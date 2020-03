Rebellen en dwarsdenkers, dat is het thema van de Boekenweek dit jaar. Maar de boekenwereld is helemaal niet zo rebels, beweert Özcan Akyol in zijn boekenweekessay. Er hangt volgens hem vooral een "ons-kent-ons-cultuur" en er wordt door veel mensen uit het vak denigrerend gedaan over populaire auteurs. NU.nl vraagt aan Kluun, Susan Smit en Marion Pauw wat zij vinden van het rebelgehalte.

Wanneer is een schrijver 'rebels'?

Kluun, 55. Echte naam Raymond van de Klundert en auteur van onder meer Komt een vrouw bij de dokter en De Weduwnaar:"Ik denk niet dat het in de vorm van het boek zit. Meer aan mensen die lak hebben aan de literaire wereld, waarin de roman als de ultieme kunstvorm wordt gezien. De roman wordt juist steeds minder relevant: verhalen zijn de drijvende kracht, die op vele manieren verteld kunnen worden. Hierbij denk ik aan Mano Bouzamour, met zijn boek Bestsellerboy. Het boek werd niet geprezen, maar de rechten om het boek tot een serie te verfilmen werden razendsnel verkocht. Dan zit ik echt te genieten van de dikke vinger die dat is naar de recensenten."

Marion Pauw, 46. Auteur van thrillers als Drift, Daglicht en Jetset: "Je hebt schrijvers die heel goed zijn in media-aandacht genereren met zogenaamd rebels gedrag. Naima El Bezaz was een goed voorbeeld hiervan. De hele Vinex-wijk zou het op haar voorzien hebben na haar behoorlijk brave boek Vinexvrouwen. Of Herman Brusselmans braakt er maar weer eens een boek uit en roept dan iets hopeloos seksistisch in de pers. Dit geeft de boekenwereld kleur, en dat is goed, maar getuigt niet per se van een groot denkvermogen van de auteur in kwestie."

Susan Smit, 46. Auteur van onder meer Heks, diverse novelles en de roman Tropenbruid: "Voor mij is een rebel iemand die zich niet schikt naar de mores en gebruiken in de groep waartoe hij of zij behoort. Iemand die stelselmatig kiest voor zelfbeschikking en autonomie, ook als dat betekent dat je moet afzien van voordelen als status, waardering en succes. Daar herken ik me totaal in. Ik ontken niet dat succes fijn is, maar dat mag en zal nooit een overweging zijn voor hoe ik een boek schrijf."

Wat is je favoriete dwarsdenkende schrijver of eigenzinnig boek?

Kluun: "Mensen als Mano (Bouzamour, red.) en Saskia Noort (een goede vriendin van Kluun, red.), die zich niets aantrekken van het incestueuze wereldje waarin alleen romans met zestien literaire lagen meetellen. Het gaat juist om de kracht van het verhaal of van het creatieve taalgebruik, dat verder gaat dan een literair verantwoorde vorm. Kijk eens naar Nederlandse hiphopartiesten als Fresku en De Jeugd van Tegenwoordig, de nieuwe meesters van het creatieve woord. Het zou prachtig zijn als zij eens worden genomineerd voor de Libris Literatuurprijs."

Pauw: "Op dit moment Rutger Bregman. Hij schrijft op zeer toegankelijke manier over controversiële ideeën. Bijvoorbeeld dat de mens in principe goed is. Of dat iedereen een basisloon zou moeten krijgen. Ik zou over deze onderwerpen normaal nooit een boek lezen, maar hij neemt je aan de hand mee. Een intelligente en doeltreffende vorm van rebellie."

Smit: "Dat is Noem me bij je naam (uit 2007, in 2017 verfilmd onder de titel Call me by your name, red.) van André Aciman. Hierin wordt een liefde tussen twee mannen beschreven, zonder dat de homoseksualiteit op zichzelf een issue is. De erotiek tussen hen wordt van binnenuit beschreven en dat vond ik zo'n verademing. Je leest zo vaak seksscènes die alleen de handeling zelf beschrijven, maar hier lees je hoe die opwinding voelt van een eerste verliefdheid."

Zou de huidige literaire wereld rebelser mogen?

Kluun: "Zeker. Ik zou graag willen worden dat het wordt opgeschud en ben het ook voor een groot deel eens met Eus' (Özcan Akyol, red.) verhaal. We zijn zo navelstaarderig in de literatuur. Iedereen kijkt naar elkaar en neemt elkaar de maat, maar het zijn generaals zonder leger (tevens de titel van het essay van Akyol, red.)."

Pauw: "Ik denk dat boeken inmiddels niet meer het belangrijkste medium zijn voor rebellie. Als iemand ergens een controversiële mening over heeft, dan zal hij eerder daarover twitteren. Een tweet is snel geschreven en kan een enorme heisa ten gevolge hebben. Als auteur kun je daarvan schrikken, maar het ook zien als publiciteit. Robert Vuijsjes boek Alleen maar nette mensen werd een megabestseller mede dankzij een fikse rel.

Smit: "Veel schrijvers doen elkaar na. Veel handeling, weinig reflectie, een cynische toon. Ze willen precies volgens de mode schrijven, wat de critici waarderen. Van mij hoeft het niet rebelser. Maar als auteur moet je een beetje naast de maatschappij staan en niet willen behagen. Als je een grote mond opzet om te scoren, schopt om het schoppen, ben je juist niet rebels. Een rebelse auteur heeft een eigen stem, eigen thema's en biedt een afwijkend perspectief. En dat gebeurt gelukkig vaak genoeg."

Wat is het meest rebelse dat je zelf hebt gedaan?

Kluun: "Met mijn vorige uitgever heb ik een tram door Amsterdam laten rijden met daarop recensies. Mijn boek DJ heb ik als een enorm merk neergezet. Je moet je niet schamen om je roman te promoten en veel interviews te geven. Als je alleen in salonfähige media wil verschijnen is dat niet erg, maar moet je niet klagen als je vervolgens maar tweeduizend boeken verkoopt. Het doet er niet toe hoe, als je mensen maar aan het lezen krijgt, vind ik. En goede boeken vinden altijd wel hun weg."

Pauw: "Toen ik een keer niet was uitgenodigd op het Boekenbal, heb ik het op vier verschillende manieren gecrasht en daarover een reportage gemaakt voor een televisieprogramma. Ik heb kaartjes vervalst, mezelf vermomd als bloemenmeisje, via de nooduitgang naar binnen en gewoon via de hoofdingang in de slipstream van andere schrijvers. Ik vond het gewoon heel stom dat ik niet was uitgenodigd, terwijl ik dat jaar toch zeker zo'n 60.000 boeken had verkocht. Toen dacht ik: if you can't join them, beat them."

Smit: "Het meest rebelse wat je als schrijver kunt doen is je eigen stijl en thematiek opzoeken, ongeacht wat in de mode is. Ik heb Zoals jij bemint gemaakt, een bundel over liefde en lust die is geschreven vanuit de sensatie en niet de handeling. Hierin wordt de man als lustobject opgevoerd, wat er niet zelden door een redacteur wordt uitgestreept. Ik wilde dat het erin bleef."