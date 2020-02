Max Verstappen en zijn 21 collega's hebben drie dagen de kans gehad om hun nieuwe Formule 1-auto aan de tand te voelen. Tijd om na de vele kilometers aan testwerk de balans op te maken.

Tijden zeggen nog niets. Dat is het standaard credo tijdens de wintertests. Het ultieme bewijs voor deze stelling werd vorig jaar geleverd door Ferrari, dat na twee weken in Barcelona het kampioenschap al bijna niet meer kon ontgaan. Het liep anders.

Met dat in het achterhoofd is het toch noemenswaardig om te vermelden dat Mercedes in drie dagen veruit de snelste was. Valtteri Bottas reed vrijdag een tijd die maar drie tienden langzamer is dan de ronde waarmee hij in 2019 de pole position van de Spaanse Grand Prix veroverde. De tijd laten we verder achterwege, want tijden zeggen verder nog niet zo veel.

Dan Max Verstappen: de Limburger mag blij zijn dat hij geen last heeft van wagenziekte, want hij ging in anderhalve dag maar liefst 254 keer rond het Circuit de Catalunya. Zo veel mogelijk rijden was het grote doel, dat hij met 1.183 kilometers aan de schoon aan de haak ruimschoots haalde. Daar voegde zijn teamgenoot Alexander Albon nog eens ruim duizend kilometer aan toe.

Verstappen wil volgende week wat meer pushen

Red Bull en Verstappen zelf hebben de auto nu veel beter leren kennen en gaan zich de komende dagen buigen over de vergaarde data. Dat zowel de auto als de Honda-motor geen grote problemen vertoonde, geeft de RB16 direct een stempel van betrouwbaarheid.

Volgende week zijn er nog drie testdagen, waarin Verstappen wat meer hoopt te pushen. Hij wil toch weten waar zijn nieuwe wapen toe in staat is. Grote kans dus dat zijn naam wat vaker boven in de tijdenlijsten te vinden is. Daar moeten we verder niet te veel uit opmaken, want tijden zeggen verder nog weinig. Dat mag inmiddels bekend zijn.

Het is de vaste volgers niet ontgaan dat Mercedes een inventief nieuw stuursysteem introduceerde in Barcelona. De aanwezige media mogen de Formule 1 bedanken dat er tegenwoordig onboardbeelden worden gemaakt tijdens de wintertests, anders was de nog steeds geheimzinnige uitvinding van Mercedes nooit het gesprek van de week geworden. Het is van buiten de auto onmogelijk te zien.

Coureurs en teambazen van de concurrentie haalden hun schouders op over het DAS-systeem (Dual Axis Steering). Toch heeft Mercedes een potentiële joker in handen. Als het echt werkt, leidt dat tot blinde paniek in de fabrieken in Maranello en Milton Keynes om zo snel mogelijk een werkende kopie te hebben. Ook al is het volgend jaar alweer verboden, zoals vrijdag al duidelijk werd gemaakt door technisch directeur Michael Masi van de FIA.

Het veelbesproken stuurwiel van Mercedes (Foto: NU.nl)

Zijn er grote problemen bij Ferrari?

Bij Ferrari riepen Sebastian Vettel en teambaas Mattia Binotto om beurten dat het DAS-systeem geen game changer is. De Scuderia wil het Mercedes dit seizoen hoe dan ook lastig maken, maar dan wel verderop in 2020. Door winnen in Australië is in Maranello al een voorzichtige streep gezet.

De SF1000 is nog niet zo'n succesnummer als zijn voorganger was tijdens de wintertests van vorig jaar. Ferrari draaide weinig ronden en Vettel viel vrijdag ook nog stil door een kapotte motor. Bovendien waren noch de Duitser noch Charles Leclerc met grote regelmaat bovenaan de tijdenlijst te zien. Nu zeggen die tijden uiteraard nog niets, benadrukte ook Binotto. Toch gaf hij toe dat het lastig is om snelheid uit de nieuwe auto te halen. En ze liggen achter op Mercedes en Red Bull, zei hij er gelijk achteraan.

Vanuit de teamleden kwam vooral het verhaal van een andere aanpak, met minder zoeken naar performance en meer werken aan de afstellingen. Voorlopig kunnen ze zich daar nog even achter verschuilen. Maar als het volgende week weer zo matig gaat, begint er voorzichtig een rood panieklicht te knipperen.

Sebastian Vettel in de Ferrari SF1000 (Foto: Pro Shots)

Racing Point neemt een gok met hun gekopieerde Mercedes

Nietszeggende snelle tijden werden wel genoteerd door Racing Point. Sergio Perez en Lance Stroll reden in Barcelona rond in wat kan doorgaan voor een overgespoten Mercedes. Dat ging ze vrij aardig af. Dat kan ook gezegd worden van hun designteam, dat een treffende kopie van de kampioensauto van 2019 op de baan wist te brengen.

Op de vele vergelijkingsfoto's die rondgingen werden de overeenkomsten treffend in beeld gebracht. Het is een gok, gaf het team zelf ook toe. Maar wel een gok die best eens goed kan uitpakken.

Racing Point is een van de teams die al jaren rondzwemmen in het riante middenveld, samen met aspirant-topformaties als Renault en McLaren. Hier ontstaat ongetwijfeld weer een bikkelharde strijd om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Die ging vorig jaar naar Carlos Sainz en Lando Norris in de McLaren, maar het kan dit jaar weer totaal anders zijn. Onderlinge tijden tussen deze teams vergelijken heeft nog geen zin, want tijden zeggen tijdens de wintertests nog bitter weinig.

Red Bull heeft zijn zaakjes goed op orde

Om toch een balans op te maken na drie dagen testen, beperken we ons daarom tot de strijd vooraan. Daarin lijkt Mercedes nog altijd de benchmark, met hun fraaie innovaties. En dan hebben we volgens de technisch directeur nog maar het topje van de ijsberg gezien. Het moet vreemd lopen wil het kampioensteam zijn lange lijn van successen niet doorzetten.

Red Bull werpt zich heel voorzichtig op als grootste uitdager, zelfs zonder de nietszeggende tijdenlijst. Het team heeft de zaakjes goed op orde en Verstappen oogt in alles tevreden met hoe zijn RB16 uit de fabriek is gerold.

Bij Ferrari kunnen de zorgen die er zijn uitmonden in een crisis. Tenzij Binotto en zijn mannen opnieuw iedereen zand in de ogen hebben gestrooid, maar dan op een andere manier. Het voelt logischer om te doen alsof je slecht bent dan, zoals in 2019, doen alsof je goed bent. Pas in Australië komt de bevestiging of we de woorden van Binotto met een flinke korrel zout moeten nemen. Pinokkio is niet voor niets een Italiaanse uitvinding.