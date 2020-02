NUweekend In deze fabriek vol geheimen wordt de auto van Max Verstappen gemaakt Slideshow Infographic Video 96 x gedeeld Komende woensdag presenteert Red Bull Racing de auto waarmee Max Verstappen in 2020 een gooi doet naar de wereldtitel in de Formule 1. Hoe komt zo'n nieuwe Red Bull tot stand? NU.nl bezocht de fabriek waar de RB16 in elkaar wordt geschroefd.