De Amerikaanse presidentskandidaten van de Democratische Partij hadden deze week in Iowa hun eerste electorale proef. Daar bleek dat vanaf nu eigenlijk maar één ding belangrijk is: wie heeft de beste papieren om Donald Trump in november te verslaan? En het is nog allesbehalve duidelijk wie dat zou moeten zijn.

De Amerikanen noemen het electability: de mate waarin een kandidaat kans maakt om daadwerkelijk verkozen te worden. Het beantwoorden van de vraag welke kandidaat de meeste electability heeft, brengt de grote interne verschillen binnen de Democratische Partij naar de oppervlakte.

Er doen nog elf kandidaten mee, maar slechts zes van hen gelden als serieuze kanshebbers. In het huidige politieke landschap binnen de partij kunnen ze grofweg in twee categorieën worden verdeeld.

Centristen (gematigden) Joe Biden

Michael Bloomberg

Pete Buttigieg

Amy Klobuchar

Progressieven Bernie Sanders

Elizabeth Warren

Moet een gematigde kandidaat de witte kiezers in het Midden-Westen die in 2016 overliepen teruglokken of wacht het land juist op radicale veranderingen?

Hoewel gematigde Democraten samen talrijker zijn dan de linkervleugel van de partij, verdringen meer kandidaten zich om hun stem. Dat strekt vooral de radicalere Bernie Sanders tot voordeel.

Democratische kiezers staan vaak voor een lastige keuze. Wellicht worden ze enthousiast van de plannen van de ene kandidaat, maar de vraag of die wel kans maakt tegen Trump kan ze naar een strategische stem op een andere kandidaat duwen.

De eerste voorverkiezingen in Iowa, op maandag, waren een puinhoop. Van technische problemen tot logistieke hordes, bijna alles ging fout. Op het moment van publicatie van dit artikel, vrijdagmiddag, waren de definitieve resultaten nog niet binnen. President Trump en de zijnen keken honend lachend toe.

Gematigde route lijkt de beste om Trump te verslaan

Vanwege de opzet van het Amerikaanse kiesstelsel moeten de Democraten voor het winnen van de verkiezingen de zittende president met 2 tot 3 procentpunten achter zich laten in het totale aantal stemmen, rekenen politicologen voor. Hillary Clinton kreeg in 2016 weliswaar meer stemmen dan Trump, maar wist toch niet genoeg kiesmannen te vergaren.

Een overzicht van tientallen peilingen, samengesteld door dataverzamelaar RealClearPolitics, geeft oud-vicepresident Joe Biden momenteel nog de beste kans in een gevecht met de president. Biden heeft in dit overzicht een voorsprong van 5,4 procentpunten op Trump. Maar de blamage in Iowa is er nog niet in verwerkt.

De politieke website FiveThirtyEight heeft de verwachtingen al wel bijgesteld op basis van Iowa. Bernie Sanders krijgt de grootste kans (46 procent) om op de Democratische conventie in juli een meerderheid van de gedelegeerden achter zich te krijgen. Biden, voor Iowa nog koploper, krijgt een kans van 1 op 5 (20 procent).

Peilingen en prognoses moeten uiteraard wel op smaak worden gebracht met een korrel zout.

A mayor shock

Uitslagen Democratische voorverkiezingen Iowa Pete Buttigieg: 26,2 procent

Bernie Sanders: 26,1 procent

Elizabeth Warren: 18 procent

Joe Biden: 15,8 procent

Amy Klobuchar: 12,3 procent

Andrew Yang: 1 procent

Tom Steyer: 0,3 procent

De 38-jarige Buttigieg, oud-burgemeester van de kleine studentenstad South Bend in Indiana, eindigde verrassend op de eerste plek in Iowa.

'Mayor Pete' mag tevreden zijn, maar hij kan niet lang op zijn lauweren rusten. Zijn zege in Iowa zegt vooral iets over de verdeeldheid binnen de gematigde vleugel van de Democratische Partij. Hun gedoodverfde kandidaat, Joe Biden, presteert zwak, maar duwt andere gematigden toch naar de marges (of naar de uitgang, zie Kamala Harris en Cory Booker).

Buttigieg profiteert van de fragmentatie van het gematigde kamp, maar zijn electability geldt als laag. Hij vervulde nooit een ambt hoger dan burgemeester van een kleine stad en zou de jongste president ooit zijn. Bovendien moeten minderheden niet veel van hem hebben. In Nevada (22 februari) en South Carolina (29 februari) staat hij er niet best voor in de peilingen.

