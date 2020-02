Komende woensdag presenteert Red Bull Racing de auto waarmee Max Verstappen in 2020 een gooi doet naar de wereldtitel in de Formule 1. Hoe komt zo'n nieuwe Red Bull tot stand? NU.nl bezocht de fabriek waar de RB16 in elkaar wordt geschroefd.

Betreden we een geheime raketsilo of een Formule 1-fabriek? Alles ademt top secret als de begeleider stickertjes uitdeelt om over de telefooncamera's te plakken. "Absoluut geen foto's nemen, want dan moeten we je helaas vragen om die te verwijderen en mag je zelf ook vertrekken", is de duidelijke boodschap.

Het hoofdkwartier van Red Bull Racing staat in het Engelse Milton Keynes. Van buiten oogt het complex als een normaal bedrijfspand, alleen staat de receptie hier vol met Formule 1-bekers die de afgelopen jaren bijeen zijn gereden. Sebastian Vettel pakte er veel, maar de inbreng van Verstappen wordt steeds groter.

Iedere Formule 1-fan weet dat de topteams op hoog niveau opereren en er veel bij komt kijken om met twee raceauto's de wereld over te trekken. Toch moet zelfs de meest doorgewinterde volger eerst eens een fabriek bezoeken om écht te beseffen hoeveel energie, uren, middelen en denkwerk er in de Formule omgaan. Red Bull bezit een gigantisch complex, gevuld met peperdure machines en apparatuur.

De prijzenkast van Red Bull bij binnenkomst in Milton Keynes. (Foto: Red Bull)

Red Bull maakt 70 procent van de onderdelen zelf

En dan krijgen gasten nog lang niet alles te zien. Veel deuren waarachter aan de nieuwe RB16 wordt gewerkt, blijven gesloten. Wel zichtbaar: een grote hal gevuld met de nieuwste draaibanken en freesmachines, waarmee bijvoorbeeld de versnellingsbakken van hoogwaardige metalen worden gemaakt. Red Bull maakt zo veel mogelijk zelf - ongeveer 70 procent - en heeft daar ook de machines voor. Honda maakt de motoren en diverse componenten die daar bijhoren.

Een deur verderop solderen werknemers alle elektronica in elkaar. Door een auto zitten honderden meters aan bedrading die met allerlei schakelaars, knoppen en sensoren verbonden zitten. Ook dat maakt het team vrijwel allemaal zelf in Milton Keynes.

Dat het nieuwe seizoen aanstaande is, is volgens de begeleiding vooral te merken aan de drukte in 'de bakkerij' voor het koolstofvezel. Daar ontstaan in grote ovens nieuwe voorvleugels, achtervleugels, motorkappen en zelfs complete monocoques, de veiligheidscel waarin de coureur zit. Voor de ingang van deze afdeling staat zelfs een complete mal voor zo'n monocoque, waar in kleine letters 'RB16' op staat. Het is duidelijk niet helemaal de bedoeling dat de mal zoveel aandacht trekt, snel gaat de rondleiding verder.

De ovens waarin de koolstofvezel onderdelen worden gebakken. (Foto: Red Bull)

Ontwerper met een ouderwetse tekentafel

Adrian Newey geeft leiding aan de ontwerpafdeling in de Red Bull-fabriek, al is hij er vandaag niet. De Brit is de laatste ontwerper in de Formule 1 die nog ouderwets met een tekentafel werkt (die niet geheel toevallig geen onderdeel is van de rondleiding). Zijn bedenksels worden verder verwerkt tot productierijpe ontwerpen, die vervolgens uit koolstofvezel worden vervaardigd.

De vondsten die op de tekentafel worden gedaan, krijgen hun vuurdoop in de windtunnel een paar kilometer verderop. Red Bull gebruikt een complex waarin het Concorde-straalvliegtuig werd ontwikkeld. Hier wordt met een schaalmodel op 60 procent van de werkelijkheid gekeken of alle aerodynamische berekeningen kloppen en wat er nog beter kan.

Newey ontwerpt overigens lang niet alles zelf. Een Formule 1-auto bestaat grofweg uit zesduizend onderdelen. Er is een grote zaal vol designers, die urenlang naar een computerscherm staren om het volgende gaspedaal, stuur, stoelen, voorwielophanging of zelfs de drinkfles voor Verstappen te tekenen. Elk jaar begint dat proces opnieuw en wordt er weer gekeken of dingen lichter kunnen of sterker kunnen. Het liefst allebei.

De windtunnel van Red Bull Racing. (Foto: Red Bull)

Voorkomen van uitvalbeurten

Zodra zo'n onderdeel af is wordt het nog tot in den treure mishandeld door een keur aan testmachines om te kijken of het de kwaliteitseisen haalt. Betrouwbaarheid is een groot goed binnen de Formule 1, waardoor elk onderdeel dat voor een uitvalbeurt kan zorgen eerst met de billen bloot moet voor het op de auto komt.

Als dat gelukt is, komt de hele auto zelf nog een keer op een testbank om te zien of het geheel ook blijft doen wat het moet doen. Kijkend naar dit uitvoerige proces rijst bijna de vraag waarom uitvalbeurten nog voorkomen. Uiteraard voorziet een spuiter veel onderdelen nog van een laagje speciale lak, die zo licht mogelijk is en waar rubber op de baan niet aan blijft plakken. Dit hele proces duurt ongeveer vijf maanden.

De Red Bull-fabriek staat vol hypermoderne machines. (Foto: Red Bull)

NASA-achtige collegezaal vol knappe koppen

Denk niet dat het werk in de fabriek erop zit zodra een raceweekend begonnen is. Midden in het complex zien we een soort collegezaal die bij NASA niet zou misstaan. Tijdens raceweekenden verzamelen zich hier de knappe koppen van Red Bull die eigenlijk vooral berekenen wat op het circuit moet gebeuren. Advies over de strategie, over technische oplossingen of misschien wat instructies voor de coureur bereiken via een razendsnelle satellietverbinding het circuit waar geracet wordt.

Pitstops zijn dan al geoefend in het complex, waar een klein stukje pitstraat is nagebouwd, compleet met rijdende Red Bull met een elektromotor. Doordeweeks slijpen de monteurs hier hun stops fijn. De basis onder de pitstop van Verstappen in Brazilië, waar hij in 1,82 seconden (een wereldrecord) nieuwe banden kreeg, is hier gelegd.

Met het nieuwe seizoen in aantocht is de Red Bull-fabriek net een wespennest. Vaker dan de begeleiding lief is, staan we in de weg voor rennende monteurs. Er wordt duidelijk nog druk gewerkt aan allerlei onderdelen, waarvan tijdens de wintertests in Barcelona vaak maar één of twee exemplaren bestaan. Vandaar dat coureurs zich tijdens deze tests altijd net iets schuldiger voelen dan normaal als ze met hun gloednieuwe auto in de bandenstapels knallen.

Voor we het weten is de tour vakkundig om alle geheimen van Red Bull geleid en staan we weer buiten. Komende week voelt Verstappen de RB16 voor het eerst aan de tand, in de wetenschap dat daar maanden aan ontwikkelingswerk in een hypermodern complex aan voorafgingen. Wij trekken snel de sticker van onze telefoonlens om in de eregallerij de voorgangers van de RB16 vast te leggen.

De RB14 van Max Verstappen in de eregallerij van Red Bull (Foto: NU.nl)