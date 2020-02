Passagiers op het Nederlandse cruiseschip Westerdam van de Holland America Line (HAL) maken zich op 1 februari op voor een vijftiendaagse cruise langs Japan, Taiwan en de Filipijnen. Het zal echter niet lang duren voordat dit schip zal aanvoelen als een gouden kooi.

Dag 1: Nog geen reden tot zorgen

Lopend over de Hongkongse kade torent de marineblauwe scheepsromp van de Westerdam hoog boven Joep van Niekerk en Neline Simons uit. Vrolijk stapt het Nederlandse echtpaar aan boord.

Dit is hun eerste cruise. Aan het begin van de reis voelt contact maken met anderen nog onwennig, maar al gauw gaat praten met mensen van allerlei nationaliteiten hen gemakkelijk af.

Op dat moment zijn China en omliggende landen al weken in de ban van het virus 2019-nCoV. Uit voorzorg heeft de HAL de aankomstplaats daarom gewijzigd van Sjanghai (China) naar Yokohama (Japan). Bovendien moesten reizigers zich voordat zij inschepen, laten testen op het virus. De Nederlanders maken zich toch lichte zorgen over een mogelijke uitbraak aan boord.

Als de Westerdam de haven van Hongkong verlaat, is echter niemand besmet. De Nederlandse kapitein Vincent Smit zet koers richting Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen.

Aan boord van cruiseschip Westerdam zijn 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders. De bemanning telt 802 medewerkers. (Foto: Reuters)

Dag 2: Filipijnen weigeren toegang

Veel passagiers zitten aan het diner als zij merken dat het schip langzamer gaat varen. Over de intercom horen zij dat het bezoek aan Manilla niet doorgaat.

Die dag is voor het eerst iemand in de Filipijnen overleden aan COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Het land wil daarom geen enkel risico nemen.

Aan boord heerst teleurstelling. Het nieuws valt ook de bemanningsleden rauw op hun dak. Veel HAL-medewerkers zouden namelijk van boord gaan, omdat hun shift erop zit. Nu moeten zij verplicht blijven meevaren.

Aan boord heerst nog steeds kalmte. (Foto: Reuters)

Dag 4 en 5: Taiwan doet moeilijk

Na een extra dag op zee maken Van Niekerk en Simons zich op voor een tweedaagse stop in de Taiwanese stad Hualien.

Maar op het laatste moment ontzegt ook die stad de Westerdam de toegang tot de haven. De boot is wel welkom in de Taiwanese stad Kaohsiung, waar het echtpaar een middag kan ronddwalen. Dat is niet lang, maar het is fijn om weer even vaste grond onder de voeten te hebben.

Passagiers vermaken zich aan het zwembad op het schip. (Foto: Reuters)

Dag 6: Westerdam ook niet welkom in Japan

Op de Diamond Princess is het coronavirus uitgebroken en het cruiseschip gaat verplicht in quarantaine in Yokohama. Uit angst voor nog meer besmettingsgevallen mag de Westerdam in geen enkele Japanse haven afmeren.

De HAL laat weten "verrast te zijn", maar zegt ook dat deze beslissingen buiten de macht van de rederij liggen. Voor de passagiers is dit een enorme domper, want zij hadden zich zo verheugd op de Japanse eilanden. Kapitein Smit zit in een lastig parket. Waar hij nu naartoe moet, weet hij even niet.

Het Nederlandse echtpaar blijft vrij nuchter onder de situatie en zegt dat de sfeer aan boord prima is. "Er is veel te doen: sporten, lezingen, quizzen, optredens en ga zo maar door. Natuurlijk is een cruise bedoeld om veel van een land te zien en excursies te doen, maar dat kan nu helaas niet."

Van de oorspronkelijke cruise komt niets terecht. Passagiers kunnen de reis aan boord live volgen. (Foto: NU.nl)

Dag 7: Schip doolt rond en zoekt uitwijkroute

De Westerdam gaat naarstig op zoek naar een uitwijkroute. Volgens kapitein Smit beschikt het schip over genoeg brandstof en voedsel om het nog ruim een week uit te houden.

Hij vraagt passagiers "geduldig te blijven". Ter compensatie mogen reizigers vanaf nu gratis internetten zodat zij bezorgde familieleden en vrienden op de hoogte kunnen houden.

Inmiddels hebben Van Niekerk en Simons een groepje landgenoten leren kennen. Om de sfeer erin te houden organiseren ze een borrel en proosten ze met flesjes Corona-bier. "Niet dat het één en al party is, maar een situatie zoals deze verbindt mensen die elkaar niet kennen", zegt Van Niekerk. Samen maken de vakantiegangers er het beste van.

De Nederlanders proosten met Corona-bier. (Foto: Joop van Niekerk)

Dag 10: Thailand reikt helpende hand

Het schip vaart nu al bijna een week doelloos rond. Bij het echtpaar begint de verveling toe te slaan. "Voorlopig is het geduld hebben...", appt Van Niekerk naar NU.nl. Gelukkig mag iedereen vrij rondlopen en blijven het zwembad en alle bars en restaurants gewoon open. Ook kunnen mensen een potje tafeltennissen of bridgen, 3D-kaarten maken of fietsen of zich vermaken in de bioscoop, het casino of de karaokebar, vertelt hij.

Dan schiet Thailand te hulp: het schip is welkom in Bangkok. Er komt een klein Thais marineschip naast het bijna 300 meter lange cruiseschip varen. Veel passagiers maken foto's, maar anderen vragen zich bezorgd af wat dit te betekenen heeft.

Opvarenden kijken naar het Thaise marineschip. (Foto: Reuters)

Dag 11: Thai aarzelen, politiek onderhandelt

Een dag later trekken de Thaise autoriteiten plotseling hun keutel terug. Uit angst voor het coronavirus willen zij niet meer dat passagiers in Thailand aan wal gaan. Buitenlandminister Stef Blok springt in de bres en onderhandelt met de Thai.

Sommige passagiers spreken van een gebrekkige informatievoorziening van de HAL, maar Van Niekerk is lovend over de maatschappij. "Het enige is dat sommige ouderen - en daar zijn er heel veel van - bang zijn dat hun medicijnen opraken, maar er is een rijkgevulde apotheek aan boord."

Twee vrouwen maken een legpuzzel. (Foto: Reuters)

Dag 12: Cambodja is reddende engel

Op het moment dat de onderhandelingen met Thailand nog lopen, zegt buurland Cambodja dat het schip én de opvarenden welkom zijn in de havenstad Sihanoukville.

De HAL regelt en betaalt voor alle passagiers de reis naar het vliegveld in Cambodja. Daarvandaan kan iedereen naar zijn of haar land terugvliegen. Ook krijgt iedereen geld terug en een tegoedbon voor een volgende cruise bij de rederij.

Reizigers hebben uitzicht op de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville. (Foto: Joep van Niekerk)

Dag 13: Land in zicht

"Cambodja is in zicht!", laat Van Niekerk de volgende ochtend weten. Na bijna tien dagen op volle zee genieten hij en zijn vrouw nog even van de zonnestralen op het houten dek.

Even later ligt de Westerdam aan de kade. Nadat iedereen nogmaals is getest op het virus - niemand is dus besmet - zet het stel opgelucht voet aan land.