Bedrijven schroeven de veiligheidsmaatregelen op nu het coronavirus ook Nederland heeft bereikt. Zakenreizen worden uitgesteld, handen worden niet geschud en werknemers blijven thuis. NU.nl maakt een rondgang langs tien bedrijven om te vragen hoe zij hun medewerkers beschermen.

In de eerste evacuatievlucht vanuit China zaten vier medewerkers van Damen Shipyards. De personen zijn in quarantaine geweest, werden niet ziek en zijn inmiddels alweer aan het werk, volgens Robin Middel, woordvoerder van de scheepsbouwer.

Bij het bedrijf gaat het werk ondanks het infectiegevaar gewoon door. "We hebben over de hele wereld bedrijfstakken zitten. We maken personeel extra alert als ze naar risicogebieden gaan. Maar we hanteren geen reisverbod; we bekijken het case by case", aldus de woordvoerder.

Sommige bedrijven zijn daarin strikter en volgen het officiële reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zakenreizen van ING-medewerkers naar het noorden van Italië, China, Hongkong, Macau en Zuid-Korea zijn tot nader order uitgesteld. Alleen als het strikt noodzakelijk is, reizen werknemers af naar Azië-Pacific (India, China, Zuidoost Azië, Indonesië, Australië). ASML, Unilever en Heineken treffen soortgelijke maatregelen.

“Als een gebied rood gekleurd is, brengen wij daar geen gasten en medewerkers heen.” Petra Kok, woordvoerder TUI Nederland

Bij ING werd direct een 'taskforce' opgericht toen de virusuitbraak een flinke omvang kreeg. ING heeft kantoren in veertig landen, vanuit Amsterdam houdt de taskforce de verspreiding van het COVID-19-virus in de gaten.

"Wij brengen mensen op vakantie over de hele wereld", zegt Petra Kok van TUI Nederland. "Maar we houden natuurlijk wel rekening met de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als een gebied rood gekleurd is, brengen wij daar geen gasten en medewerkers heen."

De bloemenveiling van Royal FloraHolland in Rijnsburg. (Foto: Royal FloraHolland)

Bloemen uit Italië en preventief thuiszitten

Maar wat als je bedrijfsvoering afhankelijk is van een risicogebied? "Er komen nog steeds bloemen uit Italië, en we sturen bloemen die kant op", zegt de woordvoerder van Royal FloraHolland, bekend van de bloemenveilingen in onder meer Aalsmeer. "Tot het begin van de week liep alles met Noord-Italië ook nog wel door. Met die transporten zijn ook relatief weinig mensen gemoeid: er is een vrachtwagenchauffeur die van A naar B rijdt, dat is echt iets anders dan een volle touringcar of vliegtuig uit coronagebied."

"Voorkomen is beter dan genezen, precies zoals je oma altijd zei", zegt de woordvoerder van accountantskantoor PWC. Alleen in Nederland werken er al zo'n vijfduizend mensen bij het bedrijf. Vijftien medewerkers die uit Lombardije en andere risicogebieden terugkwamen, zijn een tijdje thuisgebleven en inmiddels alweer aan het werk. Op dit moment zitten negentien medewerkers preventief thuis.

“Als mensen terugkomen uit een risicogebied, laten we ze veertien dagen vanuit huis werken.” Daan Wensholt, woordvoerder ING

Ook bij ING zitten in Nederland op dit moment acht mensen preventief thuis. "Als mensen terugkomen uit een risicogebied, laten we ze veertien dagen vanuit huis werken", zegt Daan Wensholt, woordvoerder bij ING. In Azië werkt 40 procent van het ING personeel, driehonderd man, thuis. Op die manier probeert de bank het onderlinge contact te minimaliseren

Nestlé, producent van bekende merken als Maggi, Nespresso en KITKAT, is strenger dan de meeste bedrijven. Bij het voedselconcern werken 328.221 mensen in 189 landen. Zelfs als een naast familielid van een medewerker in een risicogebied is geweest, geldt de thuiswerkperiode van minimaal veertien dagen.

“In sommige landen is het gebruikelijk onder collega's om elkaar met kussen te begroeten, dat doen we even niet.” Petra Kok, woordvoerder TUI Nederland

'Als u zich niet lekker voelt, werk dan thuis', krijgt ook het personeel van reisgigant TUI te horen. "In principe kan iedereen in Nederland thuiswerken, behalve natuurlijk de mensen die bij de reisbureaus werken. Dan is het wel fijn als je de mensen kan aankijken", zegt woordvoerder Kok.

Intimiteit op de werkvloer

"Laat ik duidelijk zijn: onze medewerkers hoeven echt geen mondkapjes te dragen", zegt de woordvoerder van de reisgigant aan de telefoon. "Maar we hebben wel protocollen die nu uitgerold worden. In sommige landen is het gebruikelijk onder collega's om elkaar met kussen te begroeten, dat doen we even niet."

Alle medewerkers van Nestlé wordt aangeraden geen nauw contact te hebben met anderen, zoals het schudden van handen. Deelnemers van workshops moeten een logboek bijhouden met informatie over wie ze ontmoeten. Zo kan bij eventuele besmetting achterhaald worden wie er nog meer geïnfecteerd is.

Hoe zit het met plekken waar veel mensen van over de hele wereld bij elkaar komen? Bij Royal FloraHolland, waar dagelijks duizenden klanten en medewerkers bij de bloemenveilingen aanwezig zijn, zien ze nog geen aanleiding voor grote zorgen. "We gaan zeker nog niet dicht. Over twee weken staat er een grote Trade Fair gepland in Naaldwijk, vooralsnog gaat die gewoon door."

Medewerkers van TUI lopen door een resort in Griekenland. (Foto: TUI)

Huis-tuin-en-keukenmaatregelen

En dan zijn er nog de huis-tuin-en-keukenmaatregelen. Via intranet zijn alle medewerkers van Royal FloraHolland geïnformeerd over preventie. "Het zijn de standaard dingen die de RIVM ook aanraadt: handen regelmatig wassen, hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken", zegt woordvoerder David Howes Smith. De meeste bedrijven, waaronder ook Heineken, volgen deze tips.

“Pompjes met handgel, ingewikkelder is het niet.” Robin Middel, woordvoerder Damen Shipyards

Ook bij de Huishoudbeurs in RAI Amsterdam verloopt alles zoals gewoonlijk, behalve dat het EHBO-personeel extra is geïnstrueerd in het herkennen van de symptomen. "We volgen de lijn van het RIVM en de GGD", zegt woordvoerder Nils Vonder. Bij een eerder internationaal vakevenement was wel een extra EHBO-post ingericht. "Daar werd veel genetwerkt, waardoor er veel meer fysiek contact was."

"Het is allemaal niet zo spannend", vat Middel van scheepsbouwer Damen Shipyards de grootste maatregel samen. "Pompjes met handgel, ingewikkelder is het niet."

De Huishoudbeurs in RAI Amsterdam. (Foto: Huishoudbeurs)