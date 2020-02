Bernie Sanders is de Donald Trump van links, zeggen aanhangers van zijn Democratische rivalen. Anderen trekken in twijfel of hij in staat is de president te verslaan. Maar Sanders staat er verrassend goed voor richting Super Tuesday (dinsdag 3 maart). Wie is de man die een linkse revolutie belooft en de Democratische Partij op haar fundering doet daveren?

Dat Sanders momentum heeft, is zeker. Hij won de voorverkiezingen in Nevada en New Hampshire en eindigde in Iowa op een gedeelde eerste plek.

Komende dinsdag worden er in dertien staten tegelijk voorverkiezingen gehouden en weten we of de kans verder is toegenomen dat Sanders de man is die het in november tegen Trump gaat opnemen.

Is de vergelijking tussen hem en Trump terecht? Beide mannen bevinden zich op de uiterste linker- dan wel rechterflank van hun partij en moeten weinig hebben van de gevestigde orde. Maar hun standpunten kunnen bijna niet verder uit elkaar liggen.

Ze hebben ook een totaal andere stijl. Trump is als showman graag onvoorspelbaar, Sanders predikt al veertig jaar het socialisme en de enige variabele is zijn stemvolume (meestal luid).

Hoeveel de vastgoedtycoon die president werd en de linkse houwdegen die hem uit het zadel wil stoten ook van elkaar verschillen, ze hebben in ieder geval één belangrijke overeenkomst. Net als Trump heeft Sanders laten zien dat hij breed gedragen verwachtingen op hun kop kan zetten.

Dan de vraag of Sanders Trump kan verslaan in november. De landelijke peilingen zeggen ja, maar gematigde Democraten vrezen dat het moeilijk wordt om gewone Amerikanen uit te leggen wat 'democratisch socialisme' is en waarom ze daarvoor moeten kiezen, terwijl de economie op volle toeren draait.

Vijf verkiezingsbeloftes van Bernie Sanders Nationale zorgverzekering voor alle Amerikanen, geen private verzekeringen

Bestrijden klimaatverandering met enorme 'Green New Deal'

Afschaffen van collegegeld

Verdubbelen van minimumloon federale ambtenaren

Strenger belasten van vermogenden en grote bedrijven

Geboren in een arm nest

Bernie Sanders (78) is zelf een product van de arbeidersklasse die volgens hem is overgeleverd aan de grillen van miljardairs, banken en grote multinationals.

Hij werd op 8 september 1941 geboren in een gezin van Pools-Joodse afkomst in de wijk Brooklyn in New York. Zijn vader was op zeventienjarige leeftijd naar de VS gekomen en aan de slag gegaan als verkoper van verf.

Het gezin van Sanders had het niet breed. Zijn broer Larry zei in een interview dat er tijdens hun jeugd genoeg geld was voor eten en kleding, maar niet voor grote aankopen, "zoals een tapijt of gordijnen".

Van burgemeester naar landelijk politicus

Sanders studeerde politicologie, maar was naar eigen zeggen een middelmatige student. Hij verruilde de collegebanken liever voor demonstraties voor burgerrechten of tegen de Vietnamoorlog.

Naar Europese begrippen kan hij worden omschreven als sociaaldemocraat. Hij lijkt niet op Ché Guevara, meer op oud-president Franklin D. Roosevelt, die de VS in jaren dertig uit het slob van de Grote Depressie trok met zijn 'New Deal', een enorm sociaal en economisch hervormingsprogramma.

Zijn politieke doorbraak kwam in 1980. De toen 39-jarige Sanders stelde zich verkiesbaar als burgemeester van de stad Burlington in Vermont. Zijn tegenstander was een Democraat die al vijf ambtstermijnen achter de rug had. Sanders won met tien stemmen verschil en wist de stad te revitaliseren.

Sanders deed in 1988 als onafhankelijke kandidaat een gooi naar een vrijgekomen Democratische zetel in het Huis van Afgevaardigden en verloor. Zijn tweede poging, twee jaar later, was wel succesvol.

Bernie Sanders in 1983 als burgemeester van Burlington. (Foto: Getty Images)

De Democraat die geen Democraat is

De relatie tussen Sanders en de Democratische Partij is opvallend. Hij heeft altijd geweigerd lid te worden en levert regelmatig stevige kritiek, maar hij stemt meestal wel met de Democraten mee, leidde de club van progressieven binnen de partij en probeert nu de Democratische presidentskandidaat te worden. In 2006 werd hij met de zegen van de partijleiding verkozen tot de Senaat.

Sanders wierp zich in 2015 in de strijd om de opvolging van Barack Obama. Aanvankelijk werd aangenomen dat de relatief onbekende senator en het politieke randfiguur geen schijn van kans maakte tegen Hillary Clinton, de favoriet van de partijleiding.

De senator uit Vermont zorgde voor een enorme verrassing. Hij bracht een leger van enthousiaste vrijwilligers op de been, haalde een recordaantal kleine donaties van particulieren binnen en wist Clinton tot op de hielen te naderen (46/54 procent).

'Oom Bernie' is vooral populair onder jongere Democraten

Het prikkelbare imago en de ideologische consistentie van de senator uit Vermont hebben hem een cultstatus opgeleverd bij de harde kern van zijn aanhang. Die geldt ook tijdens de campagne van 2020 als bijzonder fanatiek, soms een beetje té. Medewerkers van zijn Democratische rivalen, journalisten en andere critici kregen een vloed van haatberichten en dreigementen te verwerken. Sanders hield zich daarover eerst wat op de vlakte, maar werd tijdens een debat in Nevada gedwongen zijn sterke afkeuring uit te spreken.

Hij vindt enthousiast gevolg onder jongere kiezers (onder de 45 jaar) in het algemeen en onder jongeren van Latijns-Amerikaanse afkomst in het bijzonder. Velen van hen zijn gedesillusioneerd over het establishment en hebben ontdekt dat hij daar al veertig jaar koppig tegen strijdt. Dat geeft hem een voorsprong op mede-progressief Elizabeth Warren, van wie de politieke agenda nagenoeg gelijk is.

Tío Bernie luidt zijn Spaanse bijnaam. Oom Bernie. Ja, hij is een prikkelbare ouwe mopperkont, zeggen zijn fans, maar dat laat juist zien dat hij écht is, authentiek, en hij heeft z'n hart op de juiste plek.

Aanhangers van Bernie Sanders juichen tijdens een campagnebijeenkomst in Charleston, South Carolina. (Foto: Reuters)

Krijgt Sanders ook Democraten buiten zijn fanclub achter zich?

In de komende weken moet duidelijk worden of Sanders ook oudere en meer conservatieve Democratische kiezers kan aanspreken.

Een tweede vraag van belang is of het gematigde kamp zich achter één kandidaat zal weten te verenigen. Nu is dat zo verdeeld dat serieuze tegenstand voor Sanders ontbreekt.

En als Sanders uiteindelijk wel de ranglijst aanvoert, maar geen meerderheid van de Democratische gedelegeerden achter zich heeft, kan dat resulteren in een bitter gevecht op de Democratische partijconventie in juli.

Het is een ijzeren cliché dat je als Amerikaanse presidential hopeful de kruin van elke baby die je blikveld binnenkomt van een zoen voorziet. Zo laat je zien dat je geen robot bent.

Zoals hij al zo vaak deed tijdens zijn lange politieke loopbaan, bereikt Bernie Sanders dezelfde bestemming langs een iets andere route. "Kunnen we het daar een beetje stiller houden?" vroeg hij de moeder van een krijsende zuigeling tijdens een campagnebijeenkomst in New Hampshire. "Bedankt."