Onophoudelijk getik tegen de tafel, middelvingers opsteken en kusgebaren maken naar de officieren van justitie. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de handelingen die aanslagpleger Gökmen T. uitvoerde om zijn rechtszaak te verstoren. Hoe moet je als rechtbank, als Openbaar Ministerie (OM) en als slachtoffer of nabestaande omgaan met zoveel gebrek aan respect?

Gedurende de vier dagen van de rechtszaak tegen T. zitten constant negen agenten in de zaal, van wie zeker vijf zowat in de nek van T. Zijn handen zitten al die tijd vast met een riem om de middel en boeien.

Het is een schouwspel dat niet gebruikelijk is bij een rechtszaak. Maar, zoals de rechtbank stelt nadat T. al een paar keer glimlachend naar de slachtoffers en nabestaanden de zaal is binnengeleid: "De verwachtingen voor enige medewerking vanuit de verdachte waren al niet hooggespannen. En dit heeft hij ook waargemaakt."

T. erkent zowel rechtbank als de democratie niet en lijkt het vanaf dag één zo moeilijk mogelijk te willen maken voor alle procespartijen. De volgens de experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) zwakbegaafde, narcistische schutter noemt de nabestaanden die eerste dag "ketters" en lijkt de vrouwelijke officieren van justitie te willen sarren door kusgebaren naar ze te maken.

Ook steekt hij met enige regelmaat een middelvinger op naar de rechters. "De toga is dik", merkt de voorzitter van de rechtbank Ruud Veldhuisen hierover op. Ofwel: wij kunnen wel tegen een stootje.

Gökmen T. met zijn middelvingers op maandag. (Tekening: Adrien Stanziani)

'Balanceren op een slap koord'

Dit verandert als T.'s advocaat André Seebregts het woord neemt namens zijn cliënt. De aanslagpleger wilde eigenlijk zijn eigen verdediging doen, maar de rechtbank heeft de advocaat opgelegd om de zwakbegaafde T. juridisch bij te staan.

Die maandag vraagt Seebregts de rechtbank om makkelijke woorden te gebruiken omdat T. het anders niet begrijpt. Dit valt kennelijk niet in goede aarde bij zijn cliënt, die als antwoord hierop spuugt op de advocaat. Het is voor het eerst, maar niet voor het laatst, dat de maat bij de voorzitter van de rechtbank vol is. Onder luid geschreeuw richting de slachtoffers nabestaanden wordt T. op aanwijzing van de voorzitter door agenten weggetrokken naar een andere kamer.

Op sociale media en via NUjij wordt dan veelal de vraag gesteld: waarom mag T. toch terugkeren naar de zittingszaal?

"De rechtbank balanceert op een slap koord", zo zegt voorzitter Veldhuisen hierover. Hij moet constant een afweging maken tussen het bewaken van de procesgang én de wensen van de slachtoffers en nabestaanden.

Explosie van emotie tijdens verklaringen

En juist om recht te doen aan hun wensen, moet T. zo veel mogelijk in de zittingszaal plaatsnemen. De publieke tribune die gedurende de vier zittingszalen steeds vol zat, wilde dat T. hun verhalen zou aanhoren. Het spreekrecht uitoefenen met lege stoelen in de zaal vertikt onder anderen René Verschuur, de vader van de doodgeschoten Roos (19).

Tijdens zijn nabestaandenverklaring op dinsdag loopt het uit op over en weer gescheld tussen de twee nadat Verschuur, die niet op zijn mondje is gevallen, opmerkt dat T. zijn verhaal over Roos nogal grappig lijkt te vinden. De voorzitter van de rechtbank moet een paar keer sussen en erop wijzen dat iedereen is gebaat bij een "waardig verloop".

De emoties in de zaak komen echter tot een ware explosie als Eline (21) haar verklaring voorleest. De jonge vrouw zat op de dag van de aanslag in de tram en na een val bij haar vluchtpoging belandt ze hulpeloos op de grond. Ze wordt al wegkruipend neergeschoten door T. en verkeert dagenlang in coma. "Je hebt me niet verslagen", zo zegt de in de rechtszaal tegen hem. "Jammer, jammer", roept de man opeens dwars door haar heen.

Het leidt alweer tot het wegtrekken van de aanslagpleger naar een andere ruimte, weg van de inmiddels hard huilende en schreeuwende publieke tribune.

Stuitend, zo noemt een van de officieren van justitie dit gedrag later in haar requisitoir. En ook de rechtbank is het met haar eens: de toga is dik, maar niet zó dik.

“Net mis.” Voorzitter van de rechtbank over T.'s poging op hem te spugen.

Onbuigzame voorzitter van de rechtbank

Hoewel de respectloze houding van T. het uiterste vraagt van de procespartijen, houdt voorzitter Veldhuisen het hoofd uitermate koel.

Het lijkt de manier te zijn waarop de rechtbank kiest om met het gedrag van de aanslagpleger om te gaan. Gedrag wat genegeerd kán worden, zoals het getik op de tafel, wordt na maandag niet meer benoemd. Onverstoorbaar gaat ook de officier van justitie door met het voorlezen van de strafeis op donderdag terwijl T. gaapt en zijn geschop en getik tegen de tafel luider wordt.

Lovend zijn de advocaten van de slachtoffers en nabestaanden dan ook over het handelen van de voorzitter. "Hij heeft een hoop moeten incasseren, maar wist de orde op zitting telkens weer snel te handhaven", zo stelt Sébas Diekstra, die Verschuur bijstaat.

Een snelle schets van de voorzitter van de rechtbank. (Tekening: Adrien Stanziani)

'Net mis' als T. weer spuugt

In topvorm blijkt voorzitter Veldhuisen vooral op vrijdag, als hijzelf het doelwit van het spugen van T. wordt. "Net mis", constateert hij droogjes terwijl de schutter met het nodige geweld vanuit zijn kant wordt meegetrokken. "Het is wel een bijzonder stukje spuug."

En, als T. vanuit de andere ruimte roept "doe de groeten aan je moeder", weet de voorzitter weer een passende reactie te geven. "Ik zal het in overweging nemen."

Op 20 maart verwacht de rechtbank uitspraak te doen in de zaak die, niet alleen door de daad maar ook door de houding van T., veel heeft gevraagd van alle aanwezigen in de rechtszaal. Tot opluchting van de slachtoffers en nabestaanden kan het niet anders dan een zeer lange al dan niet oneindige opsluiting van T. worden.