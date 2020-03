Met het vrijdag verschenen album Sankofa keert dichter, rapper en vader Akwasi terug naar zijn wortels. "Het doet me niks meer als mensen zeggen dat ik moet oprotten naar mijn eigen land."

Het zijn bittere tijden voor artiesten. Het coronavirus heeft een streep gezet door optredens, studiosessies en het sociale leven. En in het geval van Akwasi ook door een groot deel van de promotieplannen rond zijn nieuwe album Sankofa.

Natuurlijk zijn er beroepsgroepen die harder worden getroffen door alle maatregelen, om nog maar te zwijgen van de mensen die gezondheidsklachten hebben of zelfs aan de gevolgen van het virus overlijden. Maar wie keihard heeft gewerkt aan een album, mag even balen als hij tijdens het interview wordt afgebeld door een populair actualiteitenprogramma.

"Dit is behoorlijk klote. Ik zou aanvankelijk met een tienkoppige band optreden. Dat hebben we tussentijds beperkt tot vier mensen. Vanochtend werd ik gebeld met het verzoek met nog minder mensen te komen. Dat vond ik prima, maar nu gaat het helemaal niet meer door. Ze richten zich volledig op corona. Ik had gehoopt mensen een hart onder de riem te kunnen steken met iets speciaals."

En dan is het klaar. "Ik ga niet huilie huilie doen", besluit hij lachend.

Volledige naam: Akwasi Owusu Ansah

Geboren: 6 maart 1988 in Amsterdam

Begon zijn carrière als lid van rapduo Zwart Licht

Opleiding: Theaterschool in Maastricht

In 2014 verscheen zijn solodebuut Daar Ergens

In 2018 publiceerde hij een poëziebundel

Akwasi was in 2019 een van de deelnemers van Expeditie Robinson

Een echte reden om te huilen heeft de 32-jarige Amsterdammer met Ghanese ouders ook niet: hij is sinds kort vader van een dochter, bracht onder meer een boek uit en het nieuwe album Sankofa is een voorlopig hoogtepunt binnen zijn steeds verder uitdijende muziekoeuvre. En tussendoor ontving hij nog even een lifetime achievement award uit handen van de Ghanese ambassade en gemeenschap in Nederland.

"Ik kon het niet geloven. Ik ben pas 32, waarom ik? Ze zeiden dat ze mijn carrière op de voet hadden gevolgd. 'Iedere keer als we jou ergens zien of horen, dan maak je ons trots. Of je het wil of niet, je vertegenwoordigt de Ghanezen in Nederland.' Het geeft me vleugels, omdat het samenvalt met de voltooiing van Sankofa, waarmee ik eindelijk mijn Ghanese wortels kon aanraken."

Akwasi: "Toen ik veertien was, had ik moeite om iemand te vinden die op mij lijkt." (Foto: Warner Music)

Hoe ontstond het idee voor Sankofa?

"Ik ga sinds 1997 op vakantie naar Ghana, met mijn familie. We bezoeken dan ooms en tantes, maar verder zien we niet veel. In 2016 ging ik voor het eerst alleen. Dat was best eng. Ik hoorde verhalen over onveiligheid, maar wilde die mentale drempel met de grond gelijk maken. Ik had daarnaast een aantal vragen: word ik gezien als Ghanees, en wat betekent het überhaupt om Ghanees te zijn?"

"Ik interviewde familieleden, kennissen en onbekenden. Op basis daarvan heb ik tientallen nummers gemaakt. Een groot deel van die muziek is in bijgeschaafde vorm op Sankofa terechtgekomen. Het is een persoonlijke zoektocht naar waar ik nou echt vandaan kom. Als je het verleden kent, kun je verder de toekomst in. Dit stukje van mezelf heb ik nooit eerder laten zien."

Waarom niet?

"Ik denk dat ik andere dingen belangrijker vond, maar ik heb besloten dat ik alleen nog wil creëren uit noodzaak. Dit is voor mij nu de urgentste boodschap: ga terug naar je wortels en pak ze! Ik heb mijn Ghanese roots af en toe een plek in teksten en gedichten gegeven, maar nooit gebruikt als vertrekpunt. Dat is nu voor het eerst wel het geval."