Feel the Bern

De tweede voorlopige winnaar is Bernie Sanders. De 78-jarige senator uit Vermont krijgt niet het eersteklasticket waarmee Buttigieg naar de volgende voorverkiezingen in New Hampshire vliegt, maar wel een zetel met extra beenruimte in economy plus. De achterstand van de socialistische ijzervreter op zijn veertig jaar jongere rivaal in Iowa is zo marginaal, dat we kunnen spreken van een gelijkstand, maar voor Sanders lag het goede resultaat redelijk in de lijn der verwachting.

Opvallend is dat de frisse Buttigieg bij oudere kiezers in de gunst staat, terwijl de bejaarde Sanders veel jongeren aanspreekt.

Zijn team rekent erop dat hij in gevecht met Trump veel mensen naar de stembus zal krijgen die normaal niet stemmen. Zo moet zijn gebrek aan steun onder gematigde Democraten worden gecompenseerd. De opkomst in Iowa was een stuk kleiner dan op voorhand werd verwacht. Als die lijn zich doorzet, heeft Sanders een probleem.

Meer gematigde Democraten maken zich zorgen over de verkiesbaarheid van Sanders. Zij zeggen: leg de gemiddelde Amerikaan maar eens uit dat 'socialisme' geen vies woord is, terwijl de economie draait als een zonnetje en pitbull Trump elke kans aangrijpt om lappen vlees uit je lijf te scheuren.

De Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg omhelst zijn echtgenoot Chasten tijdens een uitslagenevenement in Iowa. (Foto: Reuters)

Hinkend over de eindstreep in Iowa

Voor Elizabeth Warren ziet het er momenteel niet goed uit. Afgelopen zomer leek het er even op dat ze kans maakte op de winst in Iowa, maar haar opmars in de peilingen bleek tijdelijk. Uiteindelijk viel de de senator uit Massachusetts weg tussen de revolutionaire Sanders en de gematigde Buttigieg.

Warren staat er in de peilingen niet florissant voor in staten die in de komende vier weken volgen, zoals South Carolina en Nevada.

Amy Klobuchar kwam in Iowa beter uit de strijd dan verwacht, maar zolang Biden nog in de race is, biedt dat niet veel houvast.

En dan is er inderdaad nog Biden, de man die landelijk geldt als topfavoriet. Hij zal wat minder comfortabel in het toestel zitten, ergens achterin. Hij eindigde in Iowa op een roemloze vierde plek, nog onder Warren.

Belangrijke Democratische voorverkiezingen 11 februari: New Hampshire

22 februari: Nevada

29 februari: South Carolina

3 maart: Super Tuesday, waarbij in tien staten tegelijk voorverkiezingen worden gehouden

7 april: Wisconsin

5 mei: Indiana

13-16 juli: Democratische conventie waarbij afgevaardigden van de partij de presidentskandidaat kiezen

Schrijf 'Uncle Joe' nog niet af

De 77-jarige Biden heeft tot nu toe geen fantastische campagne achter de rug. Hij komt flets en bij vlagen verward over, niet als de ongepolijste maar charmante politieke straatvechter die Amerikanen kennen. 'Sleepy Joe' noemt Trump hem.

Het is te vroeg om Biden af te schrijven. De bevolking van Iowa is voor 90 procent wit, relatief vergrijsd en woont grotendeels op het platteland. Hij zal het naar verwachting beter doen in minder homogene en meer verstedelijkte staten.

De oude running mate van Barack Obama ligt goed bij zwarte kiezers - een kwart van de Democratische kiezers - en gaat nek aan nek met Bernie Sanders in de strijd om de gunst van kiezers van Latijns-Amerikaanse afkomst.

Hij is volgens de peilingen landelijk nog steeds de Democratische koploper, maar lijkt aardig wat averij te hebben opgelopen in Iowa.

De Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg spreekt op een campagnebijeenkomst in de Californische stad Compton. (Foto: Reuters)

Wat is Bloomberg aan het doen?

Michael Bloomberg kan nog voor verrassingen zorgen. De miljardair en oud-burgemeester van New York nam het opvallende besluit de eerste voorverkiezingen over te slaan en elders aan zijn gedelegeerden te komen.

Hij betaalt zijn hele campagne zelf en heeft een ongekende advertentiecampagne gelanceerd in de veertien staten die op 3 maart, Super Tuesday, voorverkiezingen houden. In de landelijke peilingen is hij Buttigieg inmiddels voorbijgestreefd.

De Democratische partijleiding veranderde eind januari de vereisten voor deelname aan het volgende nationale tv-debat op 19 februari: er is voor de kandidaten geen minimumpercentage aan bijdragen van kleine donoren meer. Dat opent de weg voor Bloomberg. Zijn rivalen veroordelen het besluit als oneerlijk.