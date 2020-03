Het Formule 1-seizoen had inmiddels in volle gang moeten zijn, met dit weekend in Bahrein de tweede Grand Prix van het nieuwe seizoen. Maar het liep anders, zoals je weet. Om de liefhebbers toch aan hun trekken te laten komen blikken we hier terug op een van de meest spectaculaire races ooit: de GP van Australië van het memorabele F1-jaar 2010.

Na een saaie seizoensopener in Bahrein - gewonnen door Ferrari-debutant Fernando Alonso - belooft de race op het Albert Park Street Circuit op voorhand al spectaculairder te worden. De hele dag zijn er buien geweest in Melbourne, maar een half uur voor aanvang is het droog. Omdat het asfalt nog wél nat is, starten de coureurs op intermediates, banden die worden gebruikt op een deels natte en deels droge baan.

De 22-jarige Sebastian Vettel heeft zijn RB6 een dag eerder op poleposition gezet. Red Bull pakte in het vorige seizoen, waarin Brawn-coureur Jenson Button de wereldtitel veroverde, de eerste overwinningen uit zijn bestaan en is een topteam in wording. Vettels teamgenoot Mark Webber bezet de tweede startplaats.

Op de derde plek staat Alonso, die na twee mislukte seizoenen bij zijn jeugdliefde Renault - met de Franse renstal werd Alonso in zijn beginjaren twee keer wereldkampioen - in 2010 debuteert bij Ferrari. Naast de Spanjaard staat regerend kampioen Button, die in de winter de overstap heeft gemaakt naar McLaren-Mercedes.

McLaren-coureurs Jenson Button en Lewis Hamilton. (Foto: Getty Images)

McLaren ontwikkelt nieuw systeem voor meer topsnelheid

Tijdens de testdagen in Barcelona en Jerez is McLaren in opspraak geraakt vanwege een innovatief systeem om de topsnelheid te verhogen. De auto's van Button en teamgenoot Lewis Hamilton zijn voorzien van een zogeheten 'F-duct'.

Met dit systeem wordt een luchtstroom op de voorkant van de auto, via de cockpit, naar de achterkant van de auto geleid. Door met een knie een gat in de cockpit af te dekken kunnen de coureurs zelf het systeem reguleren. Hoewel er protesten zijn van andere teams, wordt het systeem door de FIA goedgekeurd.

De F-duct zou later in het seizoen door bijna alle renstallen worden overgenomen. In 2011 wordt het systeem vanwege veiligheidsredenen alsnog in de ban gedaan en vervangen door het nog steeds gebruikte Drag Reduction System (DRS; een beweegbare achtervleugel).

Verderop de grid zijn de ogen gericht op Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen maakt na vier jaar zijn rentree in de koningsklasse van de autosport bij Mercedes. Het fabrieksteam van Mercedes staat voor het eerst op de grid en komt voort uit Brawn GP, het team dat in 2009 met Button kampioen werd. Schumacher moet genoegen nemen met een zevende startplaats, achter teamgenoot Nico Rosberg (zesde).

Michael Schumacher maakt in 2010 na vier jaar afwezigheid zijn rentree in de Formule 1. (Foto: Getty Images)

Chaos in de eerste ronde

De auto's met dan nog brullende V8-motoren zijn een paar honderd meter onderweg als het in de eerste bocht al misgaat. Button en Alonso raken elkaar, waardoor Schumacher in het gedrang komt. De Ferrari van Alonso gaat in de rondte en moet achteraan aansluiten. Schumacher moet naar de pits en kan een goed resultaat vergeten.

Een paar bochten later gaat het er nog steviger aan toe in het middenveld. Kamui Kobayashi verliest de controle over zijn Sauber, torpedeert Nico Hülkenberg (Williams) en Sébastien Buemi (Toro Rosso) en veroorzaakt zo een safetycarsituatie.