"We weten in Nederland niets over Ghana, zijn koninkrijk of vrijheidsstrijders. Daar moet ík over vertellen. Ik ben geboren op de dag waarop Ghana zijn onafhankelijkheid viert. Daarom heb ik het op mijn nieuwe album over Yaa Asantewaa, een vrouw die in de negentiende eeuw vocht tegen de Britse kolonisten. Zij is de Ghanese Jeanne d'Arc. En ik heb het over Kwame Nkrumah, de stichter van Ghana. Hem kun je vergelijken met Willem van Oranje. Ik noem die namen in de hoop dat je als luisteraar iets leert."

“In het vliegtuig vroeg iemand waar ik heen ging. 'Ik rot op naar mijn eigen land', zei ik.” Akwasi

Toen je in Ghana op zoek ging naar je wortels, wist je zeker dat je iets van betekenis zou vinden?

"Ik had toen niet kunnen weten dat ik dit album zou hebben gemaakt. Er zijn ook momenten geweest waarop ik mezelf afvroeg hoe ik in godsnaam verder moest. Bijvoorbeeld toen iemand zei: 'Jij bent geen Ghanees. Jij komt hier niet vandaan, je komt uit Nederland. Je komt hier naartoe en denkt dat je Ghanees bent, omdat je toevallig de taal spreekt.' Dat kwam hard binnen, maar dat gevoel droeg ik niet langer dan een dag met me mee. Wat overheerste was het gevoel dat ik een tweede thuis gevonden had. Of ik nou in Roermond, op Terschelling of in Accra ben: ik kan overal een vlaggetje plaatsen."

"Vanaf mijn tienerjaren hoor ik telkens in december: 'Als het je hier niet zint, donder je toch op naar je eigen land.' Ik maakte daar vorig jaar een grapje van toen iemand me in een vliegtuig vroeg waar ik heen ging en ik antwoordde: 'Ik rot op naar mijn eigen land.' Het kwam op sociale media terecht en werd vaak gedeeld. Dat was grappig en pijnlijk tegelijk. Maar als iemand dat nu tegen me zegt, voel ik me niet beledigd en zeker geen gast meer in mijn eigen land. Mijn taalvaardigheid is inmiddels zo groot geworden en mijn huid zo dik, dat het niet meer uitmaakt wat andere mensen van mij denken of vinden."

Had jij als kleine jongen Ghanese rolmodellen?

"Toen ik veertien was had ik moeite iemand te vinden die op mij lijkt. Voetballers zijn rolmodellen op het veld, maar daarnaast hebben ze geen identiteit. Twintig jaar geleden was het niet cool om over je Ghanese afkomst te praten. Je werd gezien als iemand die net van de boot kwam, slecht Nederlands sprak en stonk naar vis. Je was een bokoe (scheldwoord voor Afrikaan, red.). Als je aan bekende Surinamers in Nederland denkt, kun je er zo een paar noemen. Dat geldt ook voor Marokkanen. Maar als je aan Ghanezen denkt: wie noem je dan? Ik zit daar nu bij."

Wat zou de plaat die je nu hebt gemaakt voor de veertienjarige Akwasi hebben betekend?

"Het had me veel zelfvertrouwen gegeven. Ik zou een rolmodel hebben gehad. Ik zou weten dat ik naar iemand kon opkijken. Het had me een paar jaar de toekomst in getrapt."

Het doet denken aan de inspirerende quote 'Wees de persoon die je nodig had toen je jong was'.

"Dat is heel mooi wat je zegt. Ik ken wel de uitspraak 'Schrijf het boek dat je wil lezen en maak het album dat je wil horen'. Dat is met Sankofa gelukt. Mijn laatste baantje was in een schoenenzaak. Toen was ik achttien. Ik zie mezelf daar niet terugkeren. Ik heb het risico genomen met schrijven mijn brood te verdienen en ik kan mijn gezin daarmee voorzien. Dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen. Daarvoor moet ik af toe een grote gok riskeren. Daar hoort het maken van dit album ook bij. Omgaan met risico's heeft mijn persoonlijkheid gevormd. Soms win je, soms verlies je. Maar als je verliest is, het niet het einde van de wereld - je krabbelt altijd wel weer op."