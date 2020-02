Raymond van Barneveld (52) nam zaterdag na een imposante carrière officieel afscheid als profdarter met een speciale avond in AFAS Live in Amsterdam. Hoe moet het verder met de sport nu de pionier en tevens populairste Nederlandse speler ooit afzwaait? "Je zingt niet even hey ho The Black Cobra in plaats van Barney Army."

Van Barneveld is in de week van zijn afscheid te gast bij het NPO-programma Op1. De mensen in de zaal lachen als er beelden worden getoond van een jonge Van Barneveld die zegt het moeilijk te vinden dat hij niet bekend is in Nederland en daarna - dankzij wat montagewerk - als postbode een brief in een smalle deuropening gooit. De inmiddels ex-darter zelf schudt in de studio zijn hoofd. "Ik word zo ziek van deze beelden."

Want bekend werd Van Barneveld zeker, maar zijn loopbaan werd ook een worsteling met zichzelf. Hij zette met zijn eerste wereldtitel in 1998 het Nederlandse darts op de kaart en groeide in de tientallen jaren daarop uit tot een sporticoon. De Hagenaar is met in totaal vijf wereldtitels nog altijd de succesvolste Nederlander in de geschiedenis van het WK en er is niemand die hem dat record op korte termijn zal afpakken.

"Raymond heeft onwijs veel betekend voor de Nederlandse dartssport", zegt directeur Paul Engelbertink van de Nederlandse Dartsbond (NDB). "In zijn gloriejaren werd in elke kroeg een dartsbord opgehangen. Dat ga je bij geen enkele andere speler meer krijgen. Natuurlijk, tegenwoordig praat iedereen over Michael van Gerwen omdat hij de nummer één van de wereld is, maar Van Barneveld heeft de weg voor hem en anderen geplaveid."

"Ik hoop van harte dat er nieuwe sterren opstaan, want als het bij Van Barneveld en Van Gerwen blijft, dan gaan ze in andere landen roepen dat dat lucky shots waren", aldus sportmarketeer Frank van den Wall Bake. "Als wij alleen Johan Cruijff hadden gehad en niet Marco van Basten, Ruud Gullit en Johan Neeskens, dan zou het Nederlandse voetbal ook minder aanzien hebben. Het gaat er in de sport om dat er steeds nieuwe helden bij komen."

Raymond van Barneveld viert de wereldtitel van 2003. (Foto: Getty Images)

'Moeten De Zwaan en Wattimena wat tijd geven'

Het is al een poosje wachten op die nieuwe helden. Voor de laatste en tevens enige Nederlander buiten Van Barneveld en Michael van Gerwen die een major bij de PDC won, moeten we ver terug in de tijd. Roland Scholten veroverde in 2004 de eindzege op de UK Open en daarna waren het alleen maar Van Barneveld en Van Gerwen die het zilverwerk namens ons land binnenhaalden.

Kijkend naar de wereldranglijst is dat ook niet heel vreemd te noemen. Achter Van Gerwen, die al sinds 2014 de koppositie bezet, is het lang zoeken naar de volgende Nederlander. Jeffrey de Zwaan is terug te vinden op de twintigste plaats, gevolgd door Jermaine Wattimena (23), Danny Noppert (27), Vincent van der Voort (34), Ron Meulenkamp (47), Jelle Klaasen (49) en Benito van de Pas (52).

"De Zwaan en Wattimena presteren incidenteel erg goed, maar hebben nog niet echt de killersmentaliteit om door te breken", vindt dartsverslaggever Arjan van der Giessen van RTL 7. "Maar laten we niet vergeten dat zij beiden nog erg jong zijn. Raymond was op die leeftijd niet zo goed als die twee, dus laten we ze ook wat tijd geven. Ze hebben de potentie om in de toekomst een plek in de top tien op de wereldranglijst te bemachtigen."

"We hebben met bijvoorbeeld Jurjen van der Velde en Danny Jansen een aantal toppers in de jeugdopleiding, maar het is moeilijk om dat laatste stapje te zetten naar de profs", weet Engelbertink. "Dat lukte Van Gerwen ook niet meteen. Je moet eerst een paar tikken op je neus krijgen en denken: hier kan ik van leren. Maar we zijn onlangs als landenteam niet voor niets wereldkampioen geworden bij de jeugd."

Raymond van Barneveld knuffelt met de fans. (Foto: Pro Shots)

'De plek van Van Barneveld wordt echt wel weer ingevuld'

Ondertussen is de populariteit van het Nederlandse darts wel in het geding. Zo lopen de kijkcijfers behoorlijk terug. Er keken begin dit jaar 1,2 miljoen mensen in Nederland naar de WK-finale tussen Van Gerwen en Peter Wright. Daarmee trok de wedstrijd al minder kijkers dan de WK-finale van vorig jaar tussen Van Gerwen en Smith (1,5 miljoen) en veel minder dan bijvoorbeeld de WK-finale van 2006 tussen Van Barneveld en Klaasen (3,4 miljoen).

"Je kunt als zender spelers hypen", vertelt Van der Giessen. "Dat hebben we in het verleden ook wel gedaan door filmpjes te maken van Ted Hankey in een doodskist of Andy Fordham met Vikingen, maar dat moet je nu doen op basis van de prestaties. Een De Zwaan en Wattimena hebben niet de uitstraling van Van Barneveld. Je zingt niet even hey ho The Black Cobra in plaats van Barney Army. Van Barneveld laat niet een gaatje, maar een gapend gat achter."

"Ook wat betreft de kaartverkoop stond Van Barneveld op eenzame hoogte", vult Engelbertink aan. "Overal waar hij kwam in Nederland, was het uitverkocht. Die plek gaat niet zo snel iemand invullen, maar dat gaat echt wel weer gebeuren. Dankzij hem is het ledenaantal bij de NDB enorm gegroeid en daardoor zijn er meer financiële middelen en een betere infrastructuur. Daar moeten we de vruchten van plukken."

"Ik maak me voorlopig niet echt zorgen over de Nederlandse dartssport", besluit Van den Wall Bake. "Die is dankzij Van Barneveld wel definitief gevestigd, elke opvolger heeft het makkelijker dan hij heeft gehad. Maar als Van Gerwen per direct zou stoppen, dan staat niemand op. Dan krijgen de kijkcijfers een gigantische dreun en wordt het voor sponsoren ook minder interessant. Dan kan het wel hard gaan."