijk maar weinig die het wilden proberen. Ik snap dat wel: als je al een gevestigde naam bent, kun je in die paar minuten alles waar je aan gewerkt hebt kapotmaken. Voor mij was het juist een manier om een groter publiek te bereiken. Doordat ik uiteindelijk jarenlang de enige was, heb ik alle ruimte gekregen om te groeien, daar ben ik heel dankbaar voor."

"Ik kreeg de tijd om dingen uit te proberen en als het de ene week niet lukte, kon ik de week erna dat weer inhalen. DWDD is echt een podium geweest voor heel veel mensen. Ze hebben wetenschap, muziek, cabaret en boeken naar een groot publiek weten te halen. Tegen Matthijs zou ik willen zeggen: 'Tot snel'. Hij is alweer bezig met iets nieuws, als kijker hoeven we 'm eigenlijk maar even te missen."

Pieter Derks: 'DWDD was voor mij manier om groter publiek te bereiken'. (Foto: Jaap Reedijk)

Blaudzun (Johannes Sigmond) - Veelvuldig uitgenodigd muzikant

"Het ging afgelopen week in DWDD nog over mijn cover van het nummer Shout, van de band Tears for Fears. Dat speelde ik in 2011 voor de reeks DWDD recordings. Matthijs zei daarover: "Dat was de eerste keer dat Blaudzun bij ons in studio was." En ik dacht: 'Dat is helemaal niet waar. (lacht)' Ik was er al een jaar eerder, toen ze nog bij Artis opnamen. Mijn tweede album was destijds net uit en ik speelde een liedje met een kleine bezetting. Ik zat toen bij het label V2 en zij hadden contact met DWDD. Maar ik snap de verspreking van Matthijs wel, na Shout is mijn carrière geëxplodeerd."

"Ik wil niet mijn hele succes aan dat programma ophangen, maar vanaf die ene uitzending was er sprake van een enorme schaalvergroting. Ineens wisten niet alleen muziekliefhebbers wie ik was, maar ook tante Annie van de hoek. Alle Nederlandse artiesten die in het programma kwamen spelen, maar niet doorhadden welke impact dat zou hebben, kregen daarmee te maken. Maar het viel ook samen met de opkomst van sociale media zoals Twitter. Dus als je in DWDD gespeeld had kreeg je daar online een heleboel liefde, maar soms ook een heleboel haat voor terug."

"Ik denk dat iedereen Matthijs heel hard gaat missen, doordeweeks. Je hebt de term anchorman en hij voldoet daar gewoon volledig aan. Hij is ook echt een anker geworden voor mensen die het programma in hun dagelijkse routine hebben opgenomen. Ik zal hem ook heel erg missen en ik hoop dat hij terugkomt met iets moois en weer net zo'n grote impact zal hebben. Bedankt, dat meen ik."

1 Video Blaudzun treedt op met Shout van Tears for Fears

Sander van der Pavert - Brein achter de Lucky TV-filmpjes

"Ik zat er vanaf het begin bij, dat is nu vijftien jaar geleden. Ik maakte toen filmpjes voor het VARA-programma VARA Laat. Dat was eigenlijk de voorloper van DWDD. Het zat in hetzelfde tijdslot en er werkten, voor een groot deel, dezelfde mensen die later ook DWDD gingen maken. Toen VARA Laat stopte ben ik meegegaan naar DWDD. Heel veel mensen hebben via dit programma mijn filmpjes gezien. Het was zo’n groot podium en ik kreeg de ruimte mijn eigen dingen te maken. Daardoor kon ik ook video's laten zien die niet echt voor de hand lagen. Als ik een Willy-filmpje (over koning Willem-Alexander, red.) of een Freek Vonk-filmpje maakte, dan werd daar door een hele grote groep kijkers om gelachen."

"Maar ik maak ook video's die ik persoonlijk heel leuk vind, maar die heel abstract en nogal cryptisch van aard zijn. Daarin wordt bijvoorbeeld geen woord gesproken, alleen beeld en muziek. Daar vraagt de meerderheid zich naderhand van af: 'Nâh, wat is dit? Waar zat ik in godsnaam naar te kijken?' Maar die kon ik er dus toch af en toe doorheen krijgen. Het was eigenlijk altijd een beetje de deal dat ik kon maken wat ik wilde. Ooit is er misschien wel een keer een telefoongesprek geweest tussen mij en Dieuwke Wynia (voormalig hoofdredacteur, red.) waarin ze zei: 'Jeetje, moeten we dit vanavond nou wel doen?' Als ik me niet vergis, ging het over een filmpje van Clinton die bij Netanyahu op bezoek was. Hij riep wat voor verschrikkelijke dingen hij allemaal met die Palestijnen ging doen. Ik weet niet meer precies hoe de wereldpolitiek er toen uitzag, maar ze wilden dat eigenlijk niet uitzenden. Ik was het daar niet mee eens. We hebben toen een gezonde discussie gevoerd en de uitkomst was dat ze het gingen uitzenden. De boze kijkers zouden ze wel naar mij doorsturen. (lacht) Maar over het algemeen verliep het altijd wel soepel. Heel soms kreeg ik een reactie van de redactie: 'We hebben je filmpje net bekeken en we begrepen het niet. Dan schreef ik terug: 'Nou ja, ok. Is goed.'"

"Toen ik elke dag een video voor het programma maakte, merkte ik dat die vastigheid mij wel goed deed. Het heeft me geholpen mijn leven een beetje op de rails te houden. Zonder die houvast raak ik makkelijk van het pad af. Dus door DWDD ben ik vijftien jaar netjes op mijn bureaustoel blijven zitten. Tegelijkertijd heb ik daardoor weinig ruimte gehad om eens na te denken over het schrijven van een roman of het maken van een film, bij wijze van spreken. Daarom besloot ik aan het begin van dit seizoen een stapje terug te doen en minder video’s te maken. Ik moet nu gewoon even tijd hebben om te niksen. De ideeën moesten weer ontstaan en dat heeft er al toe geleid dat ik in het najaar een nieuwe theatervoorstelling geef: Mediamorfosen."

Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk en Sander van de Pavert (rechts) bij de opening van het DWDD Pop-Up Museum 2 in het Allard Pierson Museum in 2016. (foto: BrunoPress)