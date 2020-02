Duizenden trekkers rijden volgens Farmers Defence Force (FDF) woensdag weer naar Den Haag voor een nieuw boerenprotest. Maar de druk op FDF-voorzitter Mark van den Oever (40) en zijn actiegroep neemt toe. "We hebben leden nodig die contributie betalen, als dat niet lukt moeten we stoppen."

Bijna twee maanden na Kerst, prijkt er op het erf van de boerderij van Mark van den Oever nog altijd een immens spandoek, waarop in grote letters 'kerstbomen te koop' staat. "Ik heb nog geen tijd gehad het weg te halen, zo kun je zien waar de prioriteiten liggen", verzucht hij.

Van den Oever heeft het al een paar maanden drukker met Farmers Defence Force dan met zijn eigen bedrijf. De duizend varkens, en 85 hectare aan peren, appels, bieten en dus kerstbomen moeten even verzorgd worden door zijn vader.

"Ik ben zestig, zeventig uur in de week alleen maar met FDF bezig", zegt Van den Oever. "Nu is het een rustige tijd, dus het werk wordt vooruit geschoven of niet gedaan, maar als er in het voorjaar een drukkere tijd aanbreekt gaat het fout."

Dus richt FDF zich op het werven van leden, omdat de toekomst van de actiegroep onder druk staat. "We moeten een vereniging worden waar leden contributie aan betalen."

"Het bestuur kan dan iemand inhuren die het werk op de boerderij doet", vervolgt hij. "Als dat niet gebeurt, moeten we stoppen. We hebben grote bedrijven en het werk daar gaat niet vanzelf. Ik doe het werk voor FDF graag, maar er moet wel iets tegenover staan."

Van den Oever in zijn perenboomgaard. (Foto: Pro Shots)

'Waarom zijn wij altijd de gebeten hond?'

Het protest van woensdag zal zich richten op de stikstofmaatregelen van het kabinet. Maar de woede van Van den Oever gaat veel verder dan dat.

Hij maakt zich kwaad om de voor boeren steeds veranderende regels, de volgens hem niet eerlijke prijs die boeren krijgen voor hun producten en om het algehele imago dat de agrarische sector heeft.

"Waarom zijn wij altijd de gebeten hond?", vraagt hij zich hardop af. "We zitten als boeren altijd in de hoek waar de klappen vallen en het wordt tijd dat we daar eens uitkomen."

Ongeloof over cijfers

De boer uit het Brabantse dorpje Sint Hubert kan ook weinig met het rapport dat het Wereld Natuur Fonds (WWF) vorige week uitbracht. Daarin staat dat het aantal dierenpopulaties in Nederlands sinds 1990 is gehalveerd, veroorzaakt door de hoge stikstofneerslag afkomstig van veehouderijen.

Van den Oever gelooft de cijfers niet. "Een boerderij bijt de natuur helemaal niet. Er is gewoon slecht natuurbeheer. Hoe denk je dat het komt dat er weinig weidevogels zijn? Hun jongen worden opgegeten door vossen, die niet afgeschoten mogen worden. Er klopt gewoon helemaal niks van."

Ook over de stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft Van den Oever zijn twijfels. Uit die cijfers blijkt dat 46 procent van de stikstofuitstoot afkomstig is uit stallen.

"Ik geloof er niks van. 20 februari gaat het Mesdagfonds (agrarische belangenorganisatie, red.) de juiste cijfers presenteren. Die percentages gaan dan in grote mate veranderen."

Tijdens eerdere boerenprotesten trokken duizenden boeren naar Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Boeren zitten altijd in hoek waar de klappen vallen'

"Mijn bedrijf kan wel een deukje hebben", zegt Van den Oever. "Maar ik ben bang voor de boerderijen van collega's die het financieel zwaarder hebben. Het is voor de politiek een peulenschil om hen de nek om te draaien."

In zijn strijd gaat hij ook weleens een grens over, bijvoorbeeld in december, toen hij in het Brabantse provinciehuis de situatie van de boeren in Nederland vergeleek met die van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

“Ik sta nog steeds achter wat ik heb gezegd” FDF-voorzitter Mark van den Oever over zijn holocaust-uitspraak

"Zo'n speech stamp ik in vijf tot tien minuten in elkaar. Ik wist dat die hard was, maar dat was ook de bedoeling. Als we aan het actievoeren zijn, willen we iets bereiken. Je moet knallen", aldus Van den Oever.

"Ik heb altijd veel over de oorlog gelezen, maar ik heb de reactie op mijn uitspraken wel een beetje onderschat. Hier is het hoogste percentage Joden vermoord van heel Europa, misschien trekken Nederlanders zich het ook wel erg aan, omdat ze geen zuiver geweten hebben."

"Ik heb onderschat dat vijf minuutjes praten zo'n rel zou worden. Ik doelde op het discrimineren van een kleine groep, niet op het vergassen van Joden. Dat is natuurlijk van een hele andere proportie, maar ik sta nog steeds achter wat ik heb gezegd."

'Boeren verkopen hun handel in de EU'

De PVV en Forum voor Democratie lieten zich tijdens de boerenprotesten geregeld horen, maar als Van den Oever de vraag krijgt voorgelegd of dat de partijen zijn die de belangen van boeren behartigen, twijfelt hij. "Het ligt eraan of ze een draai kunnen maken. Ze hebben af en toe ook hele anti-veehouderijuitspraken", zegt hij over de PVV.

En over FVD: "Anti-Europese Unie is een probleem, want als boeren verkopen we onze handel wel in de EU."

"Zelf ben ik pro-EU, maar wel in een genormaliseerde vorm. Of ik nou aan Amsterdam of Berlijn verkoop, dat is hetzelfde. Ik vind dat een groot goed dat we moeten behouden."

Met een flinke achterban binnen de agrarische sector lijkt het geen gek idee om een politieke partij op te richten. Daar heeft Van den Oever over nagedacht, maar hij ziet het toch niet zitten. "Stel dat alle vijftigduizend volgers op Facebook op ons zouden stemmen, dan hebben we alsnog weinig zetels. We kunnen beter zorgen dat bestaande politieke partijen goed landbouwbeleid voeren."

"Ik kan de boerensector niet laten zitten", zegt Mark van den Oever. (Foto: Pro Shots)

Van den Oever gaat niet voor regeling kabinet

Als oplossing voor de stikstofcrisis heeft het kabinet 500 miljoen euro vrijgemaakt, onder meer om boerderijen met een hoge stikstofuitstoot uit te kopen. Maar Van den Oever peinst er niet over om gebruik te maken van die opkoopregeling. "Nee, ik ben niet van het stoppen. We moeten doorgaan", zegt hij op licht dreigende toon.

Als de vereniging Farmers Defence Force er in slaagt voldoende leden te vinden, blijft Van den Oever daar voorzitter van. Ook zijn veranderende gezinssituatie - Van den Oever wordt in juni vader - heeft daar geen invloed op. "Mijn vriendin vraagt me geregeld om te stoppen, maar het moet gebeuren, het is niet anders. Ik kan de boerensector niet laten zitten."