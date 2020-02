Ajax wacht volgende week de loodzware klus om een 2-0-nederlaag tegen Getafe om te buigen. Een kolkende Johan Cruijff ArenA moet de Amsterdammers een zet geven richting een vervolg van de Europese campagne. Hoe het zo gehate kille stadion het warme thuis van Ajax werd.

Het is 6 mei 2009 en in het NOS Journaal komt een verslaggever in beeld die staande voor de Johan Cruijff ArenA naarmate hij langer praat steeds geagiteerder oogt. Zijn stem schiet af en toe de lucht in, zijn hoofd gaat steeds meer heen en weer en op zeker moment gebruikt hij zijn microfoonvrije hand om zijn verslag - meer een betoog eigenlijk - kracht bij te zetten.

Het onderwerp, de voortdurende rampspoed bij Ajax, gaat Gerrie Eickhof zichtbaar aan het hart. Het opstappen van Marco van Basten die dag als coach maakt de "deconfiture van Ajax" wat de ervaren NOS-man betreft compleet.

Eenmaal kijkt Eickhof over zijn schouder naar het dan dertien jaar oude stadion, de grootste steen des aanstoots. "Sinds ze verhuisd zijn van het gezellige stadion De Meer in Amsterdam-Oost naar deze megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien…", fulmineert Eickhof. Zijn legendarische rant (hier terug te kijken) levert hem geen haatpost op, maar maandenlang gratis bier van Ajax-fans die het roerend met hem eens zijn. Ze moeten daar overigens wel hun ArenACard voor trekken, destijds het ook al zo gehekelde betaalmiddel in het stadion.

“Ik denk echt dat het stadion ons een paar titels heeft gekost door fatale glijpartijen plus de doodse sfeer.” Schrijver en Ajax-fan Menno Pot

Nooit zullen de fans op dat moment hebben kunnen bevroeden dat diezelfde "megalomane vliegende schotel" een kleine elf jaar later al vroeg op de avond ramvol zal zitten voor het thuisduel met het niet al te aansprekende Getafe in het niet al te aansprekende Europa League-toernooi.

En dan niet met stille ruimtemannetjes. Als één immense keel zal getracht worden de favorieten naar de volgende ronde te brullen, zoals dat de laatste jaren gebruikelijk is. Zelfs voor een bekerpotje tegen de amateurs van SV Spakenburg kan er geen kip meer bij en wordt hartstochtelijk meegeleefd. Er is weinig discussie over waar het Nederlands elftal de drie poulewedstrijden tijdens het EK van 2020 speelt: in Amsterdam Zuid-Oost.

De Johan Cruijff ArenA, zoals het stadion sinds 2018 heet, is van ver gekomen. Het werd gebouwd als een soort vesting, met veel beton en ijzeren tourniquets in een tochtige oksel van Amsterdam. Er waren dan wel geen puntige hekken meer zoals in De Meer, maar wel diepe, brede grachten die de fans letterlijk op ruime afstand hielden. Het mobiele, witte dak maakte de aanblik nog nieuwerwetser.

15 mei 2011: Ajax verovert in een kolkende Amsterdam ArenA met een 3-1 zege op FC Twente de dertigste landstitel. "Toen nam het stadion ons mee", zegt Danny Blind. (Foto: Pro Shots)

Het gras was te groen of te bruin of te glad of ontbrak helemaal

Schetsen van het stadion werden gemaakt in de jaren negentig, toen er een rellerige sfeer in Nederlandse stadions heerste, verklaarde stadiondirecteur Henk Markerink later meermaals. Bovendien moest het stadion ook een thuis zijn voor concertgangers, vechtsportliefhebbers en de American footballclub Amsterdam Admirals. Mede daarom waren de stoeltjes veelkleurig. De ArenA werd geopend met een over-the-top-spektakel, zoals alles nogal over the top was.

Behalve het gras.

Het was te groen of te bruin of te glad of ontbrak helemaal. Het kreeg te veel voeten te verduren door alle activiteiten, en te weinig licht, zelfs als het dak openstond. Het hechtte daardoor net zo moeilijk als de fans. Om de drie maanden moest er een nieuwe mat in.

Danny Blind, tegenwoordig Ajax-commissaris en daarvoor Ajax-trainer, was aanvoerder toen de verhuizing in 1996 plaatsvond. "Het bestuur deed er veel aan ons meteen thuis te laten voelen, we werden meerdere keren meegenomen om een kijkje te nemen bij de bouw. Maar het was geen De Meer waar je koffie dronk tussen bestuursleden, terreinknechten en de archivaris. In de ArenA zat alles tweehoog ver van elkaar af, je kwam aan op een vipdek, zat vlak bij de snelweg in plaats van in het volkse Oost, waar Johan Cruijff aan de overkant geboren was en waar een heerlijk grasmatje lag."

Toch is dat niet de hoofdreden dat de ArenA direct verketterd werd. "Dat kwam door de slechte resultaten", meent Blind.

