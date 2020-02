Een dezer dagen wordt bekend of Harvey Weinstein, producent van talloze grote Hollywoodfilms, schuldig wordt bevonden aan seksueel misbruik van twee vrouwen. Hij is inmiddels door tientallen vrouwen beschuldigd van misbruik en ongepast gedrag en wordt in de eerste grote zaak bijgestaan door Donna Rotunno (44), die eerder met succes vele mannen verdedigde die werden verdacht van seksueel misbruik. Wie is zij?

"Ik voel me heel zeker. Ik heb geweldige advocaten", zegt Weinstein vlak voor aanvang van een zitting in antwoord op de vraag hoe hij zich voelt. Naast hem loopt Rotunno, de vrouw uit Chicago die als hoofdtaak heeft om de producent van films als Shakespeare in Love en Good Will Hunting uit de gevangenis te houden.

Ze is lang en gekleed in een camelkleurige trenchcoat met daaronder hoge hakken. "Juryleden waarderen het wanneer je je trots voelt in de kleding die je draagt", vertelde Rotunno aan The Daily Herald.

Voordat Rotunno als raadsvrouw van de gevallen filmproducent werd ingeschakeld, stonden meerdere andere advocaten Weinstein bij in de grootste misbruikzaak die Hollywood tot dusver heeft gekend.

Rotunno en Weinstein onderweg naar de rechtszaal. (Foto: BrunoPress)

Slechts één zaak verloren

Toen advocaat Jose Baez zijn ontslag had ingediend - nadat al meerdere andere advocaten waren weggestuurd of zelf waren opgestapt - zocht Weinstein een nieuwe persoon om hem bij te staan in de zaak waarin actrice Jessica Mann en productieassistent Miriam Haley hem aanklagen wegens verkrachting en ongewenste orale seks. Hij wilde het liefst een vrouw die ervaring heeft met dergelijke zaken.

Zijn nieuwe advocaat werd Rotunno, die vanwege haar directe aanpak van de tegenpartij ook wel 'een buldog in de rechtszaal' wordt genoemd. Samen met Damon Cheronis vertegenwoordigt ze de voormalige filmproducent. Rotunno heeft een goed cv: ze heeft tot dusver - in de ruim vijftien jaar dat ze werkzaam is als advocaat - veertig mannen verdedigd in misbruikzaken en tot dusver slechts één keer verloren. "Als je over een grote misbruikzaak in Chicago hoort, is de kans groot dat ik een belletje heb gehad", aldus Rotunno in Chicago Mag.

Deze zaak tegen Weinstein in het kort Actrice Jessica Mann en productieassistent Miriam Haley klagen Weinstein aan wegens verkrachting en ongewenste orale seks. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in 2013 en 2006.

Weinstein heeft alle beschuldigingen ontkend en bij aanvang van de rechtszaak verklaard onschuldig te zijn. Volgens hem vonden de seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaats.

Het vonnis 'schuldig' of 'onschuldig' wordt bepaald door een jury van twaalf niet-juristen. Zij vormen momenteel - afgezonderd van de buitenwereld - hun oordeel, dat unaniem moet zijn.

Als Weinstein schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, dan kan hij levenslang krijgen. Er geldt geen minimumstraf.

Mogelijk volgt er nog een zaak: in Los Angeles hebben openbaar aanklagers de filmproducent in januari aangeklaagd voor twee losstaande gevallen van verkrachting en aanranding in 2013. Weinstein verwacht dat hij na een positief verloop van de New Yorkse rechtszaak zijn carrière in de filmindustrie kan voortzetten.

'Ze is een agressieve advocaat'

"Ze is altijd extreem goed voorbereid en een agressieve advocaat die elke dag op de top van haar kunnen is", zegt Stanley Stallworth, haar voormalige partner die later ook door Rotunno werd vertegenwoordigd toen hij zelf was beschuldigd van seksueel misbruik. "Ze voelt goed aan wat de cliënt nodig heeft, ook als iemand niet meer helder kan denken en emotionele steun nodig heeft", aldus Stallworth.

"Als ik een vrouw onderwerp aan een kruisverhoor, kan ik met veel meer wegkomen dan een mannelijke advocaat", zegt ze over haar werk. "Dan kan hij geweldig zijn in zijn werk, maar als hij die vrouw benadert op dezelfde manier als ik dat doe, dan komt hij intimiderend over. Als ik het doe, kijkt niemand ervan op."

In tegenstelling tot veel van haar voorgangers, heeft Rotunno expliciet gezegd dat ze gelooft in de onschuld van haar cliënt. Ook heeft ze niets op met de #metoo-beweging, die in gang werd gezet door Rose McGowan, de eerste vrouw die naar buiten kwam met een verhaal over Weinstein.

"Het probleem met bewegingen als deze is dat ze ontspringen uit beschuldigingen en niet uit feiten of bewijzen", vindt Rotunno. Ze ziet misbruikzaken niet als zaken waarbij het slachtoffer zomaar geloofd moet worden, maar dat er voor alles wat gezegd wordt bewijs moet zijn.

"Dit zeg ik niet omdat ik vind dat mannen mogen doen wat ze willen", nuanceert ze. "Maar we bevinden ons in een heel groot en gevaarlijk gebied waar we er bij elke beschuldiging van uitgaan dat het ook om verkrachting gaat. Dat is het niet altijd."

Rotunno staat de pers te woord. (Foto: BrunoPress)

'Vrouwen zijn verantwoordelijk voor eigen keuzes'

Rotunno, die zichzelf omschrijft als "een ultieme feminist", vindt daarnaast dat "vrouwen verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken". Ze zegt vrouwen hiervan bewust te willen maken en mede daarom Weinstein bijstaat in deze zaak. "Als je geen slachtoffer wil worden, ga dan ook niet mee naar een hotelkamer", stelt Rotunno in de Chicago Sun-Times.

De advocaat is van mening dat juist de vrouwen misbruik van Weinstein hebben gemaakt. "De aanklagers gaan zeggen dat Weinstein een machtig man is, die alles kan krijgen wat hij wil en extreem ver gaat om dat te kunnen bereiken. Maar ik zie het precies andersom", vertelt ze in gesprek met Vanity Fair.

"Ik kijk naar Harvey en zeg: 'Harvey Weinstein was de man die de toegang kon bieden tot een kasteel waar iedereen wilde verblijven.' En mensen hebben hem hier keer op keer voor gebruikt. Ze zagen Harvey als iemand die iets voor hen kon betekenen. Dus wie gebruikte hier nou hier wie?"

In de Australische versie van het interviewprogramma 60 Minutes vertelt Rotunno dat zij Weinstein alleen schuldig acht op het gebied van vreemdgaan. "Is Harvey schuldig aan het plegen van zonden? Zeker, maar dat maakt je nog geen crimineel."