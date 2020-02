Als je verliefd bent, wil je niets liever dan het van de daken schreeuwen. Artiesten doen dat op hun eigen manier: zij verwerken hun gevoelens in liedjes. Maar wat gebeurt er met zo'n liedje op het moment dat de relatie verbroken wordt? Nederlandse artiesten praten tijdens het meest romantische weekend van het jaar met NU.nl over de invloed die hun liefdesleven uitoefent op hun muzikale koers.

"Je bent bijna letterlijk high, alsof de drugs door je lijf gieren. Tegelijkertijd speelt dan de kans dat de liefde voorbijgaat door je hoofd en een break-up zorgt natuurlijk ook voor heftige emoties. Er komt zo veel inspiratie uit voort en je komt zo veel van jezelf tegen in en na een relatie", aldus zanger Alain Clark. De invloed van liefde op zijn muziek is altijd gigantisch geweest. "Je schrijft toch vooral vanuit wat je zelf kent en meeneemt."

Zangeres Roxeanne Hazes beaamt dit. "Voor mij vormt de liefde, in al haar vormen, altijd een leidraad in mijn muziek. Eigenlijk gaat ieder liedje erover, al ligt het er niet altijd even dik bovenop", legt ze uit.

Hazes vindt het lastig om een echt liefdesliedje te schrijven, omdat het niet makkelijk is om verliefde gevoelens onder woorden te brengen. "En het hebben over 'vlinders in je buik' past niet bij mij, ik ben heel direct en hou er niet van eromheen te draaien. Bonnie & Clyde is wel echt een liefdesliedje, dus ik heb het wel gedaan, maar als ik daar dan tekstueel naar kijk, is dat niet mijn beste nummer."

Zelf vindt ze dat schrijven over liefdesverdriet haar beter afgaat. "Ik haal mijn geluk uit liedjes over verdriet. Dat klinkt raar, dat weet ik, maar ik vind het juist lekker om naar iets zwaars en melancholisch te luisteren als ik mezelf helemaal niet zo voel. Ik ga heel goed op het leed van het leven, ik denk dat ik dat van mijn vader heb geërfd."

'Een goed lied kan een bepaald gevoel weer naar boven halen'

Zingen over de liefde is fijn en mooi, maar als de relatie eindigt, verwachten je fans nog steeds dat je die ene hit over je ex zingt, terwijl je hart gebroken is. Hoe ga je daar op het podium mee om?

Joshua Nolet, zanger van Chef'Special, moet zich als zanger van de band ook de gevoelens van zijn bandleden eigen maken om een lied te vertolken dat uit hun ervaring is ontstaan. "Het liedje Nicotine gaat bijvoorbeeld over het liefdesverdriet van een bandlid. Ik ga dan in mijn hoofd terug naar een moment dat ik zelf ook liefdesverdriet had", aldus Nolet.

"Een goed lied blijft relevant ongeacht je emotionele staat en kan een bepaald gevoel dat je ooit hebt gehad weer in je naar boven halen. Muziek is sowieso een krachtige tool om dingen te herleven."

De zanger wil er dan ook voor waken dat hij op het podium een knop omzet. "Ik neem hoe ik me voel mee op het podium en in de beleving van de muziek. Nummers die je vaak speelt, blijven vers als je er zuivere emotie in stopt. Als je het op de automatische piloot gaat zingen, doe je geen eer aan die plaat en kun je het beter niet meer spelen."

240 Video Chef'Special - Nicotine

'Als een lied een hit wordt, is het niet meer alleen van jou'

Blow Me Away-zanger Clark herbeleeft tijdens het zingen vaak de emoties van het moment van schrijven. "Soms is het zo sterk dat het voelt als een film die zich afspeelt als je het weer zingt." Hij speelt het liedje Feels Like I Lost You van het album Walk With Me niet meer live. "Dat lied gaat over een break-up en voelt als een foto die je hebt gemaakt waar je heel af en toe nog eens naar kijkt, maar die je niet op de ijskast hebt hangen."

Clark beaamt dat je het bijna niet kan maken om je hits niet live te spelen, zelfs als die liedjes niet meer de huidige gevoelens of gedachtes van de artiest weerspiegelen. "Als je een lied uitbrengt, en zeker als het een hit wordt, voelt het niet meer als alleen van jou. Dan wordt het groter en breder dan hoe je je op het moment van schrijven voelde. Dat maakt het makkelijker om het te blijven zingen, omdat je realiseert wat het lied voor anderen betekent."

Ook voor Hazes speelt de beleving van het publiek een grote rol. "Ik heb wel momenten gehad dat ik het moeilijk vond terug te gaan naar dat moment, maar eigenlijk vind ik het altijd wel lekker. Het is heel eerlijk en oprecht met je publiek bezig zijn."

"Je geeft een eerlijkere show als je laat zien dat dingen soms moeilijk of emotioneel zijn. En ik krijg er vaak zulke positieve reacties op, zeker van vrouwen die het gevoel herkennen of zich gesterkt voelen. Het geeft me een krachtig gevoel: ik ben aan dat moment voorbij en kan er nu anderen mee in tranen brengen en mezelf nog ontroeren."