Ajax had van 1992 tot en met 1996 vette jaren gekend - met opeenvolgende landstitels en UEFA Cup- en Champions League-winst - maar na de verhuizing ging het twee jaar bar slecht. Blind: "En dan worden er oorzaken gezocht. De ArenA was niet gezellig, daar zat ook wel iets in, hoor. En het gras was gewoon slecht, terwijl wij een goede mat nodig hadden voor ons spel. Maar nogmaals: dat zijn subredenen. De beroerde resultaten waren de hoofdreden."

Er heerste een sfeer van 'in De Meer was alles beter'

Iedereen en alles zette de schouders eronder, weet Blind nog. "Ik ben zelf naar een rozenkweker in Mijdrecht gegaan die in een hoekje van zijn kas experimenteerde met lichtbakken boven gras. Hij belde me op, ik dacht: wat kan het kwaad? Bleek een deel van de oplossing voor het gras. Zijn lichtinstallaties staan nu in heel veel stadions."

In 1998 won Ajax alweer de dubbel met vrolijk, flitsend spel onder Morten Olsen. Toch bleef de liefde tussen fans en stadion lang koel. Blind: "Een groot gedeelte van de supporters leefde voor het verleden, misschien wel in het verleden. In De Meer was alles beter."

De sfeer was lang ronduit cynisch en chagrijnig in het nieuwe onderkomen, beaamt schrijver en Ajax-fan Menno Pot. "Ik denk ook echt dat het stadion ons een paar titels heeft gekost door een aantal fatale glijpartijen plus de doodse sfeer."

In Pots laatste epistel Het nieuwe Ajax komt de transformatie van de ArenA ook aan bod. Daarin spelen de successen van de laatste jaren, met het bereiken van de Europa League-finale in 2017 en de halve finales van de Champions League vorig seizoen, een grote rol. Pot: "Niemand had tot vier jaar geleden nog verwacht dat Ajax kon aanhaken bij de Europese top. Nu dat gevoel er wel weer is, wordt ook het stadion waar dat allemaal vorm kreeg omarmd."

Het stadion kreeg weer een 'nestgeur'

Het stadion zelf is meer voetbal gaan uitademen. Directeur Markerink heeft het over "nestgeur". De grachten zijn verdwenen, het publiek zit veel dichter op het veld en de open hoeken (in jargon: de wangen) zijn deels gedicht, waardoor ook de capaciteit groeide naar bijna 55.000. De stoeltjes zijn rood met 'AJAX' en drie andreaskruizen in het wit ertussen. Er hangen vlaggen en vaandels als een soort wuivend palmares, de aankleding binnen wordt almaar fraaier, met als blikvangers de geweldig uitgelichte archieffoto's in het roltrappenhuis.

Pot: "De club heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, qua visie en qua uitstraling. Dat loopt mooi parallel aan de verbeteringen in de ArenA."

Niet onbelangrijk: er is een nieuwe generatie publiek gekomen. Pot: "Zij zijn niet opgegroeid met De Meer, Cruijff en Keizer, zij kennen alleen de ArenA en worden warm van Ziyech en Tadic."

De Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax-Feyenoord in januari 2018. (Foto: Pro Shots)

Een nieuwerwetse ultracultuur met trommels en een capo

Het naast elkaar plaatsen en op zeker moment samenvoegen van het jonge fanatieke VAK410 en de al in De Meer zeer aanwezige F-Side bracht meer sfeer. Er wordt steeds meer gezongen, tegenwoordig zelfs negentig minuten lang. Dat past bij de nieuwerwetse ultracultuur waarvan ook trommels en een capo (een soort leadzanger met een megafoon) deel uitmaken.

Pot, die het tegenwoordig aan de overzijde aanschouwt: "Van mij mogen de trommels wat vaker zwijgen en de geluiden wat meer wedstrijdgericht zijn. Maar ik ben blij met de jonge generatie, want de ArenA is er meer door tot leven gekomen. Zeker op Europese avondjes gaat het in het begin van de onderste tot de bovenste ring los, heb je het gevoel tegen de beroemde 'Gelbe Wand' van Borussia Dortmund aan te kijken."

Een ijkpunt was 15 mei 2011. Toen veroverde Ajax eindelijk de felbegeerde dertigste landstitel door op de slotdag van de competitie thuis af te rekenen met directe concurrent FC Twente. Blind, destijds assistent-trainer: "Toen was de sfeer van begin tot eind echt top, toen nam het stadion ons mee."

Pot: "Iedereen zette zijn reserves opzij, er móést gewoon gewonnen worden." Dat het lukte, was een eerste doorbraak. De tweede vond plaats tijdens het seizoen 2016/2017. Pot: "Onder coach Peter Bosz kwam pas het echte avontuurlijke Ajax-voetbal terug, plus succes in Europa. Daarop is voortgeborduurd. Nu is het echt onze tempel."