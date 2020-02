Ze is 36 jaar, heeft drie kinderen en won bijna alles wat er te winnen valt, maar de passie voor tennis drijft Kim Clijsters toch weer tot een rentree. Na een afwezigheid van ruim zeven jaar keert de Belgische volgende week in Dubai voor de tweede keer in haar leven terug als prof. "In de trein, de bus of bij de koffieautomaat: Clijsters is weer onderwerp van gesprek in België."

"Het plan was om weer even te wennen aan alles. Dit had ik dus niet voor ogen", lacht een wat verbijsterde Clijsters in september 2009 in New York, waar ze zojuist haar tweede US Open-titel heeft veroverd. Even later komt haar achttien maanden oude dochtertje Jada de baan van het Arthur Ashe Stadium op gelopen om de historische zege met haar moeder te vieren.

Het is inmiddels 10,5 jaar geleden dat Clijsters aan de wereld liet zien hoe je een succesvolle comeback maakt. De viervoudig Grand Slam-winnares (enkelspel), die in 2007 voor de eerste keer een punt achter haar loopbaan zette, speelde op die US Open pas haar derde toernooi sinds haar terugkeer. Ze werd bovendien de eerste speelster sinds 1980 die als moeder een Grand Slam won, maar verzadigd is ze nog niet.

"Clijsters zei een keer tegen me ze dat zó hard moest werken om terug te komen na haar eerste bevalling, dat ze dat niet nog een keer zou doen. Nu heeft ze er nog twee kinderen bij gekregen, dus petje af", zegt Brenda Schultz-McCarthy, een van de beste Nederlandse tennissters aller tijden.

Schultz-McCarthy (49) weet waar Clijsters aan begint. De voormalig nummer negen van de wereld zette in 1999 een punt achter haar loopbaan om zich op haar tennisschool in de Verenigde Staten te richten, maar het liep iets anders. Zes jaar later keerde ze terug in het proftennis, eerst in de Fed Cup (2005) en in 2006 ook op de WTA-tour.

"Ik kwam net als Clijsters op 36-jarige leeftijd terug, al zat een comeback niet helemaal in mijn hoofd. Ik zou op termijn de captain van het Fed Cup-team worden, tot op de training bleek dat ik goed meekon en ze me tegen Zweden wilden laten spelen. In mijn eerste partij stond ik binnen no time met 5-0 achter. Toen kwam ik erachter dat een wedstrijd heel wat anders is dan wat trainingspotjes."

Bio Kim Clijsters Geboortedatum: 8 juni 1983 (36 jaar)

Geboorteplaats: Bilzen, België

Kinderen: 3 (Jada, Jack en Blake)

Grand Slam-titels: 4 (US Open in 2005, 2009 en 2010 en Australian Open in 2011)

WTA-titels: 41

Weken op nummer één: 20

Gewonnen prijzengeld: 24.442,340 miljoen dollar

Kim Clijsters viert haar US Open-titel van 2009 met haar dochtertje Jada, op dat moment achttien maanden oud. (Foto: Getty Images)

'Ze kan weer de top twintig van de wereld halen'

Daarin schuilt volgens Schultz-McCarthy ook direct het gevaar voor Clijsters, wier laatste officiële optreden van september 2012 dateert. "Spanning doet veel met je lijf. Het scheelt dat Clijsters kan leunen op haar geweldige techniek. Ik liet op mijn tennisschool regelmatig beelden van haar slagen zien. Hopelijk kan ze fysiek heel blijven."

Richard Krajicek kan erover meepraten. De Wimbledon-winnaar van 1996 kwam begin deze eeuw twintig maanden niet in actie vanwege een elleboogblessure en maakte in 2002 tegen Roger Federer zijn rentree op het grastoernooi van Rosmalen. Enkele weken later reikte hij tot de kwartfinales van Wimbledon, waardoor hij de ATP Comeback of The Year Award in de wacht sleepte.

"Die prijs ligt nog ergens in een doos", bekent de 48-jarige Krajicek, die een dag na het in ontvangst nemen van de prijs in 2003 bekendmaakte te stoppen. "Mensen vragen weleens aan mij of het nog kriebelt. Maar als ik een wedstrijd speel, kan ik bij wijze van spreken drie dagen niet lopen. Ik weet dat er genoeg gestopte toppers zijn die het fysiek wél nog aankunnen."

De voormalig nummer vier van de wereld doelt daarmee ook op Clijsters. "Naast haar sterke tennis vond ik haar fysiek en mentaal altijd ongelooflijk goed. Dat zijn haar wapens. Als haar lichaam het toelaat, zie ik haar zo weer in de top twintig van de wereldranglijst staan. En wie weet wat er dan nog kan gebeuren, want er is geen dominante factor in het vrouwentennis."

Kim Clijsters met haar begeleidingsteam. (Foto: Getty Images)

'Clijsters is weer een gespreksonderwerp in België'

De grote vraag is waar Clijsters in haar laatste jaren als dertiger nog toe in staat is. De Belgische tennisicoon heeft niet het gevoel dat ze iets moet bewijzen, maar de verwachtingen zullen hoog zijn voor een meervoudig Grand Slam-winnares die 41 WTA-titels op haar naam heeft staan én twintig weken de wereldranglijst aanvoerde.

"In België is er zowel enthousiasme als scepsis over de rentree van Clijsters", merkt tennisverslaggever Dirk Gerlo van Sporza. "Er zijn niet zozeer vragen over haar slagenarsenaal en tactisch inzicht, maar meer over haar lichaam. Kan ze het fysiek aan? Aan een mogelijke Grand Slam-titel heb ik geen moment gedacht, maar ze zal door niemand van de baan worden geblazen. Daar ben ik van overtuigd."

Dat de naderende rentree van Clijsters iets heeft losgemaakt in België werd vorige week nog maar eens duidelijk, toen ze als sparringspartner optrok met het Belgische Fed Cup-team voor de ontmoeting met Kazachstan in Kortrijk.

"Er was daar meer belangstelling voor Clijsters dan voor de competitie zelf", aldus Gerlo. "Je ziet hoe het leeft in België. In de trein, de bus of bij de koffieautomaat; Clijsters is weer onderwerp van gesprek. Nu is het nog afwachten wat ze kan, maar ze zou hier niet aan beginnen als ze er geen vertrouwen in heeft."

Schultz-McCarthy is vooral blij dat Clijsters van haar gezin de kans krijgt om terug te komen. "Ze speelt normaal gesproken toch nog maar een paar jaar en nu is de wil om een rentree te maken in ieder geval uit haar systeem. Mijn man zegt nu nog tegen mij: als je niet had besloten om terug te keren, dan had je er nu nog spijt van gehad. En zo is het ook."