Robert Kubica is een van de coureurs die kan profiteren van de chaos in de eerste ronde. De 25-jarige Pool van Renault, als negende gestart, ligt na de openingsronde vierde. De van pole gestarte Vettel leidt de wedstrijd, voor Ferrari-coureur Felipe Massa en Webber.

Jenson Button, Fernando Alonso en Michael Schumacher raken elkaar bij de start van de Grand Prix. (Foto: Getty Images)

Button neemt gok met droogweerbanden

Nadat Button een gevecht met teamgenoot Hamilton heeft verloren, duikt hij in de zesde ronde als eerste de pits in om zijn intermediates om te ruilen voor droogweerbanden. Die beslissing lijkt te vroeg genomen te zijn: na een halve ronde op slicks schiet Button het grind in. Hij kan zijn McLaren nog maar net aan de praat houden en vervolgt zijn weg.

Als Button een aantal rondes later zijn ritme heeft gevonden, blijkt zijn gok toch goed te hebben uitgepakt. Omdat de andere coureurs juist te lang op de regenbanden zijn blijven doorrijden, is Button verreweg de snelste coureur op de baan. Nadat alle rijders hun pitstop hebben gemaakt rijdt hij achter Kubica op de derde plaats. Hij weet ook de Pool te passeren, waardoor Button achter Vettel op de tweede plaats terechtkomt.

Ook achter Vettel, Button en Kubica zijn er continu gevechten aan de gang. De auto's van Red Bull, Ferrari en McLaren doen nauwelijks iets voor elkaar onder. Met fraaie inhaalacties wisselen Webber, Alonso, Massa en Hamilton rondes achter elkaar van positie. Het levert een bijzonder enerverende Grand Prix op.

Mark Webber en Lewis Hamilton geven elkaar geen duimbreed toe. (Foto: Getty Images)

Vettel valt uit met remprobleem

Vooraan lijkt Vettel de race onder controle te hebben, tot hij door een remprobleem opeens achterstevoren in het grind staat. De coureur uit Heppenheim valt uit en geeft de leiding daarmee aan Button.

Het grootste gevaar voor de leidende positie van Button komt vervolgens uit zijn eigen team. Hamilton stormt door het veld, ligt derde en is de snelste coureur op de baan. Net als hij zich opmaakt voor een inhaalactie op Kubica (tweede) wordt hij - tot zijn eigen ongenoegen - naar binnen geroepen voor een tweede pitstop.

Met de beslissing om Hamilton binnen te halen wordt een nieuw gevecht tussen de twee teamgenoten in de kiem gesmoord. De mopperende Hamilton valt terug naar de vijfde plek, maar moet even later met nog minder genoegen nemen als hij door een touché met Webber in het grind belandt.

Mark Webber belandt in het grind na een touché met Lewis Hamilton. (Foto: Getty Images)

Hamilton in moeizame fase

De 25-jarige Hamilton zit begin 2010 in een wat mindere fase in zijn loopbaan. Een jaar eerder speelde hij met twee zeges slechts een bijrol in het kampioenschap, waarin hij als vijfde eindigde. Dit seizoen zou het tot de zevende race - de Grand Prix van Turkije - duren voor hij weer een Grand Prix zou winnen.

Vooraan krijgt Button weinig van de moeizame race van zijn teamgenoot mee. Hij rijdt na de tweede pitstop van Hamilton onbedreigd naar de zege en wint zijn eerste wedstrijd voor McLaren. Kubica eindigt knap als tweede, Massa completeert het podium.

Het kampioenschap van 2010 zou de boeken ingaan als een van de spannendste Formule 1-seizoenen ooit. Tijdens de laatste Grand Prix in Abu Dhabi kunnen er nog liefst vier coureurs wereldkampioen worden. Saillant detail: de top drie van de race in Australië is op dat moment al kansloos voor de wereldtitel, die uiteindelijk een prooi is voor Vettel.

Het podium in Melbourne: Robert Kubica, Jenson Button en Felipe Massa. (Foto: Getty Images)