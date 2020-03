NUweekend Jongere Democraten dragen 'Oom Bernie' op handen, maar is dat genoeg? Slideshow Infographic Video Bernie Sanders is de Donald Trump van links, zeggen aanhangers van zijn Democratische rivalen. Anderen trekken in twijfel of hij in staat is de president te verslaan. Maar Sanders staat er verrassend goed voor richting Super Tuesday (dinsdag 3 maart). Wie is de man die een linkse revolutie belooft en de Democratische Partij op haar fundering doet daveren?